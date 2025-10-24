Aston Martin Akui Pelanggaran Prosedural Cost-Cap Musim 2024

Aston Martin telah menerima tanggung jawab atas pelanggaran prosedural kecil terhadap cost-cap F1.

Crash.net mendapatkan informasi bahwa Aston Martin telah menyetujui Perjanjian Pelanggaran yang Diterima untuk cost-cap F1 2024 setelah ditemukan pelanggaran prosedural kecil.

Diduga masalah ini bermula dari tidak adanya tanda tangan pada laporan keuangan, yang seharusnya telah selesai dan siap diproses, sebelum batas waktu 31 Maret tahun lalu.

Segera setelah tanda tangan yang tepat tersedia, Aston Martin mengajukan kembali dokumen termasuk dokumen yang telah diaudit secara lengkap. Tim terus memberi tahu FIA tentang situasi tersebut.

Meskipun tanda tangan yang hilang berada di luar kendali Aston Martin dan merupakan akibat dari keadaan yang meringankan, tanda tangan tersebut tidak diberikan hingga setelah batas waktu.

Dengan demikian, tim yang bermarkas di Silverstone tersebut masih terbukti bersalah atas pelanggaran prosedur dan telah menerima tanggung jawab.

Sumber-sumber mengindikasikan bahwa tidak akan ada penalti atau denda yang dijatuhkan.

Batas biaya tahun lalu ditetapkan sebesar $135 juta dan pengajuan Aston Martin berada di bawah batas pengeluaran.

Ada pelanggaran lebih besar?

FIA belum menerbitkan sertifikat kepatuhan batas biaya kepada tim F1, memicu spekulasi yang berkembang bahwa potensi pelanggaran telah terjadi.

Terakhir kali sertifikat ini diterbitkan setelah bulan September adalah pada tahun 2022 ketika Red Bull dan Aston Martin dinyatakan bersalah melanggar aturan tersebut.

Red Bull menerima denda sebesar $7 juta dan pengurangan waktu pengujian aerodinamis karena melebihi batas biaya sebesar $145 juta saat itu, sementara Aston Martin menerima denda sebesar $450 ribu karena pelanggaran prosedural.

Ada dugaan yang semakin meningkat bahwa lebih dari satu tim mungkin sedang diselidiki, dengan beberapa laporan menyatakan bahwa pelanggaran 'substansial' mungkin telah terjadi.

Badan pengatur F1, FIA, telah mengonfirmasi bahwa peninjauan terhadap pengajuan proposal tahun 2024 belum selesai.

"Administrasi Batas Biaya FIA sedang dalam proses menyelesaikan peninjauan proposal tahun 2024 dari tim dan produsen unit daya, yang hasilnya diharapkan akan segera dikomunikasikan," demikian pernyataan FIA.

"FIA tidak mengomentari pengajuan individual yang dibuat oleh tim dan/atau produsen unit daya tertentu dan, sesuai praktik yang berlaku, hasil peninjauan akan dipublikasikan setelah penilaian semua pengajuan selesai dan final."

