Menuju Empat Putaran Terakhir WorldSBK, Rea Merasa Lebih Ringan

Jonathan Rea mengumumkan pensiun menjelang akhir jeda musim panas World Superbike, dan Putaran Prancis akhir pekan ini akan menjadi pertama kalinya ia berada di sirkuit sejak berita tersebut tersiar.

Pebalap berusia 38 tahun itu mengatakan ini adalah periode yang "cukup menarik" baginya, meskipun ia berusaha untuk tetap fokus pada balapan yang tersisa bersama tim Pata Yamaha yang belum memutuskan penggantinya untuk tahun 2026.

"Saya merasa cukup ringan, saat ini cukup menarik," kata Rea menjelang Putaran Prancis, seperti dilansir WorldSBK.com. "Saya akan terjun ke dunia yang belum diketahui di tahun 2026, apa pun itu. Untuk saat ini, saya mencoba fokus pada empat putaran terakhir musim ini.

"Penting bagi saya untuk membuat pengumuman ini sebelum Magny-Cours, agar saya bisa memasuki putaran ini dengan semangat membara dan emosi yang sedikit mereda.

"Magny-Cours telah menjadi trek yang bagus bagi saya sebelumnya, dan saya ingin mencoba menyelesaikan babak ini dengan kuat dan kompetitif.

"Sayangnya, tahun lalu di sini saya mengalami kecelakaan dengan Bulega di tikungan terakhir dan akhirnya harus menjalani operasi pada ibu jari saya, jadi saya ingin menyingkirkan semua masalah di tahun 2024 dan menikmati akhir pekan yang sangat menyenangkan."

Rea menambahkan bahwa ia ingin kembali naik podium sebelum akhir musim.

“Targetnya adalah memberikan 100 persen kemampuan saya di setiap putaran, setiap balapan,” ujarnya. “Mencoba menyusun strategi yang dapat memaksimalkan potensi saya.

“Jika kami bisa melakukan itu, kami bisa mengincar podium.

“Kami sudah berada di lima besar, jadi ini target yang tinggi sekarang, tetapi jika kami bisa membangun momentum di balapan-balapan ini, saya rasa kami bisa melakukannya.

“Estoril juga merupakan putaran yang kuat bagi kami tahun lalu dengan finis keempat dan kelima, jadi mari kita lihat apakah bintang-bintang akan bersinar dan berusaha meraihnya.”