WorldSBK Prancis 2025: Razgatlioglu Kalahkan Bulega untuk Pole

Toprak Razgatlioglu, Nicolo Bulega

Toprak Razgatlioglu memastikan pole pertamanya di Magny-Cours dengan catatan waktu putaran 1:34 pertama di trek Prancis tersebut.

Nicolo Bulega dan Sam Lowes juga lolos kualifikasi di baris terdepan, masing-masing di posisi kedua dan ketiga.

Alex Lowes tercepat keempat, di depan Andrea Iannone dan Yari Montella di baris kedua.

Danilo Petrucci memimpin baris ketiga di posisi ketujuh, di depan Michael van der Mark dan Remy Gardner.

Axel Bassani melengkapi 10 besar, di depan Xavi Vierge dan Dominique Aegerter.

Lap pertama Alvaro Bautista terhambat oleh bendera kuning, tetapi ia hanya mampu lolos kualifikasi di posisi ke-14 dengan ban kedua.

Bendera kuning di awal sesi disebabkan oleh beberapa insiden. Pertama, Andrea Locatelli yang mengalami kecelakaan di tikungan ketiga, dan kemudian oleh Garrett Gerloff beberapa saat kemudian.

Locatelli sedang menjalani perawatan di pinggir lintasan, di belakang pembatas lintasan, setelah terjatuh.

Baik Gerloff maupun Locatelli tidak mencatatkan waktu putaran dalam sesi tersebut.

