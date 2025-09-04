Petrucci Mendapat Evolusi Terbaru Panigale V4 di Magny-Cours

Danilo Petrucci memulai empat putaran terakhir sebagai pembalap Barni Ducati akhir pekan ini, saat musim WorldSBK 2025 dimulai kembali usai libur musim panas akhir pekan ini di Magny-Cours.

Setelah putaran Hungaria, Petrucci dipastikan bergabung ke BMW tahun depan, dengan juara dunia dua kali Alvaro Bautista menggantikan posisinya di sebelah Yari Montella di Barni.

Petrucci, pebalap Barni sejak debutnya di WorldSBK 2023, saat ini bertengger di posisi ketiga klasemen WorldSBK.

Namun, ia hanya unggul 15 poin dari pebalap Yamaha, Andrea Locatelli, dan ingin mengakhiri paceklik podium lima balapan dengan mengulang hattrick podium di Prancis tahun lalu.

“Magny-Cours adalah trek yang sangat saya sukai. Tahun lalu kami mencetak banyak poin, dengan tiga podium yang menjadikan kami pebalap tercepat akhir pekan itu,” kata Petrucci.

“Saya tahu akan sulit untuk mengulangi hasil itu, tetapi tujuan saya adalah terus berjuang untuk posisi ketiga di kejuaraan dan berusaha meraih poin sebanyak mungkin.

“Saya berlatih keras selama musim panas, saya senang bisa kembali ke motor dan berharap bisa finis di podium sebanyak mungkin.”

Petrucci, pebalap independen terkemuka, juga akan menguji "evolusi baru" Panigale V4 akhir pekan ini.

"Bersama Danilo, tujuan kami tetap sama seperti yang kami tetapkan di awal musim: finis di posisi tiga besar klasemen," ujar kepala tim Marco Barnabo.

"Kami telah merencanakan dua evolusi pada motor untuk balapan terakhir, dan kami akan menerapkannya di trek, mengikuti alur yang telah ditetapkan.

"Salah satunya akan diuji di Magny-Cours. Kami yakin dapat mencapai tujuan kami, dan semua orang bertekad untuk melakukannya."

Montella juga memiliki kenangan indah di Magny-Cours, di mana ia menjadi pemenang balapan tahun lalu di WSS.

“Sudah waktunya untuk kembali ke trek setelah istirahat lebih dari sebulan. Selama waktu ini, saya bisa beristirahat, melanjutkan latihan, dan memulihkan tenaga setelah tiga perempat musim ini,” kata Montella, yang datang ke Magny-Cours berbekal hasil terbaik WorldSBK-nya, yakni posisi ketujuh di Hungaria.

“Target untuk empat putaran terakhir adalah untuk melangkah maju dan menjadi lebih konsisten. Magny-Cours adalah trek yang memberi kami kenangan indah tahun lalu.

"Kami berada dalam situasi yang berbeda sekarang, tetapi kami akan memberikan 110% untuk membawa pulang yang terbaik.”

Barnabo menambahkan: “Namun, dengan Yari, kami perlu lebih konkret. Kami tidak kekurangan kecepatan, tetapi kami masih membuat terlalu banyak kesalahan. Kami perlu menerjemahkan kerja keras yang kami lakukan menjadi hasil.”