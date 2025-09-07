WorldSBK Prancis 2025: Razgatlioglu Pastikan Hattrick di Magny-Cours

Hasil lengkap dari Race 2 WorldSBK Prancis di Sirkuit Magny-Cours.

Toprak Razgatlioglu, 2025 French WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
Toprak Razgatlioglu kembali meraih kemenangan meyakinkan di Race 2 WorldSBK Prancis, memperpanjang rentetan kemenangannya menjadi 12 balapan.

Nicolo Bulega finis di posisi kedua yang nyaman, sementara Alex Lowes unggul dalam pertarungan podium yang melibatkan dirinya, Danilo Petrucci, Jonathan Rea, Alvaro Bautista, dan Michael van der Mark untuk mengamankan P3 ketiganya di akhir pekan.

Ini adalah kali kedua dalam kariernya ia meraih tiga podium dalam satu akhir pekan setelah Thailand 2019 ketika ia finis ketiga di ketiga balapan tersebut.

Alvaro Bautista melakukan serangan balik yang kuat untuk mencapai posisi keempat di lap-lap terakhir, tetapi saat itu Lowes sudah unggul hampir tiga detik dan pembalap Aruba.it Racing Ducati itu tidak memiliki kecepatan yang cukup untuk menutup jarak tersebut.

Michael van der Mark finis di posisi kelima di depan Jonathan Rea, yang sempat berada di posisi ketiga sebelum sedikit tertinggal di paruh kedua balapan.

Xavi Vierge menempati posisi ketujuh, di depan Danilo Petrucci, pebalap independen teratas yang terpaut jauh di posisi kedelapan pada kesempatan ini.  Andrea Locatelli dan Dominique Aegerter melengkapi 10 besar.

Beberapa pembalap yang mundur dari balapan tetapi tidak mengalami kecelakaan: Sam Lowes, Tito Rabat, Ryan Vickers, Michael Ruben Rinaldi, dan Yari Montella semuanya gagal finis.

WorldSBK Prancis 2025 - Magny-Cours - Hasil Race 2

PosPembalapNATTimMotorLap/Gap
1Toprak RazgatliogluTURROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR21 Laps
2Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R8.087
3Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB99812.123
4Alvaro BautistaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R13.806
5Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR16.293
6Jonathan ReaGBRPata Maxus YamahaYamaha R117.039
7Xavi ViergeESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R17.674
8Danilo PetrucciITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R18.394
9Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R119.002
10Dominique AegerterSUIGYTR GRT YamahaYamaha R120.030
11Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR20.992
12Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB99822.689
13Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R124.930
14Tarran MackenzieGBRMGM BonovoDucati Panigale V4 R29.732
15Sergio GarciaESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R31.143
16Andrea IannoneITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R34.476
17Bahattin SofuogluTURMotoxracing YamahaYamaha R134.773
18Zaqhwan ZaidiMASPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R1:09.511
DNFMichael Ruben RinaldiITAMotoxracing YamahaYamaha R1DNF
DNFTito RabatESPPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-RDNF
DNFSam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 RDNF
DNFYari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 RDNF
DNFRyan VickersGBRMotocorsa RacingDucati Panigale V4 RDNF

