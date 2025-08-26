Penghormatan Membanjiri Rea yang Pensiun di Akhir 2025

Toprak Razgatlioglu memimpin penghormatan pembalap WorldSBK dari berbagai era terhadap Jonathan Rea setelah pembalap Irlandia Utara itu memutuskan pensiun di akhir musim 2025.

Setelah meraih enam gelar beruntun World Superbike, Toprak Razgatlioglu menghentikan dominasi Rea selama pertarungan menegangkan tahun 2021 yang berpuncak pada finale di Mandalika.

Toprak, mengawali karier WorldSBK-nya sebagai rekan satu pabrikan Rea di Pucetti Kawasaki, memberi penghormatan kepada pembalap 38 tahun itu.

“Pertama-tama, saya mengucapkan selamat atas karier Anda yang luar biasa," tulis Toprak Razgatlioglu dalam sebuah unggahan media sosial setelah pengumuman Rea.

“Kita telah melewati masa-masa indah bersama dan meraih kesuksesan besar.

“Meskipun kita rival, yang terpenting adalah kita tetap menjaga rasa hormat yang sama.

“Saya sangat beruntung mengenalmu.

"Kamu sangat membantuku, aku selalu mengatakan ini, dan aku tidak akan pernah lupa. Kami akan merindukanmu.

"Selamat bersenang-senang dengan keluargamu di kehidupan barumu.

"Terima kasih untuk semuanya."

Chaz Davies, yang merupakan rival terkuat Rea selama sebagian besar periode dominannya, menyebut pembalap Irlandia Utara itu sebagai "orang yang sangat menyebalkan" dalam unggahan ucapan selamatnya.

Nicolo Bulega, yang kini bekerja dengan Davies di tim Aruba.it Racing Ducati, mengunggah postingan di Instagram Story yang mengatakan ia "bangga" bisa balapan melawan Rea.

Juara WorldSBK dua kali Alvaro Bautista - yang kini diumumkan sebagai pembalap Barni Ducati untuk musim 2026 - membagikan penghormatannya sendiri untuk Rea.

"Senang sekali bisa berbagi trek, pertarungan, dan podium dengan legenda ini," kata Bautista. "Selamat atas kariermu! Nikmati kesuksesanmu dan kehidupan 'baru'-mu."

Tidak hanya rival dari World Superbike, Shane Bryne - juara British Superbike enam kali - membagikan foto mereka bersama di podium Mondelli Park tahun 2007, kemenangan pertama Rea di BSB.

"Tahukah kamu... Ini adalah kemenangan pertama Jonathan Rea di atas Superbike di BSB di Mondello Park pada tahun 2007," tulis Byrne.

"Kemenangan itu tidak lama, tapi saya mengaguminya dan mengucapkan selamat, nak. Nikmati momen ini, tapi yakinlah ini akan menjadi yang pertama dari banyak momen lainnya.

"Kami berdua tidak tahu ke mana arah langkahmu hari itu, pebalap tersukses dalam sejarah WorldSBK dengan enam gelar juara dunia berturut-turut.

"Banggalah, sangat bangga dengan semua yang telah kau capai, kawan, dan nikmati masa pensiunmu... Senang sekali!"

Rea memiliki empat putaran tersisa dalam karier World Superbike-nya, dimulai dengan Magny-Cours pada tanggal 5–7 September.