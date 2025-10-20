Quartararo Kebingungan setelah Tercecer di MotoGP Australia

Fabio Quartararo dibuat kebingungan setelah turun dari posisi pole ke posisi 11 di MotoGP Australia.

Setelah meraih pole position yang sensasional, performa Fabio Quartararo di MotoGP Australia menurun secara mengejutkan. Pembalap Monster Yamaha itu merosot ke posisi ke-11 pada balapan hari Minggu.

Pembalap Prancis itu menyalahkan pilihan ban depan medium atas kesulitannya di Sprint dan yakin ia akan kembali bersaing dengan ban Hard untuk Grand Prix.

Sebaliknya, Quartararo menjadi pembalap M1 paling lambat di sebagian besar balapan karena ia semakin tertinggal.

"Rasanya sungguh aneh. Saya tidak menyangka balapan seperti ini, karena saya tahu kecepatan saya bagus," kata Quartararo.

"Perasaan saat pemanasan [posisi ke-4 dengan ban belakang medium] cukup baik, sementara angin juga jauh lebih kencang, tetapi saya tidak mendapatkan kecepatan yang dibutuhkan di putaran mana pun."

“Saya tidak tahu apa yang terjadi sehingga terasa ada perbedaan yang begitu besar antara balapan dan sesi-sesi sebelumnya. Saya tidak bisa menghentikan motor, saya tidak bisa memacu kecepatan dengan baik.

“Kami masih harus benar-benar memeriksanya, tetapi saya tidak pernah merasa seperti itu sepanjang akhir pekan, bahkan di FP1 dengan ban belakang Medium, saya merasa kompetitif, saya merasa cepat. Tetapi hari ini, saya sama sekali tidak merasa baik.

“Kami akan mencoba memahaminya, tetapi saya juga ingin membalik halaman dan mencoba bersiap untuk putaran berikutnya. Saya menantikan minggu depan, Sepang adalah trek yang saya sukai.”

Quartararo menghindari menyalahkan ban secara langsung, sementara direktur tim Massimo Meregalli mengonfirmasi bahwa Yamaha akan melakukan investigasi.

“Fabio sama sekali tidak memiliki perasaan yang ia butuhkan hari ini untuk membalap di level biasanya. Kami akan menyelidiki secara menyeluruh apa yang menyebabkan perubahan mendadak dalam balapan dibandingkan dengan sisa akhir pekan,” kata Meregalli.

Alex Rins, 2025 Australian MotoGP
Di sisi lain garasi, rekan setimnya, Alex Rins, melakukan comeback yang kuat dari posisi ke-12 ke posisi ketujuh dan finis sebagai pebalap Yamaha teratas, menggunakan kombinasi ban depan-belakang keras yang sama.

"Rasanya sungguh luar biasa - maksud saya, rasanya luar biasa bisa merasakan ini," kata Rins. "Saya melakukan banyak overtake, seperti di tikungan 2 dari sisi dalam. Balapan yang sangat hebat. Saya mengalami sedikit masalah di awal, tetapi saya berhasil mengatasinya di tikungan 2.

"Sejak saat itu hingga akhir, saya berusaha mengendalikan dan mencoba menyalip. Saya berkendara hingga batas maksimal, dan saya cukup senang dan bangga - P7 adalah hasil yang luar biasa.

"Kami terus melanjutkan kemajuan, dan ini adalah hal terpenting."

