WorldSBK Prancis 2025: Razgatlioglu Kalahkan Bulega untuk Pole
Hasil lengkap dari Kualifikasi Superpole untuk WorldSBK Prancis 2025 di Magny-Cours.
Toprak Razgatlioglu, Nicolo Bulega
Toprak Razgatlioglu memastikan pole pertamanya di Magny-Cours dengan catatan waktu putaran 1:34 pertama di trek Prancis tersebut.
Nicolo Bulega dan Sam Lowes juga lolos kualifikasi di baris terdepan, masing-masing di posisi kedua dan ketiga.
Alex Lowes tercepat keempat, di depan Andrea Iannone dan Yari Montella di baris kedua.
Danilo Petrucci memimpin baris ketiga di posisi ketujuh, di depan Michael van der Mark dan Remy Gardner.
Axel Bassani melengkapi 10 besar, di depan Xavi Vierge dan Dominique Aegerter.
Lap pertama Alvaro Bautista terhambat oleh bendera kuning, tetapi ia hanya mampu lolos kualifikasi di posisi ke-14 dengan ban kedua.
Bendera kuning di awal sesi disebabkan oleh beberapa insiden. Pertama, Andrea Locatelli yang mengalami kecelakaan di tikungan ketiga, dan kemudian oleh Garrett Gerloff beberapa saat kemudian.
Locatelli sedang menjalani perawatan di pinggir lintasan, di belakang pembatas lintasan, setelah terjatuh.
Baik Gerloff maupun Locatelli tidak mencatatkan waktu putaran dalam sesi tersebut.
WorldSBK Prancis 2025 - Magny-Cours - Hasil Kualifikasi Superpole
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Laptime
|1
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:34.930
|2
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:35.142
|3
|Sam Lowes
|GBR
|Marc VDS Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|1:35.282
|4
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:35.446
|5
|Andrea Iannone
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|1:35.608
|6
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:35.628
|7
|Danilo Petrucci
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:35.756
|8
|Michael van der Mark
|NED
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:35.771
|9
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:35.793
|10
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:35.912
|11
|Xavi Vierge
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:35.939
|12
|Dominique Aegerter
|SUI
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:35.981
|13
|Jonathan Rea
|GBR
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:36.070
|14
|Alvaro Bautista
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:36.256
|15
|Tarran Mackenzie
|GBR
|MGM Bonovo
|Ducati Panigale V4 R
|1:36.414
|16
|Ryan Vickers
|GBR
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:36.742
|17
|Michael Ruben Rinaldi
|ITA
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|1:36.745
|18
|Bahattin Sofuoglu
|TUR
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|1:36.775
|20
|Tito Rabat
|ESP
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|1:36.924
|20
|Sergio Garcia
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:37.506
|21
|Zaqhwan Zaidi
|MAS
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|1:39.104
|22
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|No Time Set
|23
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|No Time Set