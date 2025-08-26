Line-Up WorldSBK 2026: Yang Sudah Dipastikan dan Rumor Terbaru

Saat paddock World Superbike mengambil jeda panjang antara putaran Hungaria dan Prancis, line-up WorldSBK 2026 sudah mulai terbentuk.

Beberapa pembalap telah dikonfirmasi dengan tim mereka untuk tahun 2026. Namun, masih ada beberapa beberapa pergerakan terbaru saat tim dan pabrikan masih mencari pembalap pilihannya.

Pabrikan Tim Pembalap Ducati Aruba.it Racing Nicolo Bulega Iker Lecuona Barni Spark Yari Montella Alvaro Bautista Elf Marc VDS Sam Lowes Team Pata Go Eleven ? Motocorsa Ryan Vickers MGM Bonovo ? BMW ROKiT BMW Motorrad Danilo Petrucci ? Yamaha Pata Maxus Yamaha Andrea Locatelli ? GYTR GRT Yamaha Remy Gardner Stefano Manzi Motoxracing Yamaha ? ? Honda Honda HRC ? ? Petronas MIE Honda Racing ? ? Bimota Bimota by Kawasaki Racing Team Alex Lowes Axel Bassani Kawasaki Kawasaki WorldSBK Team Garrett Gerloff

Ducati

Tim pabrikan Ducati mengikat Nicolo Bulega dengan kontrak baru yang kabarnya mencakup tanggung jawab tes MotoGP.

Namun, mereka juga mengumumkan bahwa Alvaro Bautista akan digantikan.

Iker Lecuona direkrut dari Honda sebagai pengganti Bautista. Lecuona dan Bulega akan menjadi duo Ducati Aruba.it pada tahun 2026.

Bautista akan bergabung dengan tim Barni Ducati sebagai pengganti Danilo Petrucci yang akan keluar.

MGM telah kehilangan Scott Redding awal tahun ini, posisinya digantikan oleh Tarran Mackenzie. Namun, masa depan T-Mac di tim masih akan bergantung pada performanya di sisa musim bersama Ducati tim Jerman tersebut.

Andrea Iannone tampaknya akan meninggalkan Go Eleven, yang membuka peluang untuk mendapatkan tempat di sana.

Alessandro Delbianco, yang saat ini membalap di Kejuaraan Superbike Italia CIV, juga dikaitkan dengan Go Eleven berkat hubungannya yang dikabarkan positif dengan pemilik Pata, Remo Goppi, yang telah menjadi sponsor utama tim Italia tersebut sejak awal musim ini.

Marc VDS akan mempertahankan Sam Lowes, sementara Motocorsa memiliki kontrak balap dengan Ryan Vickers yang akan berakhir di penghujung 2026. Jadi, kedua tim tersebut tidak akan mengubah susunan pembalapnya.

BMW

BMW sepertinya akan tetap menurunkan dua motor di WorldSBK musim depan, namun dengan line-up pembalap yang sepenuhnya baru.

Kepergian Toprak Razgatlioglu ke MotoGP bersama Pramac tahun depan membuka jalan untuk Danilo Petrucci mengisi satu dari dua motor pabrikan M1000 RR.

Motor kedua saat ini milik Michael van der Mark, dan kabarnya ia akan dilepas oleh pabrikan Bavaria.

Hal ini membuat BMW membutuhkan rekan setim untuk Petrucci pada tahun 2026.

Jonathan Rea, Alvaro Bautista, 2025 UK WorldSBK. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

Yamaha

Jonathan Rea telah mengonfirmasi bahwa ia akan pensiun di penghujung 2025.

Kontrak Rea bersama Yamaha akan habis tahun ini, dan sempat dikaitkan dengan tim lain, tetapi ia memilih untuk mundur.

Yamaha sudah setengah penuh untuk tahun depan, dengan Andrea Locatelli dan Remy Gardner yang telah memperpanjang kontrak untuk melanjutkan posisi mereka saat ini di tim pabrikan dan GRT.

Rekan setim Gardner di GRT juga telah dikonfirmasi, pebalap Ten Kate Yamaha Supersport, Stefano Manzi.

Perekrutan pebalap Italia tersebut di GRT berarti Dominique Aegerter tidak akan memiliki tim.

Yamaha belum banyak dikaitkan dengan banyak pebalap sebagai pengganti Rea, tetapi jika pebalap Irlandia Utara itu pergi, reuni antara Yamaha dan Michael van der Mark bisa menjadi kemungkinan jika BMW menggantikan pebalap Belanda itu.

Tim Motoxtracing Yamaha juga akan diputuskan untuk tahun 2026. Saat ini tim tersebut diperkuat Bahattin Sofuoglu dan Michael Ruben Rinaldi, tetapi belum ada pengumuman untuk tahun 2026.

Honda

Honda telah kehilangan Iker Lecuona ke Aruba.it Ducati untuk tahun 2026.

Xavi Vierge juga akan habis kontraknya untuk musim 2026, tetapi kemungkinan besar akan tetap di Honda.

Di sisi lain, Vierge telah dikaitkan erat dengan BMW sebelum mengumumkan Petrucci.

Jack Miller juga dikabarkan sebagai calon pembalap HRC WorldSBK untuk tahun 2026 jika ia tidak mendapatkan tempat di grid MotoGP.

Salah satu pembalap yang tampaknya pasti akan pindah ke HRC pada tahun 2026 adalah Jake Dixon. Belum ada pengumuman resmi, tetapi Dixon tampaknya akan menggantikan Vierge dan Lecuona musim depan.

Ada juga tim MIE, tetapi dalam beberapa musim terakhir line-up pembalapnya telah dikonfirmasi cukup terlambat sebelum musim dimulai, jadi kita mungkin harus menunggu beberapa saat apakah ada perubahan dari susunan pembalap yang saat ini terdiri dari Tito Rabat dan Zaqhwan Zaidi.

Bimota

Bimota akan memasuki musim keduanya di WorldSBK dengan KB998 dalam situasi yang sama seperti yang terjadi pada musim pertamanya: satu tim, dua motor, dengan Alex Lowes dan Axel Bassani di dalamnya.

Kawasaki

Hanya ada satu motor Kawasaki di grid tahun ini, yaitu Garrett Gerloff dari Tim Kawasaki WorldSBK yang dikelola Puccetti.

Hal ini tidak akan berubah pada tahun 2026, karena Gerloff telah memperpanjang kontraknya lebih awal pada tahun 2025 untuk tetap absen hingga musim depan.