WorldSBK Prancis 2025: Razgatlioglu Kalahkan Bulega untuk Pole

Hasil lengkap dari Kualifikasi Superpole untuk WorldSBK Prancis 2025 di Magny-Cours.

Toprak Razgatlioglu, 2025 French WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
Toprak Razgatlioglu, Nicolo Bulega

Toprak Razgatlioglu memastikan pole pertamanya di Magny-Cours dengan catatan waktu putaran 1:34 pertama di trek Prancis tersebut.

Nicolo Bulega dan Sam Lowes juga lolos kualifikasi di baris terdepan, masing-masing di posisi kedua dan ketiga.

Alex Lowes tercepat keempat, di depan Andrea Iannone dan Yari Montella di baris kedua.

Danilo Petrucci memimpin baris ketiga di posisi ketujuh, di depan Michael van der Mark dan Remy Gardner.

Axel Bassani melengkapi 10 besar, di depan Xavi Vierge dan Dominique Aegerter.

Lap pertama Alvaro Bautista terhambat oleh bendera kuning, tetapi ia hanya mampu lolos kualifikasi di posisi ke-14 dengan ban kedua.

Bendera kuning di awal sesi disebabkan oleh beberapa insiden. Pertama, Andrea Locatelli yang mengalami kecelakaan di tikungan ketiga, dan kemudian oleh Garrett Gerloff beberapa saat kemudian. 

Locatelli sedang menjalani perawatan di pinggir lintasan, di belakang pembatas lintasan, setelah terjatuh.

Baik Gerloff maupun Locatelli tidak mencatatkan waktu putaran dalam sesi tersebut.

WorldSBK Prancis 2025 - Magny-Cours - Hasil Kualifikasi Superpole

PosPembalapNATTimMotorLaptime
1Toprak RazgatliogluTURROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:34.930
2Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:35.142
3Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R1:35.282
4Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:35.446
5Andrea IannoneITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R1:35.608
6Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:35.628
7Danilo PetrucciITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:35.756
8Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:35.771
9Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R11:35.793
10Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:35.912
11Xavi ViergeESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R1:35.939
12Dominique AegerterSUIGYTR GRT YamahaYamaha R11:35.981
13Jonathan ReaGBRPata Maxus YamahaYamaha R11:36.070
14Alvaro BautistaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:36.256
15Tarran MackenzieGBRMGM BonovoDucati Panigale V4 R1:36.414
16Ryan VickersGBRMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R1:36.742
17Michael Ruben RinaldiITAMotoxracing YamahaYamaha R11:36.745
18Bahattin SofuogluTURMotoxracing YamahaYamaha R11:36.775
20Tito RabatESPPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R1:36.924
20Sergio GarciaESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R1:37.506
21Zaqhwan ZaidiMASPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R1:39.104
22Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R1No Time Set
23Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RRNo Time Set

