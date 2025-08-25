Yamaha Bertekad Bawa Rea ke Podium WorldSBK sebelum Pensiun

Yamaha memberikan penghormatan kepada Jonathan Rea setelah juara WorldSBK enam kali itu mengumumkan akan pensiun pada akhir musim 2025.

Setelah memenangkan rekor enam kejuaraan dunia dalam sembilan tahun di Kawasaki, Rea memulai era baru dengan bergabung dengan Yamaha pada awal tahun lalu, menggantikan Toprak Razgatlioglu yang akan bergabung dengan BMW.

Namun, pembalap Irlandia Utara itu tidak pernah terlihat sepenuhnya nyaman di atas R1. Cedera juga menghambat perkembangannya, dengan finis terbaiknya di posisi ketiga di Donington Park musim lalu.

Dia juga meraih pole position di Assen saat cuaca basah tahun itu, tetapi, setelah absen di tiga putaran pembuka tahun 2025 karena cedera kaki parah yang dideritanya di Phillip Island, pembalap berusia 38 tahun itu belum berhasil menembus enam besar musim ini.

Andrea Dosoli dari Yamaha Motor Europe memuji prestasi dan profesionalisme Rea:

“Jonathan adalah pebalap yang sangat berbakat yang telah melakukan hal-hal luar biasa dalam 17 tahun berlaga di level tertinggi balap produksi.

“Dia seharusnya sangat bangga melihat ke belakang setelah mencapai apa yang telah diraihnya selama kariernya, karena kecil kemungkinan ada pebalap lain yang akan mendekati statistik seperti itu dalam waktu lama.

“Selama bertahun-tahun, Jonathan adalah pesaing yang tangguh bagi kami, rival yang mendorong kami dengan keras dan membuat kami berkembang. Bertarung melawan pebalap selevel ini untuk memperebutkan gelar juara dunia merupakan suatu kehormatan bagi kami semua.

"Selama dua tahun terakhir, Jonathan bukan lagi pesaing kami, melainkan pebalap kami.

"Tidak dapat dipungkiri bahwa perjalanan kami bersama belum berjalan sesuai harapan Jonathan, maupun kami sendiri. Namun, terlepas dari masa-masa sulit ini, Jonathan tetap berkomitmen dan berdedikasi pada proyek kami.

"Kami akan terus berjuang keras di empat balapan terakhir bersama-sama, karena tidak ada yang lebih memuaskan daripada melihat juara ini kembali naik podium sebelum ia mengakhiri karier WorldSBK-nya yang luar biasa.

"Kami berterima kasih kepada Jonathan atas semua usaha, profesionalisme, dan dedikasinya, mengucapkan selamat atas prestasinya, dan mendoakan yang terbaik untuknya di masa depan."

Rea awalnya diperkirakan tengah menimbang opsi satelit Ducati sebelum menutup karier WorldSBK-nya, yang dimulai pada tahun 2009 dengan Ten Kate Honda.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yamaha atas kesempatan untuk menulis bab terakhir ini bersama mereka, dan atas dukungan mereka selama dua musim terakhir," kata Rea tentang timnya saat ini.