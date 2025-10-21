Pol Espargaro Temukan Sesuatu di Motor yang Sulit Dikontrol Pembalap

Pol Espargaro mendapatkan data berguna dari penampilannya sebagai pengganti di GP Australia

Pol Espargaro, Tech3 KTM, 2025 Australian MotoGP
Pol Espargaro, Tech3 KTM, 2025 Australian MotoGP
© Gold and Goose

Pembalap tes KTM Pol Espargaro menemukan "hal yang terjadi di motor yang masih belum bisa dikendalikan" setelah tampil sebagai pembalap pengganti di Grand Prix Australia.

Pol Espargaro dipanggil oleh KTM untuk menggantikan Maverick Vinales yang cedera di skuad Tech3 untuk Grand Prix Australia dan Malaysia.

Melakoni tugas pengujian bersama pemenang balapan MotoGP 31 kali Dani Pedrosa, masukan Espargaro terbukti sangat berharga.

Akhir pekan Grand Prix Australia juga menunjukkan bahwa Espargaro tidak kehilangan tajinya, dengan pembalap Spanyol itu lolos kualifikasi di posisi kedelapan dan meraih poin di kedua balapan.

Finis kesembilan di Sprint, Espargaro kembali masuk 10 besar di Grand Prix hari Minggu di belakang dua pembalap reguler KTM, Enea Bastianini dan Brad Binder.

Espargaro yakin balapannya Minggu lalu bisa lebih baik, tetapi bannya aus meskipun "spin belakang cukup bagus".

"Kami senang dengan hasil kami, tetapi setelah Sprint kemarin dan warm-up hari ini, kami merasa memiliki peluang yang lebih baik untuk hari ini, terutama dengan anginnya," ujarnya.

"Saya merasa ada hal-hal yang terjadi pada motor yang masih belum bisa kami kendalikan sebagai pembalap.

"Spin belakang cukup bagus, tetapi entah bagaimana kami merusak ban jauh lebih cepat daripada pembalap lain di grid.

"Dalam kasus saya, saya merasa cukup cepat di awal balapan.

"Saya mengikuti Alex [Marquez], saya merasa bisa bertahan di sana untuk sementara waktu, tetapi entah bagaimana saya turun dan kehilangan banyak posisi.

"Delapan lap menjelang akhir, bannya sudah aus, jadi kami berusaha sekuat tenaga untuk bertahan sampai akhir.

"Ini adalah proses pembelajaran, senang rasanya berada di sini, merasakan hal-hal ini, yang akan kami coba pahami dan tingkatkan."

Pedro Acosta sangat frustrasi dengan akhir pekan Grand Prix Australia-nya, mencatat bahwa ia telah hanya "70%" potensinya, tapi itu tidak bisa menjaga ban belakangnya.

Ia mulai kehilangan momentum dari podium awal hingga finis kelima di bendera finis.

In this article

Pol Espargaro Temukan Sesuatu di Motor yang Sulit Dikontrol Pembalap
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

F1 News
Verstappen dan Hamilton akan Absen di FP1 GP Mexico City
34m ago
Max Verstappen and Lewis Hamilton
MotoGP News
Tekanan Unik Trackhouse Menuju Kemenangan MotoGP Pertamanya
44m ago
Raul Fernandez, Trackhouse Aprilia, 2025 Australian MotoGP
F1 News
Hamilton Beri Penilaian Paling Positifnya di Ferrari setelah GP Amerika
1h ago
Lewis Hamilton
MotoGP News
Pol Espargaro Temukan Sesuatu di Motor yang Sulit Dikontrol Pembalap
2h ago
Pol Espargaro, Tech3 KTM, 2025 Australian MotoGP
WSBK News
Alex Lowes Bangga dengan Musim Debut Bimota di WorldSBK
4h ago
Alex Lowes, 2025 Spanish WorldSBK. Credit: Gold and Goose.

More News

F1 News
McLaren Tidak akan Bawa Upgrade Meski Verstappen Mengancam
5h ago
McLaren
WSBK News
"Kepuasan Luar Biasa" bagi Ducati Meski Bulega Kalah dalam Pertarungan Gelar
6h ago
Nicolo Bulega, 2025 Spanish WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
WSBK News
Iker Lecuona Mencoba Panigale V4 R Jelang Kepindahan ke Ducati
6h ago
Iker Lecuona in plain leathers in Aruba Ducati pit box. Credit: Instagram/Iker Lecuona/Aruba.it Racing Ducati.
WSBK News
Nicolo Bulega Tanggapi Klaim Seputar Insiden Superpole Race
18h ago
Nicolo Bulega, 2025 Spanish WorldSBK, podium. Credit: Gold and Goose.
F1 News
Leclerc Menjawab "Kebisingan Tak Berdasar" dengan Podium GP Amerika
18h ago
Charles Leclerc