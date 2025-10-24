Yuki Tsunoda dan Liam Lawson Berdamai usai Ketegangan di Austin

Yuki Tsunoda dan Liam Lawson tampaknya telah melupakan perbedaan mereka.

Tsunoda apologised to Red Bull and VCARB
Tsunoda apologised to Red Bull and VCARB

Yuki Tsunoda meminta maaf atas komentar "sangat tidak perlu" yang ia buat tentang Liam Lawson selama akhir pekan Grand Prix Amerika Serikat.

Mantan rekan setim di Racing Bulls, Tsunoda dan Lawson, terlibat adu mulut di Austin setelah pembalap Tsunoda menuduh Lawson menghalanginya di kedua sesi kualifikasi.

Pertama, Tsunoda mengklaim Lawson selalu melakukan "sesuatu yang buruk" dengan sengaja, setelah merasa kesal dengan pertahanan pembalap Selandia Baru itu pada outlap mereka masing-masing di akhir SQ1 dalam kualifikasi sprint hari Jumat.

Ia kemudian menuduh bahwa Lawson telah mengganggu putaran pertamanya di Q2 saat kualifikasi grand prix pada hari Sabtu.

Kedua pembalap juga bentrok di Grand Prix Italia, dan juga memiliki sejarahnya sendiri saat Lawson didemosi oleh Red Bull ke Racing Bulls setelah hanya dua balapan di musim 2025, dengan Tsunoda menuju ke arah sebaliknya.

Keduanya duduk berdampingan dalam konferensi pers hari Kamis menjelang Grand Prix Mexico City akhir pekan ini, menghadirkan momen yang sedikit canggung.

Ketika ditanya apakah mereka telah berbicara sejak peristiwa di Austin untuk melupakan masalah tersebut, Tsunoda menjawab: “Saya rasa kami belum berbicara secara langsung.

“Permintaan maaf kepada tim, kepada VCARB. Apa yang saya katakan, terutama kepada media, sangat tidak perlu. Ya, begitulah.”

Lawson hanya menyatakan: “Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi di Austin.

“Ini adalah bagian musim yang intens, jadi tentu saja, setiap akhir pekan akan sulit.

“Persaingannya sangat ketat tahun ini. Setiap sesi, kualifikasi, kami berusaha untuk memaksimalkan segalanya. Hal-hal kecillah yang membuat perbedaan.”

Tsunoda and Lawson were awkwardly sat alongside each other
Tsunoda and Lawson were awkwardly sat alongside each other

Tsunoda dan Lawson hadapi ketidakpastian

Baik Tsunoda dan Lawson juga menghadapi masa depan yang tidak menentu saat Red Bull berencana memastikan line-up 2026 mereka dalam waktu dekat.

Tsunoda dirumorkan akan digantikan oleh Isack Hadjar, sementara pembalap junior Red Bull, Arvid Lindblad, kemungkinan besar akan dipromosikan ke salah satu kursi Racing Bulls.

Skenario ini akan menempatkan Tsunoda dan Lawson dalam pertarungan langsung untuk memperebutkan kursi terakhir di Racing Bulls.

"Saya pikir melihat ke belakang itu luar biasa. Kita selalu melihat kembali apa yang telah kita lakukan dan kita selalu belajar dari berbagai hal," jawab Lawson ketika ditanya apakah ia merasa telah melakukan cukup upaya untuk mempertahankan kursinya.

"Kami tidak sempurna, saya jelas tidak sempurna. Dan tentu saja ada hal-hal yang akan saya renungkan dan pelajari selama satu musim. 

"Tapi saya pikir itu yang terpenting, selama saya merenungkan kesalahan-kesalahan itu atau hal-hal yang saya pelajari darinya dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi, itulah yang terpenting.

"Jadi, dari sisi itu, ya, saya merasa telah melakukan semua yang saya bisa dan saya akan terus melakukannya."

Ditanya pertanyaan yang sama, Tsunoda menjawab: “Saya yakin dengan apa yang telah saya lakukan dan situasi yang saya hadapi.

“Tentu saja saya berusaha memberikan yang terbaik semampu saya untuk meningkatkan diri dan mencetak poin. Saya hanya terus melakukan apa yang saya lakukan dan terserah mereka, sungguh, susunan tim seperti apa yang mereka inginkan.

“Saya pikir saya telah meningkatkan banyak hal dan saya akan terus meningkatkan diri.”

Yuki Tsunoda dan Liam Lawson Berdamai usai Ketegangan di Austin
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
Tardozzi: Pemulihan Marc Marquez "Lebih Penting" dari Tes Valencia
3m ago
Marc Marquez speaks with Davide Tardozzi, Marco Rigamonti, 2025 MotoGP Austrian Grand Prix, parc ferme. Credit: Gold and Goose.
F1 News
Aston Martin Akui Pelanggaran Prosedural Cost-Cap Musim 2024
13m ago
Aston Martin have disclosed a breach of the F1 cost cap
MotoGP Results
MotoGP Malaysia 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Sepang
36m ago
Fermin Aldeguer
F1 News
Yuki Tsunoda dan Liam Lawson Berdamai usai Ketegangan di Austin
52m ago
Tsunoda apologised to Red Bull and VCARB
MotoGP News
Massimo Rivola: Jorge Martin “Memikirkan Apa yang Saya Pikirkan”
10h ago
Jorge Martin

More News

F1 News
F1 GP Mexico City 2025: Sembilan Rookie yang Tampil di FP1
10h ago
Frederik Vesti
F1 News
Red Bull Akui Performa Yuki Tsunoda "Belum Cukup Baik"
11h ago
Yuki Tsunoda is set to lose his Red Bull seat
WSBK News
"Semua Orang Membuat Kesalahan" Razgatlioglu Tanggapi Pernyataan Bulega
11h ago
Toprak Razgatlioglu, 2025 Spanish WorldSBK, parc ferme. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Klaim Menarik Rossi Soal Kesulitan Bagnaia di Musim 2025
11h ago
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Malaysian MotoGP
MotoGP News
Fabio Quartararo Ancam Tinggalkan Yamaha Jika V4 Tak Kompetitif
11h ago
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, 2025 Malaysian MotoGP