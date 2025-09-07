WorldSBK Prancis 2025: Razgatlioglu Bukukan Rekor di Superpole Race
Hasil lengkap dari Superpole Race di WorldSBK Prancis 2025 di Magny-Cours.
Toprak Razgatlioglu meraih kemenangan di Superpole Race di WorldSBK Prancis, yang ke-11 beruntun dan ke-10 di Magny-Cours, menjadikannya pembalap Superbike dengan kemenangan terbanyak di trek Prancis itu.
WorldSBK Prancis 2025 - Magny-Cours - Hasil Superpole Race
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Superbike
|Lap/Gap
|1
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|10 Laps
|2
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|3.712
|3
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|7.674
|4
|Danilo Petrucci
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|8.854
|5
|Michael van der Mark
|NED
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|9.660
|6
|Andrea Iannone
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|10.287
|7
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|11.198
|8
|Jonathan Rea
|GBR
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|11.527
|9
|Xavi Vierge
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|11.851
|10
|Dominique Aegerter
|SUI
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|13.989
|11
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|14.502
|12
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|14.686
|13
|Tarran Mackenzie
|GBR
|MGM Bonovo
|Ducati Panigale V4 R
|16.067
|14
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|16.219
|15
|Bahattin Sofuoglu
|TUR
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|22.838
|16
|Sergio Garcia
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|25.555
|17
|Michael Ruben Rinaldi
|ITA
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|25.781
|18
|Tito Rabat
|ESP
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|27.439
|19
|Zaqhwan Zaidi
|MAS
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|43.358
|DNF
|Sam Lowes
|GBR
|Marc VDS Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|DNF
|DNF
|Alvaro Bautista
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|DNF
|DNF
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|DNF
|DNF
|Ryan Vickers
|GBR
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|DNF
Ini juga berarti Razgatlioglu menjadi pebalap pertama yang memenangkan 10 balapan di tiga trek berbeda di WorldSBK, Magny-Cours, Most, dan Donington.
Nicolo Bulega kembali meraih posisi kedua, tetapi lagi-lagi tanpa kecepatan yang cukup untuk menyulitkan Razgatlioglu. Ia memulai dari depan, tetapi Razgatlioglu menyalipnya di tikungan kelima pada putaran pertama.
Kemudian Bulega melebar di tikungan kedua terakhir dan turun ke posisi keempat. Ia pulih dan menyalip Alex Lowes untuk posisi ketiga sebelum Sam Lowes melakukan kesalahan yang mendorong pebalap pabrikan Ducati itu ke posisi kedua.
Sam Lowes kemudian terjatuh dari posisi keempat, kali ini tidak kembali membalap seperti yang dilakukannya kemarin.
Di sisi lain, Alex Lowes meraih podium keduanya di akhir pekan ini dengan posisi ketiga.
Danilo Petrucci kembali berada di posisi keempat, dan lagi-lagi tanpa kecepatan yang cukup untuk merebut podium.
Michael van der Mark bersaing ketat untuk memperebutkan posisi P4 dengan Petrucci hampir sepanjang balapan, tertinggal 0,8 detik di akhir balapan, tetapi berhasil meraih posisi lima besar.
Andrea Iannone kembali ke posisi enam besar untuk pertama kalinya sejak ia finis keempat pada Balapan 1 di Cremona.
Axel Bassani, Jonathan Rea, dan Xavi Vierge meraih tiga posisi poin terakhir. Dominique Aegerter melengkapi 10 besar.
Andrea Locatelli dan Garrett Gerloff gagal masuk sembilan besar setelah memulai dari belakang. Locatelli finis di posisi ke-12 dan Gerloff finis di posisi ke-14.
Selain Sam Lowes, terdapat tiga pembalap yang gagal finis: Alvaro Bautista mengalami kecelakaan setelah kontak dengan Jonathan Rea yang menghindari tabrakan dengan Andrea Iannone, Yari Montella gagal finis di lap terakhir setelah menjalani penalti long-lap karena menyebabkan kecelakaan di lap pertama pada Race 1; dan Ryan Vickers mundur dari balapan di pit.