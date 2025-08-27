Tes WorldSBK Aragon 2025: Hasil Hari Selasa dari Sirkuit MotorLand
Hasil lengkap hari kedua tes WorldSBK Aragon 2025 di Sirkuit MotorLand.
Toprak Razgatlioglu memimpin hari kedua dan terakhir tes WorldSBK Aragon di depan Sam Lowes dan Nicolo Bulega.
Bulega menjadi satu-satunya pembalap dengan laptime 1:48 pada hari Senin, tetapi Razgatlioglu dan Lowes mencapai batas tersebut pada hari Selasa.
Pada akhirnya, laptime 1 menit 48,598 detik melampaui upaya terbaik Bulega dari hari Senin.
Ducati juga menguji motor 2026 mereka di MotorLand. Nicolo Bulega mengendarainya pada hari Senin, sedang Alvaro Bautista - yang pindah ke Barni Ducati tahun depan - mencobanya hari Selasa.
Tes WorldSBK Aragon 2025 - MotorLand Aragon - Hasil hari Selasa
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Laptime
|1
|Toprak Razgatlioglu 1
|TUR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:48.598
|2
|Sam Lowes
|GBR
|Marc VDS Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|1:48.956
|3
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:49.147
|4
|Toprak Razgatlioglu 2
|TUR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:49.237
|5
|DT2
|1:49.443
|6
|Xavi Vierge 2
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:49.600
|7
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:49.682
|8
|DT3
|1:49.753
|9
|Xavi Vierge 1
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:49.802
|10
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|1:49.928
|11
|Alex Lowes 2
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:50.031
|12
|Michael van der Mark
|NED
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:50.227
|13
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:50.396
|14
|Garrett Gerloff 2
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|1:50.731
|15
|Michael van der Mark 2
|NED
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:50.737
|16
|Sergio Garcia 2
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:50.897
|17
|Sergio Garcia 1
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:51.111
|18
|Xavi Fores 1
|ESP
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:54.459
|19
|Xavi Fores 2
|ESP
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|2:01.138