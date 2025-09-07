WorldSBK Prancis 2025: Razgatlioglu Pastikan Hattrick di Magny-Cours
Hasil lengkap dari Race 2 WorldSBK Prancis di Sirkuit Magny-Cours.
Toprak Razgatlioglu kembali meraih kemenangan meyakinkan di Race 2 WorldSBK Prancis, memperpanjang rentetan kemenangannya menjadi 12 balapan.
Nicolo Bulega finis di posisi kedua yang nyaman, sementara Alex Lowes unggul dalam pertarungan podium yang melibatkan dirinya, Danilo Petrucci, Jonathan Rea, Alvaro Bautista, dan Michael van der Mark untuk mengamankan P3 ketiganya di akhir pekan.
Ini adalah kali kedua dalam kariernya ia meraih tiga podium dalam satu akhir pekan setelah Thailand 2019 ketika ia finis ketiga di ketiga balapan tersebut.
Alvaro Bautista melakukan serangan balik yang kuat untuk mencapai posisi keempat di lap-lap terakhir, tetapi saat itu Lowes sudah unggul hampir tiga detik dan pembalap Aruba.it Racing Ducati itu tidak memiliki kecepatan yang cukup untuk menutup jarak tersebut.
Michael van der Mark finis di posisi kelima di depan Jonathan Rea, yang sempat berada di posisi ketiga sebelum sedikit tertinggal di paruh kedua balapan.
Xavi Vierge menempati posisi ketujuh, di depan Danilo Petrucci, pebalap independen teratas yang terpaut jauh di posisi kedelapan pada kesempatan ini. Andrea Locatelli dan Dominique Aegerter melengkapi 10 besar.
Beberapa pembalap yang mundur dari balapan tetapi tidak mengalami kecelakaan: Sam Lowes, Tito Rabat, Ryan Vickers, Michael Ruben Rinaldi, dan Yari Montella semuanya gagal finis.
WorldSBK Prancis 2025 - Magny-Cours - Hasil Race 2
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Lap/Gap
|1
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|21 Laps
|2
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|8.087
|3
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|12.123
|4
|Alvaro Bautista
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|13.806
|5
|Michael van der Mark
|NED
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|16.293
|6
|Jonathan Rea
|GBR
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|17.039
|7
|Xavi Vierge
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|17.674
|8
|Danilo Petrucci
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|18.394
|9
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|19.002
|10
|Dominique Aegerter
|SUI
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|20.030
|11
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|20.992
|12
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|22.689
|13
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|24.930
|14
|Tarran Mackenzie
|GBR
|MGM Bonovo
|Ducati Panigale V4 R
|29.732
|15
|Sergio Garcia
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|31.143
|16
|Andrea Iannone
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|34.476
|17
|Bahattin Sofuoglu
|TUR
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|34.773
|18
|Zaqhwan Zaidi
|MAS
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|1:09.511
|DNF
|Michael Ruben Rinaldi
|ITA
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|DNF
|DNF
|Tito Rabat
|ESP
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|DNF
|DNF
|Sam Lowes
|GBR
|Marc VDS Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|DNF
|DNF
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|DNF
|DNF
|Ryan Vickers
|GBR
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|DNF