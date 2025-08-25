Aruba.it Ducati Umumkan Iker Lecuona sebagai Pengganti Alvaro Bautista

Ducati telah mengonfirmasi bahwa Iker Lecuona akan bergabung dengan Niccolò Bulega di skuad pabrikan Aruba.it di WorldSBK musim depan, menggantikan juara dunia dua kali Alvaro Bautista.

Pengumuman ini muncul tak lama setelah Honda mengonfirmasi akan berpisah dengan Lecuona pada akhir tahun 2025.

Bautista, yang telah mempersembahkan dua gelar juara dunia dan 63 kemenangan untuk Ducati, tampaknya akan tetap di paddock dengan beralih ke Barni Ducati untuk menggantikan Danilo Petrucci yang akan bergabung dengan BMW.

“Tim Aruba.it Racing – Ducati dengan bangga mengumumkan bahwa kesepakatan telah dicapai dengan Iker Lecuona, yang akan mengendarai Ducati Panigale V4R baru di musim WorldSBK 2026,” demikian pernyataan Ducati.

"Lahir pada 6 Januari 2000 di Valencia, pebalap Spanyol ini memulai debutnya di kelas Moto2 pada usia 16 tahun, di mana ia bertahan selama empat musim sebelum naik ke MotoGP pada tahun 2020 bersama tim Tech3.

"Sejak 2022, ia telah berkompetisi di World Superbike bersama tim Honda HRC, di mana ia telah meraih dua podium dan satu pole position dalam 113 balapan yang telah diikutinya sejauh ini."

Pernyataan tersebut juga memberikan penghormatan kepada Bautista: “Dengan kedatangan Lecuona, tim Aruba.it Racing – Ducati dan Alvaro Bautista tak terelakkan akan berpisah.

“Setelah menyelesaikan 228 balapan hingga saat ini dengan Panigale V4R, dengan 63 kemenangan yang menjadikannya pebalap Ducati tersukses dalam sejarah Superbike, total 120 podium, 10 pole position, dan, tentu saja, dua gelar Kejuaraan Dunia, angka-angka ini saja sudah cukup menggambarkan hubungan yang telah dibangun dengan Alvaro, seorang pebalap teladan dan profesional, baik di dalam maupun di luar lintasan.

“Oleh karena itu, tim Aruba.it Racing – Ducati ingin mengucapkan terima kasih yang tulus atas lima tahun kebersamaan dan hasil luar biasa yang telah diraih.”