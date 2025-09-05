WorldSBK Prancis 2025: Hasil Latihan Jumat dari Magny-Cours

Hasil lengkap dari latihan Jumat untuk WorldSBK Prancis dari Sirkuit Magny-Cours.

Toprak Razgatlioglu, 2025 Hungarian WorldSBK, pit lane. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Toprak Razgatlioglu memuncaki sesi pertama WorldSBK Prancis 2025, dan menjadi satu-satunya pembalap yang mencatatkan waktu 1 menit 36 ​​detik.

Sam Lowes dan Nicolo Bulega tampil impresif di akhir sesi untuk menempatkan diri mereka di posisi tiga besar.

Xavi Vierge tampil apik di atas Honda dan finis di posisi keempat, di depan Danilo Petrucci dan Andrea Locatelli di posisi enam besar.

Garrett Gerloff tercepat ketujuh, di depan Alex Lowes, Michael van der Mark, dan Alvaro Bautista yang melengkapi 10 besar.

Iker Lecuona absen akhir pekan ini karena cedera dan digantikan oleh Sergio Garcia di tim HRC. Garcia mengalami masalah kelistrikan di awal sesi, tetapi berhasil finis di posisi ke-22 tercepat dan terpaut tiga detik dari waktu terbaik di sesi WorldSBK pertamanya.

WorldSBK Prancis 2025 - Magny-Cours - Free Practice 1

PosPembalapNATTimMotorLaptime
1Toprak RazgatliogluTURROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:36.930
2Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R1:37.152
3Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:37.183
4Xavi ViergeESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R1:37.208
5Danilo PetrucciITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:37.240
6Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R11:37.251
7Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR1:37.374
8Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:37.387
9Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:37.456
10Alvaro BautistaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:37.497
11Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:37.615
12Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R11:37.616
13Tarran MackenzieGBRMGM BonovoDucati Panigale V4 R1:37.795
14Michael Ruben RinaldiITAMotoxracing YamahaYamaha R11:37.825
15Jonathan ReaGBRPata Maxus YamahaYamaha R11:37.836
16Andrea IannoneITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R1:37.908
17Dominique AegerterSUIGYTR GRT YamahaYamaha R11:37.910
18Tito RabatESPPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R1:38.126
19Bahattin SofuogluTURMotoxracing YamahaYamaha R11:38.314
20Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:38.494
21Ryan VickersGBRMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R1:38.683
22Sergio GarciaESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R1:39.673
23Zaqhwan ZaidiMASPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R1:41.822

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

