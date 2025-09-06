Alex Lowes Realistis dengan Peluangnya di WorldSBK Prancis

Magny-Cours adalah salah satu sirkuit andalan kalender WorldSBK, tetapi pergi ke sana dengan motor baru memberikan tantangan sendiri, seperti yang dihadapi Alex Lowes dengan Bimota KB998.

Beruntung bagi Lowes, ia bisa banyak berlatih pada hari Jumat di sirkuit Prancis berkat cuaca kering di FP1 dan FP2.

Finis di posisi keenam pada sesi sore, Lowes puas dengan hasil yang ia raih pada hari Jumat.

“Jumat yang menyenangkan, ini trek yang sangat saya nikmati,” kata Lowes kepada WorldSBK.com. “Pertama kali di sini dengan Bimota dan dua sesi yang bagus, cuacanya mendukung kami, banyak putaran di kedua sesi, banyak data.

“Saya cukup sering bersepeda dengan saudara laki-laki saya sore ini, jadi itu sangat menyenangkan; sepertinya sesi latihan yang telah kami lakukan selama beberapa minggu terakhir.

"Jadi, saya menikmatinya, saya merasa kecepatan saya cukup bagus. Kami bisa puas dengan hasil kerja kami hari ini dan saya tak sabar untuk kembali balapan besok setelah liburan musim panas."

Meskipun hari pertama berjalan positif, Alex Lowes realistis dengan kecepatan dan peluangnya, merasa pembalap seperti saudaranya Sam Lowes, dan penantang gelar World Superbike Toprak Razgatlioglu dan Nicolo Bulega, selangkah lebih maju darinya.

“Saya pikir jika saya bisa menjalani kualifikasi yang baik dan tertinggal dari grup, saya rasa saya bisa bertahan di sana – saya sudah banyak putaran dengan ban bekas,” ujarnya. “Tapi, sejujurnya, kecepatan saya secara keseluruhan sedikit tertinggal dari mereka [Razgatlioglu, Bulega, dan Sam Lowes].

“Kualifikasi akan menjadi hal yang penting, awal balapan, dan mari kita lihat apakah kami bisa meningkatkan performa malam ini.

“Tentu saja, ini pengalaman pertama di trek ini dengan motor ini – semoga kami bisa membuat beberapa kemajuan dalam pengaturan, sedikit mengubahnya, dan memperkecil jarak untuk besok.”

Lebih spesifik lagi, Lowes mengatakan ia ingin meningkatkan pengereman.

"Ada beberapa bagian trek yang saya sangat cepat," ujarnya. "Motornya berubah arah dengan sangat baik.

"Saya ingin meningkatkan kemampuan pengereman motor, saya sudah mencapai batasnya, jadi jika saya bisa meningkatkannya, saya akan sangat senang. Jadi, itulah area yang akan kami fokuskan malam ini."