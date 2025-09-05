WorldSBK Prancis 2025: Hasil Latihan Jumat dari Magny-Cours
Hasil lengkap dari latihan Jumat untuk WorldSBK Prancis dari Sirkuit Magny-Cours.
Toprak Razgatlioglu memuncaki sesi pertama WorldSBK Prancis 2025, dan menjadi satu-satunya pembalap yang mencatatkan waktu 1 menit 36 detik.
Sam Lowes dan Nicolo Bulega tampil impresif di akhir sesi untuk menempatkan diri mereka di posisi tiga besar.
Xavi Vierge tampil apik di atas Honda dan finis di posisi keempat, di depan Danilo Petrucci dan Andrea Locatelli di posisi enam besar.
Garrett Gerloff tercepat ketujuh, di depan Alex Lowes, Michael van der Mark, dan Alvaro Bautista yang melengkapi 10 besar.
Iker Lecuona absen akhir pekan ini karena cedera dan digantikan oleh Sergio Garcia di tim HRC. Garcia mengalami masalah kelistrikan di awal sesi, tetapi berhasil finis di posisi ke-22 tercepat dan terpaut tiga detik dari waktu terbaik di sesi WorldSBK pertamanya.
WorldSBK Prancis 2025 - Magny-Cours - Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Laptime
|1
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:36.930
|2
|Sam Lowes
|GBR
|Marc VDS Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|1:37.152
|3
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:37.183
|4
|Xavi Vierge
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:37.208
|5
|Danilo Petrucci
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:37.240
|6
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:37.251
|7
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|1:37.374
|8
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:37.387
|9
|Michael van der Mark
|NED
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:37.456
|10
|Alvaro Bautista
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:37.497
|11
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:37.615
|12
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:37.616
|13
|Tarran Mackenzie
|GBR
|MGM Bonovo
|Ducati Panigale V4 R
|1:37.795
|14
|Michael Ruben Rinaldi
|ITA
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|1:37.825
|15
|Jonathan Rea
|GBR
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:37.836
|16
|Andrea Iannone
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|1:37.908
|17
|Dominique Aegerter
|SUI
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:37.910
|18
|Tito Rabat
|ESP
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|1:38.126
|19
|Bahattin Sofuoglu
|TUR
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|1:38.314
|20
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:38.494
|21
|Ryan Vickers
|GBR
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:38.683
|22
|Sergio Garcia
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:39.673
|23
|Zaqhwan Zaidi
|MAS
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|1:41.822