Tes WorldSBK Aragon 2025: Hasil Hari Selasa dari Sirkuit MotorLand

Hasil lengkap hari kedua tes WorldSBK Aragon 2025 di Sirkuit MotorLand.

Toprak Razgatlioglu, 2025 Hungarian WorldSBK, pit lane. Credit: Gold and Goose.
Toprak Razgatlioglu, 2025 Hungarian WorldSBK, pit lane. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Toprak Razgatlioglu memimpin hari kedua dan terakhir tes WorldSBK Aragon di depan Sam Lowes dan Nicolo Bulega.

Bulega menjadi satu-satunya pembalap dengan laptime 1:48 pada hari Senin, tetapi Razgatlioglu dan Lowes mencapai batas tersebut pada hari Selasa.

Pada akhirnya, laptime 1 menit 48,598 detik melampaui upaya terbaik Bulega dari hari Senin.

Ducati juga menguji motor 2026 mereka di MotorLand. Nicolo Bulega mengendarainya pada hari Senin, sedang Alvaro Bautista - yang pindah ke Barni Ducati tahun depan - mencobanya hari Selasa.

Tes WorldSBK Aragon 2025 - MotorLand Aragon - Hasil hari Selasa

PosPembalapNATTimMotorLaptime
1Toprak Razgatlioglu 1TURROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:48.598
2Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R1:48.956
3Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:49.147
4Toprak Razgatlioglu 2TURROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:49.237
5DT2   1:49.443
6Xavi Vierge 2ESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R1:49.600
7Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:49.682
8DT3   1:49.753
9Xavi Vierge 1ESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R1:49.802
10Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR1:49.928
11Alex Lowes 2GBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:50.031
12Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:50.227
13Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:50.396
14Garrett Gerloff 2USAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR1:50.731
15Michael van der Mark 2NEDROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:50.737
16Sergio Garcia 2ESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R1:50.897
17Sergio Garcia 1ESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R1:51.111
18Xavi Fores 1ESPBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:54.459
19Xavi Fores 2ESPBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9982:01.138

 

In this article

Tes WorldSBK Aragon 2025: Hasil Hari Selasa dari Sirkuit MotorLand
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
Pol Espargaro Merasa "Tidak Normal" Bertarung dengan Bagnaia
21m ago
Pol Espargaro, Francesco Bagnaia, 2025 Hungarian MotoGP
WSBK Results
Tes WorldSBK Aragon 2025: Hasil Hari Selasa dari Sirkuit MotorLand
52m ago
Toprak Razgatlioglu, 2025 Hungarian WorldSBK, pit lane. Credit: Gold and Goose.
F1 News
Gandeng Tim Rival, Cadillac Siap Lakoni Tes Jelang Debut F1
1h ago
Valtteri Bottas, Sergio Perez
MotoGP News
Johann Zarco Akui Kehilangan Alurnya, Menunggu Upgrade Honda
14h ago
Johann Zarco, 2025 Hungarian MotoGP
MotoGP News
Jack Miller Meminta Maaf atas Klaim "Kehabisan Kesabaran" ke Media
14h ago
Jack Miller, 2025 MotoGP Hungarian Grand Prix, grid. Credit: Gold and Goose.

More News

F1 Feature
Empat Pembalap yang Kecewa setelah Pengumuman Cadillac F1
15h ago
Mick Schumacher
F1 News
Christian Horner Tidak Pernah 'Melihat' Yuki Tsunoda di Red Bull
15h ago
Christian Horner
WSBK News
Penghormatan Membanjiri Rea yang Pensiun di Akhir 2025
16h ago
Jonathan Rea, Toprak Razgatlioglu, 2023 UK WorldSBK, parc ferme. Credit: Gold and Goose.
WSBK News
Bulega Menjajal Panigale V4 2026 pada Tes WorldSBK Aragon
17h ago
Nicolo Bulega, 2025 WorldSBK Aragon test. Credit: WorldSBK.
MotoGP News
Penilaian Suram Bos VR46 setelah Melihat Data Francesco Bagnaia
17h ago
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Hungarian MotoGP