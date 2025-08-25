"Ini Bukan Perpisahan" - Jonathan Rea Umumkan Pensiun di Akhir Musim 2025

Juara Dunia World Superbike enam kali, Jonathan Rea, telah mengumumkan akan pensiun pada akhir musim 2025.

Pebalap Irlandia Utara, yang memegang rekor gelar dan kemenangan WorldSBK terbanyak, mengonfirmasi keputusannya dalam sebuah pesan video emosional yang diunggah di Instagram pada hari Senin.

Rea telah mengalami cedera dan hanya meraih satu podium sejak pindah dari Kawasaki ke Yamaha pada awal musim lalu.

Meski dikaitkan dengan kursi satelit Ducati untuk tahun 2026, Rea yang kini berusia 38 tahun memilih untuk pensiun dari balap full-time, tetapi menegaskan "ini bukan perpisahan."

"Saya sudah lama memikirkan hari ini dan akhirnya saya memutuskan untuk pensiun dari dunia balap full-time," kata Rea, yang meraih kemenangan balapan ke-119 di seri Ceko 2023 dan podium ke-264 di Donington Park musim lalu.

"Olahraga ini telah menjadi segalanya bagi saya. Dari tumbuh besar sebagai seorang anak di Irlandia Utara, memimpikan balapan motor, hingga berdiri di puncak Kejuaraan Dunia Superbike, memenangkan balapan dan Kejuaraan Dunia.

"Sepanjang karier saya, saya hanya punya satu tujuan, yaitu menang. Saya tidak pernah balapan untuk mengejar target. Saya balapan untuk menjadi yang terbaik. Namun, inilah saatnya untuk mendengarkan tubuh, pikiran, dan yang terpenting, insting saya.

“Jika saya tidak bisa balapan untuk menang, maka inilah saatnya untuk pensiun. Saya masih memiliki kecintaan yang sama terhadap olahraga ini seperti yang saya miliki di hari pertama, dan sekarang juga.

"Saya sangat bangga dengan apa yang telah saya capai selama karier saya yang panjang. Enam Kejuaraan Dunia, lebih dari 100 kemenangan balapan, dan begitu banyak penghargaan lainnya. Ini adalah beberapa rekor yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya.

"Tapi bukan rekor, trofi, atau kemenangan balapan yang penting. Melainkan orang-orang dan kenangan yang saya bawa selamanya."

Rea juga memberikan penghormatan kepada keluarga, rival, penggemar, dan tim yang telah mendukungnya sepanjang karier yang gemilang:

“Untuk keluarga saya… untuk istri saya, Tarsh, dan anak-anak kami, Jake dan Tyler, terima kasih telah menjadi jangkar dan sandaran saya di saat-saat baik maupun sulit.

“Untuk semua rival dan kompetitor saya selama karier saya. Terima kasih telah membuat saya berjuang keras. Saya menjadi pembalap yang jauh lebih baik berkat kalian semua. Untuk semua penggemar saya, terima kasih atas dukungan dan loyalitas kalian yang luar biasa.

“Dan meskipun saya akan meninggalkan dunia balap penuh waktu, ini bukan perpisahan. Saya akan selalu menjadi bagian dari olahraga ini, hanya saja dengan cara yang berbeda. Jadi, dari lubuk hati saya yang terdalam, terima kasih untuk segalanya.

“Perjalanan ini sungguh luar biasa. Sampai jumpa di paddock.”

Berita pengumuman Rea muncul setelah konfirmasi bahwa Alvaro Bautista akan meninggalkan skuat pabrikan mereka di akhir musim ini.