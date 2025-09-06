Klasemen WorldSBK 2025 setelah Race 1 Putaran Magny-Cours

Toprak Razgatlioglu melanjutkan rentetan kemenangannya di Race 1 Magny-Cours - kini menjadi 10 balapan beruntun - membuatnya kini unggul 31 poin dari Nicolo Bulega.

Danilo Petrucci menambah keunggulan Andrea Locatelli dalam perebutan posisi ketiga klasemen menjadi 17 poin. Locatelli bangkit dari posisi kedua terakhir di grid untuk finis kelima, satu posisi di belakang Petrucci.

Alvaro Bautista kehilangan posisi dalam perebutan posisi ketiga klasemen kejuaraan di Balapan 1 di Prancis, setelah mengalami kecelakaan di lap pertama bersama Xavi Vierge. Ia kembali naik, tetapi hanya di posisi ke-16 dan karenanya tidak meraih poin. Ia kini tertinggal 29 poin dari Petrucci.

Klasemen WorldSBK 2025 - Magny-Cours - Race 1 Pos Pembalap NAT Tim Motor Poin 1 Toprak Razgatlioglu TUR ROKiT BMW Motorrad BMW M1000 RR 432 2 Nicolo Bulega ITA Aruba.it Racing Ducati Ducati Panigale V4 R 401 3 Danilo Petrucci ITA Barni Spark Racing Ducati Panigale V4 R 246 4 Andrea Locatelli ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha R1 229 5 Alvaro Bautista ESP Aruba.it Racing Ducati Ducati Panigale V4 R 217 6 Sam Lowes GBR Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4 R 163 7 Alex Lowes GBR Bimota by Kawasaki Racing Team Bimota KB998 121 8 Xavi Vierge ESP Team HRC Honda CBR1000RR-R 112 9 Axel Bassani ITA Bimota by Kawasaki Racing Team Bimota KB998 93 10 Iker Lecuona ESP Team HRC Honda CBR1000RR-R 90 11 Andrea Iannone ITA Team Go Eleven Ducati Panigale V4 R 87 12 Dominique Aegerter SUI GYTR GRT Yamaha Yamaha R1 86 13 Remy Gardner AUS GYTR GRT Yamaha Yamaha R1 86 14 Scott Redding GBR MGM Bonovo Ducati Panigale V4 R 76 15 Michael van der Mark NED ROKiT BMW Motorrad BMW M1000 RR 70 16 Garrett Gerloff USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 67 17 Yari Montella ITA Barni Spark Racing Ducati Panigale V4 R 64 18 Jonathan Rea GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha R1 37 19 Ryan Vickers GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R 30 20 Bahattin Sofuoglu TUR Motoxracing Yamaha Yamaha R1 23 21 Tarran Mackenzie GBR MGM Bonovo Ducati Panigale V4 R 18 22 Michael Ruben Rinaldi ITA Motoxracing Yamaha Yamaha R1 10 23 Tito Rabat ESP Petronas MIE Racing Team Honda CBR1000RR-R 6 24 Sergio Garcia ESP Team HRC Honda CBR1000RR-R 5 25 Tetsuta Nagashima JPN Team HRC Honda CBR1000RR-R 2 26 Zaqhwan Zaidi MAS Petronas MIE Racing Team Honda CBR1000RR-R 1 27 Jason O'Halloran AUS Pata Maxus Yamaha Yamaha R1 0 28 Gabriele Ruiu ITA Bmax BMW M1000 RR 0 29 Ivo Lopes POR Petronas MIE Racing Team Honda CBR1000RR-R 0 30 Tommy Bridewell GBR Honda Racing UK Honda CBR1000RR-R 0