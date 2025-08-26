Bulega Menjajal Panigale V4 2026 pada Tes WorldSBK Aragon

Nicolo Bulega menjajal Ducati Panigale V4 R 2026 untuk pertama kalinya pada tes WorldSBK Aragon.

Nicolo Bulega, 2025 WorldSBK Aragon test. Credit: WorldSBK.
Nicolo Bulega menjadi salah satu pembalap yang turun pada tes WorldSBK Aragon, dan dia memanfaatkannya untuk mencoba motor 2026.

Bulega memimpin hari pembuka tes di Sirkuit MotorLand saat ia memiliki Panigale V4 R 2026 - di sebelah motornya musim 2025 - untuk dicoba. Tapi, ini bukan kali pertama ia menunggangi motor 2026, karena ia sebelumnya sudah mencoba motornya di Misano bulan Juli.

Pembalap penguji Ducati, Michele Pirro, juga menempuh jarak uji coba dengan Panigale V4 R 2026 selama pengembangannya, yang dilakukan dengan livery 'kamuflase' merah-hitam yang sama seperti dpakai Bulega saat ini di Aragon.

Publikasi GPOne melaporkan bahwa rekan satu tim Bulega saat ini, Alvaro Bautista, juga akan menjajal motor 2026 untuk pertama kalinya pada tes Aragon yang berlangsung dua hari.

Pembalap Spanyol itu mengumumkan kepindahannya ke Barni Spark, yang berarti ia akan tetap berada di dalam kamp Ducati meski kehilangan kursi pabrikan oleh Iker Lecuona.

Panigale V4 R 2026 akan mengambil basis dari Panigale V4 yang dipasarkan tahun ini, dan menghadirkan swingarm dua sisi dan fairing yang diperbarui jika dibandingkan versi saat ini.

Hadir juga pembaruan pada mesin V4 2025 dibandingkan motor generasi sebelumnya yang diperkirakan akan diterapkan pada V4 R tahun depan, yang mencakup camshaft dan intake baru.

Perubahan khusus V4 R 2026 dibandingkan V4 saat ini adalah saluran pembuangan pada bagian bawah fairing.

Saat ini, Bulega masih berada dalam  pertarungan gelar melawan Toprak Razgatlioglu, di mana ia tertinggal 26 poin dengan empat putaran tersisa - termasuk di Aragon pada tanggal 26-28 September.

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

