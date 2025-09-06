Klasemen WorldSBK 2025 setelah Race 1 Putaran Magny-Cours

Klasemen WorldSBK setelah Race 1 di Magny-Cours, putaran kesembilan di musim 2025.

Toprak Razgatlioglu melanjutkan rentetan kemenangannya di Race 1 Magny-Cours - kini menjadi 10 balapan beruntun  - membuatnya kini unggul 31 poin dari Nicolo Bulega.

Danilo Petrucci menambah keunggulan Andrea Locatelli dalam perebutan posisi ketiga klasemen menjadi 17 poin. Locatelli bangkit dari posisi kedua terakhir di grid untuk finis kelima, satu posisi di belakang Petrucci.

Alvaro Bautista kehilangan posisi dalam perebutan posisi ketiga klasemen kejuaraan di Balapan 1 di Prancis, setelah mengalami kecelakaan di lap pertama bersama Xavi Vierge. Ia kembali naik, tetapi hanya di posisi ke-16 dan karenanya tidak meraih poin. Ia kini tertinggal 29 poin dari Petrucci.

Klasemen WorldSBK 2025 - Magny-Cours - Race 1

PosPembalapNATTimMotorPoin
1Toprak RazgatliogluTURROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR432
2Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R401
3Danilo PetrucciITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R246
4Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R1229
5Alvaro BautistaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R217
6Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R163
7Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB998121
8Xavi ViergeESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R112
9Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB99893
10Iker LecuonaESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R90
11Andrea IannoneITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R87
12Dominique AegerterSUIGYTR GRT YamahaYamaha R186
13Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R186
14Scott ReddingGBRMGM BonovoDucati Panigale V4 R76
15Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR70
16Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR67
17Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R64
18Jonathan ReaGBRPata Maxus YamahaYamaha R137
19Ryan VickersGBRMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R30
20Bahattin SofuogluTURMotoxracing YamahaYamaha R123
21Tarran MackenzieGBRMGM BonovoDucati Panigale V4 R18
22Michael Ruben RinaldiITAMotoxracing YamahaYamaha R110
23Tito RabatESPPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R6
24Sergio GarciaESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R5
25Tetsuta NagashimaJPNTeam HRCHonda CBR1000RR-R2
26Zaqhwan ZaidiMASPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R1
27Jason O'HalloranAUSPata Maxus YamahaYamaha R10
28Gabriele RuiuITABmaxBMW M1000 RR0
29Ivo LopesPORPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R0
30Tommy BridewellGBRHonda Racing UKHonda CBR1000RR-R0

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

