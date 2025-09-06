WorldSBK Prancis 2025: Toprak Razgatlioglu Tak Terhentikan di Race 1

,

Toprak Razgatlioglu meraih kemenangan Race 1 WorldSBK Prancis. Itu adalah kemenangan ke-10 beruntun, dan yang kesembilan di Magny-Cours, membuatnya sejajar dengan Jonathan Rea.

Nicolo Bulega turun ke posisi keempat saat start, dia kembali ke posisi kedua setelah melewati Sam Lowes dan kemudian Alex Lowes, tapi kecepatannya tidak cukup untuk menantang Razgatlioglu.

Alex Lowes mencoba menyamai pemenang di awal balapan, tetapi pada akhirnya ia tidak memiliki kecepatan yang sama dengan Razgatlioglu maupun Bulega.

Setidaknya, ia berhasil mempertahankan posisi ketiga, dan meraih podium balapan panjang pertama Bimota di WorldSBK dengan KB998.

Article continues below ADVERTISEMENT

Danilo Petrucci melaju tenang ke posisi keempat, finis di depan Andrea Locatelli yang bangkit dari posisi kedua terakhir di grid setelah insiden Superpole untuk finis di posisi kelima dan meminimalkan kerugian yang ditimbulkan Petrucci dalam perebutan posisi ketiga klasemen kejuaraan.

Remy Gardner melengkapi posisi enam besar, mengungguli Axel Bassani dan Dominique Aegerter di posisi ketujuh dan kedelapan.

Sam Lowes berada di posisi keempat hampir sepanjang balapan, berusaha menyalip Alex Lowes untuk posisi ketiga, tetapi akhirnya ia terjatuh di lap-lap terakhir. Ia kembali ke posisi tersebut dan finis di posisi kesembilan.

Bahattin Sofuoglu melengkapi 10 besar.

Terjadi beberapa kecelakaan, termasuk beberapa di Tikungan 13 pada lap pembuka yang melibatkan Jonathan Rea, Yari Montella, dan Andrea Iannone yang semuanya mengalami kecelakaan bersamaan. Selain itu, Alvaro Bautista dan Xavi Vierge yang mengalami insiden terpisah.

Article continues below ADVERTISEMENT

Baik Vierge maupun Bautista tetap melanjutkan balapan dan diklasifikasi, meskipun tertinggal beberapa lap. Tiga pembalap lainnya tidak dapat melanjutkan balapan.

Iannone dibawa ke pusat medis setelah balapan dan didiagnosis mengalami beberapa memar. Ia akan diperiksa sebelum Pemanasan pada Minggu pagi.

Michael van der Mark mengalami kecelakaan dua kali, pertama di tikungan delapan dan kemudian di tikungan tiga.

Kecelakaan di tikungan tiga mengakibatkan ia harus mengunjungi pusat medis, di mana ia didiagnosis mengalami beberapa memar. Ia, seperti Iannone, akan diperiksa sebelum Pemanasan pada Minggu pagi.

Garrett Gerloff juga mengalami kecelakaan. Ia kembali ke lintasan tetapi tidak dapat melanjutkan balapan di pit.

Article continues below ADVERTISEMENT