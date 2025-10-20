Binder Akhirnya Jelas dengan kekurangan KTM setelah GP Australia

Brad Binder mengatakan kurangnya cengkeraman tepi belakang membuat progresnya di MotoGP Australia terhenti.

Brad Binder, 2025 Australian MotoGP
Performa impresif Brad Binder dari posisi ke-16 di grid MotoGP Australia terhenti saat ia mulai kesulitan dengan keausan ban.

Seperti rekan satu timnya Pedro Acosta, Binder mampu mencatatkan waktu putaran yang kompetitif hingga sekitar sepuluh putaran tersisa, kemudian mengalami penurunan performa yang signifikan di akhir balapan.

Acosta turun dari posisi kedua ke posisi kelima, sementara Binder tetap di posisi kedelapan.

“Sejujurnya, kami tidak puas dengan balapan hari ini dan kami harus memahami mengapa performa kami menurun di paruh kedua,” kata manajer tim KTM, Aki Ajo. “Umur ban ternyata sedikit lebih buruk dari yang kami perkirakan.”

Binder menekankan bahwa ia telah merawat ban belakang medium selama balapan.

“Hal utama adalah melindungi ban belakang karena kami tahu di Phillip Island, Anda bisa benar-benar membahayakan diri sendiri jika ban belakang Anda panas dengan dua putaran tersisa, Anda bisa jatuh terguling-guling,” katanya.

“Saya sampai di garis finis dalam kondisi yang baik, tetapi saya sempat terjatuh dengan tiga putaran tersisa. Bagaimanapun, begitulah adanya.”

Pebalap Afrika Selatan itu menambahkan: “Aneh karena dengan cara saya membalap, saya rasa kami seharusnya tidak menggunakan karet seperti itu.

“Jadi, jelas bagi saya kami kehilangan banyak grip di tepian ban belakang. Anda mulai berputar di tepian, dan Anda menggunakan terlalu banyak karet di sepanjang area lintasan.

“Jika kami dapat memperbaikinya, hasilnya akan jauh lebih baik.”

Binder finis tepat di depan pembalap Tech3 KTM Enea Bastianini dan Pol Espargaro.

