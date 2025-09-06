WorldSBK Prancis 2025: Toprak Razgatlioglu Tak Terhentikan di Race 1

Hasil lengkap dari Race 1 di WorldSBK Prancis 2025 di Magny-Cours.

Toprak Razgatlioglu meraih kemenangan Race 1 WorldSBK Prancis. Itu adalah kemenangan ke-10 beruntun, dan yang kesembilan di Magny-Cours, membuatnya sejajar dengan Jonathan Rea.

Nicolo Bulega turun ke posisi keempat saat start, dia kembali ke posisi kedua setelah melewati Sam Lowes dan kemudian Alex Lowes, tapi kecepatannya tidak cukup untuk menantang Razgatlioglu.

Alex Lowes mencoba menyamai pemenang di awal balapan, tetapi pada akhirnya ia tidak memiliki kecepatan yang sama dengan Razgatlioglu maupun Bulega. 

Setidaknya, ia berhasil mempertahankan posisi ketiga, dan meraih podium balapan panjang pertama Bimota di WorldSBK dengan KB998.

Danilo Petrucci melaju tenang ke posisi keempat, finis di depan Andrea Locatelli yang bangkit dari posisi kedua terakhir di grid setelah insiden Superpole untuk finis di posisi kelima dan meminimalkan kerugian yang ditimbulkan Petrucci dalam perebutan posisi ketiga klasemen kejuaraan.

Remy Gardner melengkapi posisi enam besar, mengungguli Axel Bassani dan Dominique Aegerter di posisi ketujuh dan kedelapan.

Sam Lowes berada di posisi keempat hampir sepanjang balapan, berusaha menyalip Alex Lowes untuk posisi ketiga, tetapi akhirnya ia terjatuh di lap-lap terakhir. Ia kembali ke posisi tersebut dan finis di posisi kesembilan.

Bahattin Sofuoglu melengkapi 10 besar.

Terjadi beberapa kecelakaan, termasuk beberapa di Tikungan 13 pada lap pembuka yang melibatkan Jonathan Rea, Yari Montella, dan Andrea Iannone yang semuanya mengalami kecelakaan bersamaan. Selain itu, Alvaro Bautista dan Xavi Vierge yang mengalami insiden terpisah.

Baik Vierge maupun Bautista tetap melanjutkan balapan dan diklasifikasi, meskipun tertinggal beberapa lap. Tiga pembalap lainnya tidak dapat melanjutkan balapan.

Iannone dibawa ke pusat medis setelah balapan dan didiagnosis mengalami beberapa memar. Ia akan diperiksa sebelum Pemanasan pada Minggu pagi.

Michael van der Mark mengalami kecelakaan dua kali, pertama di tikungan delapan dan kemudian di tikungan tiga. 

Kecelakaan di tikungan tiga mengakibatkan ia harus mengunjungi pusat medis, di mana ia didiagnosis mengalami beberapa memar. Ia, seperti Iannone, akan diperiksa sebelum Pemanasan pada Minggu pagi.

Garrett Gerloff juga mengalami kecelakaan. Ia kembali ke lintasan tetapi tidak dapat melanjutkan balapan di pit.

WorldSBK Prancis 2025 - Magny-Cours - Hasil Race 1

PosPembalapNATTimMotorLap/Gap
1Toprak RazgatliogluTURROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR21 Laps
2Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R8.597
3Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB99810.979
4Danilo PetrucciITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R17.793
5Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R120.648
6Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R126.031
7Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB99826.509
8Dominique AegerterSUIGYTR GRT YamahaYamaha R128.229
9Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R32.931
10Bahattin SofuogluTURMotoxracing YamahaYamaha R139.617
11Sergio GarciaESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R40.970
12Michael Ruben RinaldiITAMotoxracing YamahaYamaha R149.714
13Ryan VickersGBRMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R57.520
14Tito RabatESPPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R1:02.785
15Zaqhwan ZaidiMASPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R1:22.959
16Alvaro BautistaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R3L
17Xavi ViergeESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R5L
DNFGarrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RRDNF
DNFAndrea IannoneITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 RDNF
DNFYari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 RDNF
DNFMichael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M1000 RRDNF
DNFJonathan ReaGBRPata Maxus YamahaYamaha R1DNF
DNFTarran MackenzieGBRMGM BonovoDucati Panigale V4 RDNF

