Pol Espargaro Temukan Sesuatu di Motor yang Sulit Dikontrol Pembalap

Pembalap tes KTM Pol Espargaro menemukan "hal yang terjadi di motor yang masih belum bisa dikendalikan" setelah tampil sebagai pembalap pengganti di Grand Prix Australia.

Pol Espargaro dipanggil oleh KTM untuk menggantikan Maverick Vinales yang cedera di skuad Tech3 untuk Grand Prix Australia dan Malaysia.

Melakoni tugas pengujian bersama pemenang balapan MotoGP 31 kali Dani Pedrosa, masukan Espargaro terbukti sangat berharga.

Akhir pekan Grand Prix Australia juga menunjukkan bahwa Espargaro tidak kehilangan tajinya, dengan pembalap Spanyol itu lolos kualifikasi di posisi kedelapan dan meraih poin di kedua balapan.

Finis kesembilan di Sprint, Espargaro kembali masuk 10 besar di Grand Prix hari Minggu di belakang dua pembalap reguler KTM, Enea Bastianini dan Brad Binder.

Espargaro yakin balapannya Minggu lalu bisa lebih baik, tetapi bannya aus meskipun "spin belakang cukup bagus".

"Kami senang dengan hasil kami, tetapi setelah Sprint kemarin dan warm-up hari ini, kami merasa memiliki peluang yang lebih baik untuk hari ini, terutama dengan anginnya," ujarnya.

"Saya merasa ada hal-hal yang terjadi pada motor yang masih belum bisa kami kendalikan sebagai pembalap.

"Spin belakang cukup bagus, tetapi entah bagaimana kami merusak ban jauh lebih cepat daripada pembalap lain di grid.

"Dalam kasus saya, saya merasa cukup cepat di awal balapan.

"Saya mengikuti Alex [Marquez], saya merasa bisa bertahan di sana untuk sementara waktu, tetapi entah bagaimana saya turun dan kehilangan banyak posisi.

"Delapan lap menjelang akhir, bannya sudah aus, jadi kami berusaha sekuat tenaga untuk bertahan sampai akhir.

"Ini adalah proses pembelajaran, senang rasanya berada di sini, merasakan hal-hal ini, yang akan kami coba pahami dan tingkatkan."

Pedro Acosta sangat frustrasi dengan akhir pekan Grand Prix Australia-nya, mencatat bahwa ia telah hanya "70%" potensinya, tapi itu tidak bisa menjaga ban belakangnya.

Ia mulai kehilangan momentum dari podium awal hingga finis kelima di bendera finis.

