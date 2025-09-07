WorldSBK Prancis 2025: Razgatlioglu Bukukan Rekor di Superpole Race

Hasil lengkap dari Superpole Race di WorldSBK Prancis 2025 di Magny-Cours.

Toprak Razgatlioglu, 2025 French WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
Toprak Razgatlioglu, 2025 French WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Toprak Razgatlioglu meraih kemenangan di Superpole Race di WorldSBK Prancis, yang ke-11 beruntun dan ke-10 di Magny-Cours, menjadikannya pembalap Superbike dengan kemenangan terbanyak di trek Prancis itu.

WorldSBK Prancis 2025 - Magny-Cours - Hasil Superpole Race

PosPembalapNATTimSuperbikeLap/Gap
1Toprak RazgatliogluTURROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR10 Laps
2Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R3.712
3Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9987.674
4Danilo PetrucciITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R8.854
5Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR9.660
6Andrea IannoneITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R10.287
7Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB99811.198
8Jonathan ReaGBRPata Maxus YamahaYamaha R111.527
9Xavi ViergeESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R11.851
10Dominique AegerterSUIGYTR GRT YamahaYamaha R113.989
11Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R114.502
12Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R114.686
13Tarran MackenzieGBRMGM BonovoDucati Panigale V4 R16.067
14Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR16.219
15Bahattin SofuogluTURMotoxracing YamahaYamaha R122.838
16Sergio GarciaESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R25.555
17Michael Ruben RinaldiITAMotoxracing YamahaYamaha R125.781
18Tito RabatESPPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R27.439
19Zaqhwan ZaidiMASPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R43.358
DNFSam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 RDNF
DNFAlvaro BautistaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 RDNF
DNFYari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 RDNF
DNFRyan VickersGBRMotocorsa RacingDucati Panigale V4 RDNF

Ini juga berarti Razgatlioglu menjadi pebalap pertama yang memenangkan 10 balapan di tiga trek berbeda di WorldSBK, Magny-Cours, Most, dan Donington.

Nicolo Bulega kembali meraih posisi kedua, tetapi lagi-lagi tanpa kecepatan yang cukup untuk menyulitkan Razgatlioglu. Ia memulai dari depan, tetapi Razgatlioglu menyalipnya di tikungan kelima pada putaran pertama.

Kemudian Bulega melebar di tikungan kedua terakhir dan turun ke posisi keempat. Ia pulih dan menyalip Alex Lowes untuk posisi ketiga sebelum Sam Lowes melakukan kesalahan yang mendorong pebalap pabrikan Ducati itu ke posisi kedua.

Sam Lowes kemudian terjatuh dari posisi keempat, kali ini tidak kembali membalap seperti yang dilakukannya kemarin.

Di sisi lain, Alex Lowes meraih podium keduanya di akhir pekan ini dengan posisi ketiga.

Danilo Petrucci kembali berada di posisi keempat, dan lagi-lagi tanpa kecepatan yang cukup untuk merebut podium.

Michael van der Mark bersaing ketat untuk memperebutkan posisi P4 dengan Petrucci hampir sepanjang balapan, tertinggal 0,8 detik di akhir balapan, tetapi berhasil meraih posisi lima besar.

Andrea Iannone kembali ke posisi enam besar untuk pertama kalinya sejak ia finis keempat pada Balapan 1 di Cremona.

Axel Bassani, Jonathan Rea, dan Xavi Vierge meraih tiga posisi poin terakhir. Dominique Aegerter melengkapi 10 besar.

Andrea Locatelli dan Garrett Gerloff gagal masuk sembilan besar setelah memulai dari belakang. Locatelli finis di posisi ke-12 dan Gerloff finis di posisi ke-14.

Selain Sam Lowes, terdapat tiga pembalap yang gagal finis: Alvaro Bautista mengalami kecelakaan setelah kontak dengan Jonathan Rea yang menghindari tabrakan dengan Andrea Iannone, Yari Montella gagal finis di lap terakhir setelah menjalani penalti long-lap karena menyebabkan kecelakaan di lap pertama pada Race 1; dan Ryan Vickers mundur dari balapan di pit.

