"Saya Fokus ke Balapan" Razgatlioglu Tak Khawatir dengan Kecepatan Bulega

Toprak Razgatlioglu menjaga optimismenya meski tertinggal dari Nicolo Bulega pada catatan waktu FP2 WorldSBK Prancis.

Toprak Razgatlioglu, 2025 French WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Meskipun terpaut lebih dari 0,4 detik di belakang Nicolo Bulega pada FP2 WorldSBK Prancis, Toprak Razgatlioglu tetap optimistis dengan hasil kerja kerasnya di hari Jumat.

Bulega berada di bawah rekor lap World Superbike sepanjang masa pada Jumat sore di Magny-Cours, sementara Razgatlioglu tertinggal di posisi keempat.

Pembalap BMW tersebut menjelaskan bahwa selisih waktu ini terjadi karena ia tidak menggunakan ban baru di akhir sesi latihan sore.

“Bulega mencatatkan waktu putaran yang sangat baik, tetapi saya tidak menggunakan ban baru,” ujar Toprak Razgatlioglu kepada WorldSBK.com setelah FP2 di Prancis. 

“Saya hanya menggunakan satu ban di FP2 karena saya fokus pada balapan, bukan pada waktu putaran.

“Sangat penting bagi saya untuk meraih tiga kemenangan akhir pekan ini.”

Razgatlioglu berlaga di Magny-Cours akhir pekan ini untuk pertama kalinya sejak kecelakaan latihan yang membuatnya absen tahun lalu.

Race 1 hari Sabtu akan menjadi kali pertama BMW M1000 RR dalam kondisi balapan di Prancis, dan oleh karena itu El Turco fokus ke simulasi balapannya pada Jumat sore.

“Saya memulai dengan sangat baik karena, setelah kecelakaan tahun lalu dan tidak melanjutkan balapan, saya sangat senang saya memulai dengan lebih tenang,” ujarnya.

“Ini pertama kalinya saya melakukan simulasi balapan dengan BMW di Magny-Cours. Sepertinya saya sangat kuat, tetapi kami masih perlu memperbaiki beberapa tikungan dan sektor.”

Razgatlioglu menambahkan bahwa ia merasa kecepatan balapannya, yang sebanding dengan Nicolo Bulega di kisaran 1 menit 36 ​​detik, cukup kuat, meskipun masih ada ruang peningkatansaat memasuki tikungan.

“Saya menyelesaikan 15 putaran dalam simulasi balapan, dan hasilnya sangat kuat; saya mencatatkan waktu 1 menit 35 detik dua kali,” ujarnya. “Saya selalu berada di kisaran 1 menit 36 ​​detik dan ini adalah kecepatan balapan yang kuat.

“Setelah kembali ke pit, saya menjelaskannya dari tikungan ke tikungan karena, di beberapa tikungan, saya merasakan beberapa masalah, terutama rem mesin.

“Saya hanya menjelaskan ini di beberapa tikungan, tetapi kami tidak punya banyak waktu untuk memperbaiki karena itu terjadi di enam menit terakhir. Saya mencoba rem mesin lagi, tetapi hasilnya tidak berubah.

“Kami juga bisa meningkatkan waktu putaran karena, di beberapa tikungan, saya berkendara di batasnya. Jika kami meningkatkan waktu dan motor mulai membantu saya, saya rasa saya akan berkendara dengan lebih mudah.”

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

