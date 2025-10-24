Yuki Tsunoda dan Liam Lawson Berdamai usai Ketegangan di Austin

Yuki Tsunoda meminta maaf atas komentar "sangat tidak perlu" yang ia buat tentang Liam Lawson selama akhir pekan Grand Prix Amerika Serikat.

Mantan rekan setim di Racing Bulls, Tsunoda dan Lawson, terlibat adu mulut di Austin setelah pembalap Tsunoda menuduh Lawson menghalanginya di kedua sesi kualifikasi.

Pertama, Tsunoda mengklaim Lawson selalu melakukan "sesuatu yang buruk" dengan sengaja, setelah merasa kesal dengan pertahanan pembalap Selandia Baru itu pada outlap mereka masing-masing di akhir SQ1 dalam kualifikasi sprint hari Jumat.

Ia kemudian menuduh bahwa Lawson telah mengganggu putaran pertamanya di Q2 saat kualifikasi grand prix pada hari Sabtu.

Kedua pembalap juga bentrok di Grand Prix Italia, dan juga memiliki sejarahnya sendiri saat Lawson didemosi oleh Red Bull ke Racing Bulls setelah hanya dua balapan di musim 2025, dengan Tsunoda menuju ke arah sebaliknya.

Keduanya duduk berdampingan dalam konferensi pers hari Kamis menjelang Grand Prix Mexico City akhir pekan ini, menghadirkan momen yang sedikit canggung.

Ketika ditanya apakah mereka telah berbicara sejak peristiwa di Austin untuk melupakan masalah tersebut, Tsunoda menjawab: “Saya rasa kami belum berbicara secara langsung.

“Permintaan maaf kepada tim, kepada VCARB. Apa yang saya katakan, terutama kepada media, sangat tidak perlu. Ya, begitulah.”

Lawson hanya menyatakan: “Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi di Austin.

“Ini adalah bagian musim yang intens, jadi tentu saja, setiap akhir pekan akan sulit.

“Persaingannya sangat ketat tahun ini. Setiap sesi, kualifikasi, kami berusaha untuk memaksimalkan segalanya. Hal-hal kecillah yang membuat perbedaan.”

Tsunoda and Lawson were awkwardly sat alongside each other

Tsunoda dan Lawson hadapi ketidakpastian

Baik Tsunoda dan Lawson juga menghadapi masa depan yang tidak menentu saat Red Bull berencana memastikan line-up 2026 mereka dalam waktu dekat.

Tsunoda dirumorkan akan digantikan oleh Isack Hadjar, sementara pembalap junior Red Bull, Arvid Lindblad, kemungkinan besar akan dipromosikan ke salah satu kursi Racing Bulls.

Skenario ini akan menempatkan Tsunoda dan Lawson dalam pertarungan langsung untuk memperebutkan kursi terakhir di Racing Bulls.

"Saya pikir melihat ke belakang itu luar biasa. Kita selalu melihat kembali apa yang telah kita lakukan dan kita selalu belajar dari berbagai hal," jawab Lawson ketika ditanya apakah ia merasa telah melakukan cukup upaya untuk mempertahankan kursinya.

"Kami tidak sempurna, saya jelas tidak sempurna. Dan tentu saja ada hal-hal yang akan saya renungkan dan pelajari selama satu musim.

"Tapi saya pikir itu yang terpenting, selama saya merenungkan kesalahan-kesalahan itu atau hal-hal yang saya pelajari darinya dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi, itulah yang terpenting.

"Jadi, dari sisi itu, ya, saya merasa telah melakukan semua yang saya bisa dan saya akan terus melakukannya."

Ditanya pertanyaan yang sama, Tsunoda menjawab: “Saya yakin dengan apa yang telah saya lakukan dan situasi yang saya hadapi.

“Tentu saja saya berusaha memberikan yang terbaik semampu saya untuk meningkatkan diri dan mencetak poin. Saya hanya terus melakukan apa yang saya lakukan dan terserah mereka, sungguh, susunan tim seperti apa yang mereka inginkan.

“Saya pikir saya telah meningkatkan banyak hal dan saya akan terus meningkatkan diri.”

