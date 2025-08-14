Aldi Mahendra Ceritakan Pengalaman Berlatih dengan Toprak Razgatlioglu

Pembalap Yamaha WorldSSP Aldi Mahendra telah berbicara tentang pengalamannya berlatih di fasilitas milik Kenan Sofuoglu di Turki.

Sofuoglu, juara dunia World Supersport lima kali, telah mengembangkan fasilitas latihan yang kecil namun efektif di Turki, dengan juara dunia World Superbike dua kali Toprak Razgatlioglu menjadi salah satu anak didiknya yang paling terkenal.

Oncu bersaudara, Can yang sekarang balapan di WorldSSP dan Deniz yang berada di Moto2, serta Bahattin Sofuoglu, yang merupakan keponakan Kenan, adalah bagian dari grup yang berlatih di fasilitas milik Sofuoglu.

Dan seperti halnya Sofuoglu selama karier balapnya, mereka yang berlatih di fasilitasnya juga dikenal dengan gaya balap yang agresif.

Mahendra sendiri datang ke World Supersport sebagai juara dunia Supersport 300 tahun 2024, menjadikannya orang Indonesia pertama yang meraih gelar FIM World Championship.

Bergabung dengan Evan Bros Yamaha tahun ini, Mahendra menjadi rekan satu tim Can Oncu, yang pindah dari Pucetti Kawasaki.

Melalui kedekatannya dengan Oncu, yang dirumorkan pindah ke Moto2 tahun depan dengan Pramac, Mahendra berada di Turki untuk berlatih jelang putaran Hungaria di Balaton Park.

"Sebelum Balaton, saya berlatih di Turki," ujar Mahendra kepada media Jerman Speedweek.

"Itu bagus untuk saya, juga untuk sikap mental saya. Itu sangat sulit dan merupakan pengalaman baru.

"Setelah itu, saya mencoba untuk terus seperti itu, di gym dan berlatih dengan motor.

"Saya hanya berusaha, Can [Oncu] sangat membantu saya dalam hal itu.

"Saya mencoba belajar darinya karena ia memiliki lebih banyak pengalaman dibandingkan saya."

Mahendra saat ini berada di posisi ke-11 klasemen World Supersport 2025, setelah mencatatkan tujuh finis 10-besar dari delapan putaran pembuka dengan hasil terbaik kelima di Race 1 putaran Ceko.