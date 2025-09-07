WorldSBK Prancis 2025: Razgatlioglu Bukukan Rekor di Superpole Race

Toprak Razgatlioglu meraih kemenangan di Superpole Race di WorldSBK Prancis, yang ke-11 beruntun dan ke-10 di Magny-Cours, menjadikannya pembalap Superbike dengan kemenangan terbanyak di trek Prancis itu.

WorldSBK Prancis 2025 - Magny-Cours - Hasil Superpole Race Pos Pembalap NAT Tim Superbike Lap/Gap 1 Toprak Razgatlioglu TUR ROKiT BMW Motorrad BMW M1000 RR 10 Laps 2 Nicolo Bulega ITA Aruba.it Racing Ducati Ducati Panigale V4 R 3.712 3 Alex Lowes GBR Bimota by Kawasaki Racing Team Bimota KB998 7.674 4 Danilo Petrucci ITA Barni Spark Racing Ducati Panigale V4 R 8.854 5 Michael van der Mark NED ROKiT BMW Motorrad BMW M1000 RR 9.660 6 Andrea Iannone ITA Team Go Eleven Ducati Panigale V4 R 10.287 7 Axel Bassani ITA Bimota by Kawasaki Racing Team Bimota KB998 11.198 8 Jonathan Rea GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha R1 11.527 9 Xavi Vierge ESP Team HRC Honda CBR1000RR-R 11.851 10 Dominique Aegerter SUI GYTR GRT Yamaha Yamaha R1 13.989 11 Remy Gardner AUS GYTR GRT Yamaha Yamaha R1 14.502 12 Andrea Locatelli ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha R1 14.686 13 Tarran Mackenzie GBR MGM Bonovo Ducati Panigale V4 R 16.067 14 Garrett Gerloff USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 16.219 15 Bahattin Sofuoglu TUR Motoxracing Yamaha Yamaha R1 22.838 16 Sergio Garcia ESP Team HRC Honda CBR1000RR-R 25.555 17 Michael Ruben Rinaldi ITA Motoxracing Yamaha Yamaha R1 25.781 18 Tito Rabat ESP Petronas MIE Racing Team Honda CBR1000RR-R 27.439 19 Zaqhwan Zaidi MAS Petronas MIE Racing Team Honda CBR1000RR-R 43.358 DNF Sam Lowes GBR Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4 R DNF DNF Alvaro Bautista ESP Aruba.it Racing Ducati Ducati Panigale V4 R DNF DNF Yari Montella ITA Barni Spark Racing Ducati Panigale V4 R DNF DNF Ryan Vickers GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R DNF

Ini juga berarti Razgatlioglu menjadi pebalap pertama yang memenangkan 10 balapan di tiga trek berbeda di WorldSBK, Magny-Cours, Most, dan Donington.

Nicolo Bulega kembali meraih posisi kedua, tetapi lagi-lagi tanpa kecepatan yang cukup untuk menyulitkan Razgatlioglu. Ia memulai dari depan, tetapi Razgatlioglu menyalipnya di tikungan kelima pada putaran pertama.

Kemudian Bulega melebar di tikungan kedua terakhir dan turun ke posisi keempat. Ia pulih dan menyalip Alex Lowes untuk posisi ketiga sebelum Sam Lowes melakukan kesalahan yang mendorong pebalap pabrikan Ducati itu ke posisi kedua.

Sam Lowes kemudian terjatuh dari posisi keempat, kali ini tidak kembali membalap seperti yang dilakukannya kemarin.

Di sisi lain, Alex Lowes meraih podium keduanya di akhir pekan ini dengan posisi ketiga.

Danilo Petrucci kembali berada di posisi keempat, dan lagi-lagi tanpa kecepatan yang cukup untuk merebut podium.

Michael van der Mark bersaing ketat untuk memperebutkan posisi P4 dengan Petrucci hampir sepanjang balapan, tertinggal 0,8 detik di akhir balapan, tetapi berhasil meraih posisi lima besar.

Andrea Iannone kembali ke posisi enam besar untuk pertama kalinya sejak ia finis keempat pada Balapan 1 di Cremona.

Axel Bassani, Jonathan Rea, dan Xavi Vierge meraih tiga posisi poin terakhir. Dominique Aegerter melengkapi 10 besar.

Andrea Locatelli dan Garrett Gerloff gagal masuk sembilan besar setelah memulai dari belakang. Locatelli finis di posisi ke-12 dan Gerloff finis di posisi ke-14.

Selain Sam Lowes, terdapat tiga pembalap yang gagal finis: Alvaro Bautista mengalami kecelakaan setelah kontak dengan Jonathan Rea yang menghindari tabrakan dengan Andrea Iannone, Yari Montella gagal finis di lap terakhir setelah menjalani penalti long-lap karena menyebabkan kecelakaan di lap pertama pada Race 1; dan Ryan Vickers mundur dari balapan di pit.