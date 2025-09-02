Rekor WorldSBK yang Dikejar Toprak Razgatlioglu di Magny Cours

Rekor kemenangan WorldSBK siap direngkuh oleh Toprak Razgatlioglu di Magny-Cours.

Toprak Razgatlioglu, 2025 Hungarian WorldSBK, podium. Credit: Gold and Goose.
Toprak Razgatlioglu, 2025 Hungarian WorldSBK, podium. Credit: Gold and Goose.
Toprak Razgatlioglu berpeluang mencatat rekor WorldSBK baru pada putaran Prancis, saat upayanya meraih 10 kemenangan di Magny-Cours terbuka lebar.

Razgatlioglu saat ini memiliki delapan kemenangan di Magny-Cours, termasuk kemenangan WorldSBK pertamanya di Race 1 tahun 2019, yang dilanjutkan dengan kemenangan Superpole Race Minggu paginya.

Seharusnya, dia memiliki sembilan di Prancis. Pembalap Turki itu finis pertama di Superpole Race tahun 2021, namun hasil tersebut diprotes oleh tim pabrikan Kawasaki yang melihat Razgatlioglu menyentuh sedikit bagian hijau di luar bata strek pada lap terakhir, membuatnya dihukum turun satu posisi setelah balapan.

Toprak meraih double di Prancis tahun 2022, dan dua kemenangan lagi tahun 2023 membuatnya mengumpulkan delapan kemenangan di Magny-Cours saat ini.

Di musim pertamanya di BMW, Razgatlioglu tiba di Magny-Cours tahun lalu dengan 13 kemenangan beruntun dan tampaknya akan menambah setidaknya satu atau dua kemenangan lagi di Magny-Cours, tetapi sebuah kecelakaan saat latihan membuatnya tidak dapat berlaga.

Alhasil, Razgatlioglu masih membutuhkan dua kemenangan lagi di Magny-Cours untuk melampaui rekor Jonathan Rea yang memiliki kemenangan di Magny-Cours.

Kemenangan ke-10 juga akan menjadikan Magny-Cours sirkuit ketiga di mana Razgatlioglu meraih total kemenangan dua digit di WorldSBK setelah Donington dan Most.

Jonathan Rea adalah satu-satunya pebalap lain dalam sejarah WorldSBK yang memiliki 10 kemenangan di dua sirkuit (Assen dan Portimao), sehingga dua kemenangan Razgatlioglu akhir pekan ini akan menjadikannya pebalap pertama dalam sejarah World Superbike yang meraih 10 kemenangan di tiga sirkuit berbeda.

Tanpa kemenangan di Aragon, empat di Estoril, dan tiga di Jerez, Magny-Cours juga akan menjadi kesempatan terakhir bagi Razgatlioglu untuk mengukir prestasi ini sebelum meninggalkan WorldSBK dan pindah ke MotoGP pada tahun 2026.

Secara teori, tentu saja, Rea juga bisa menjadikan Magny-Cours sirkuit ketiga di mana ia meraih 10 kemenangan. Namun, peluangnya lebih kecil daripada Razgatlioglu, karena Rea belum meraih kemenangan di Yamaha dan hasil terbaiknya di tahun 2025 adalah finis kelima pada Race 1 di Donington.

