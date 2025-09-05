"Kami Juga Kuat" - Bulega Peringatkan Razgatlioglu Jelang Magny-Cours

Meski tertinggal di klasemen, Nicolo Bulega menuju akhir pekan WorldSBK Prancis dengan optimisme tinggi.

Bulega dua kali menang di Magny-Cours pada tahun 2024, meskipun mengalami cedera tulang selangka akibat kecelakaan di Race 1.

“Saya punya kenangan baik dan buruk [di Magny-Cours],” ujar Nicolo Bulega kepada WorldSBK.com pada hari Kamis menjelang Putaran Prancis.

“Race 1 [tahun 2024] bukanlah yang terbaik karena saya mengalami kecelakaan di lap pertama dan mematahkan tulang selangka saya; kemudian Balapan Superpole dan Race 2 jauh lebih baik, saya memenangkan kedua balapan, jadi ini adalah sisi baik dari tahun lalu.

“Trek ini adalah trek yang saya sukai dan saya akan berusaha untuk kompetitif dan melakukan yang terbaik.”

Bulega belum lagi menang tahun ini sejak Race 1 di Most, dan akan tiba di sirkuit lain yang disukai Toprak Razgatlioglu, membuat momentum kemenangan sejak Race 2 di Most akan terus berlanjut.

“Ya, Toprak [Razgatlioglu] tahun lalu tidak balapan di sini karena ia mengalami kecelakaan di [FP2] dan, sayangnya, cedera sehingga ia tidak balapan sepanjang akhir pekan,” .

“Tapi kita tahu bahwa di sini ia selalu sangat kuat, jadi saya yakin ia juga akan sangat kuat akhir pekan ini.

“Tapi, bagaimanapun, kami juga kuat, jadi saya pikir kami bisa kompetitif dan mencoba untuk tetap di depan.”

Meskipun Bulega pernah sukses di Magny-Cours sebelumnya, ia melihat potensinya untuk merespons performa Razgatlioglu dengan tepat di trek-trek berikutnya dalam tiga putaran terakhir.

“Balapan terakhir tidak terlalu bagus untuk saya dan motor saya karena tikungan lambat tidak ideal untuk saya dan motor saya,” ujarnya.

“Jadi, saya harap di sini sudah ada beberapa tikungan yang sedikit lebih terbuka dan cepat, tetapi terutama balapan-balapan berikutnya akan lebih baik untuk saya dan motor saya.

“Jadi, saya sangat termotivasi untuk menjadi cepat.”