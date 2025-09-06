Klasemen WorldSBK 2025 setelah Race 1 Putaran Magny-Cours
Klasemen WorldSBK setelah Race 1 di Magny-Cours, putaran kesembilan di musim 2025.
Toprak Razgatlioglu melanjutkan rentetan kemenangannya di Race 1 Magny-Cours - kini menjadi 10 balapan beruntun - membuatnya kini unggul 31 poin dari Nicolo Bulega.
Danilo Petrucci menambah keunggulan Andrea Locatelli dalam perebutan posisi ketiga klasemen menjadi 17 poin. Locatelli bangkit dari posisi kedua terakhir di grid untuk finis kelima, satu posisi di belakang Petrucci.
Alvaro Bautista kehilangan posisi dalam perebutan posisi ketiga klasemen kejuaraan di Balapan 1 di Prancis, setelah mengalami kecelakaan di lap pertama bersama Xavi Vierge. Ia kembali naik, tetapi hanya di posisi ke-16 dan karenanya tidak meraih poin. Ia kini tertinggal 29 poin dari Petrucci.
Klasemen WorldSBK 2025 - Magny-Cours - Race 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Poin
|1
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|432
|2
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|401
|3
|Danilo Petrucci
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|246
|4
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|229
|5
|Alvaro Bautista
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|217
|6
|Sam Lowes
|GBR
|Marc VDS Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|163
|7
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|121
|8
|Xavi Vierge
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|112
|9
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|93
|10
|Iker Lecuona
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|90
|11
|Andrea Iannone
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|87
|12
|Dominique Aegerter
|SUI
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|86
|13
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|86
|14
|Scott Redding
|GBR
|MGM Bonovo
|Ducati Panigale V4 R
|76
|15
|Michael van der Mark
|NED
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|70
|16
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|67
|17
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|64
|18
|Jonathan Rea
|GBR
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|37
|19
|Ryan Vickers
|GBR
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|30
|20
|Bahattin Sofuoglu
|TUR
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|23
|21
|Tarran Mackenzie
|GBR
|MGM Bonovo
|Ducati Panigale V4 R
|18
|22
|Michael Ruben Rinaldi
|ITA
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|10
|23
|Tito Rabat
|ESP
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|6
|24
|Sergio Garcia
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|5
|25
|Tetsuta Nagashima
|JPN
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|2
|26
|Zaqhwan Zaidi
|MAS
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|1
|27
|Jason O'Halloran
|AUS
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|0
|28
|Gabriele Ruiu
|ITA
|Bmax
|BMW M1000 RR
|0
|29
|Ivo Lopes
|POR
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|0
|30
|Tommy Bridewell
|GBR
|Honda Racing UK
|Honda CBR1000RR-R
|0