RESMI: Petrucci Menggantikan Razgatlioglu di BMW untuk WorldSBK 2026

Danilo Petrucci akan menggantikan Toprak Razgatlioglu di BMW untuk musim WorldSBK 2026, demikian diumumkan.

Petrucci, yang akan memasuki musim keempatnya di WorldSBK musim depan, akan pindah dari tim Barni Spark Ducati, dan untuk pertama kalinya membela tim pabrikan di World Superbike tahun depan bersama BMW.

Pembalap Italia ini akan bergabung dengan skuat Bavaria sebagai pemenang tiga kali balapan, dan berpotensi sebagai peraih medali perunggu di musim 2025, yang sedang ia pertaruhkan melawan Alvaro Bautista dari Ducati dan Andrea Locatelli dari Yamaha.

BMW mengumumkan Petrucci hanya merujuk pada musim 2026 tetapi tidak menyebutkan durasi kontrak yang telah ditandatangani oleh pebalap Italia tersebut untuk menggantikan Toprak Razgatlioglu.

“Saya sangat senang bergabung dengan BMW Motorrad Motorsport untuk musim depan di World Superbike dan bangga akan mengendarai motor yang saat ini bernomor punggung satu," ujar Petrucci tentang kepindahannya ke BMW.

“Target saya adalah mengendarai motor pabrikan karena saya sangat ingin memperebutkan gelar Juara Dunia.

“Jadi, saya rasa inilah langkah yang saya butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Saya tidak sabar untuk bergabung dengan tim dan saya ingin berterima kasih kepada semua orang di BMW dan semua orang di rumah yang telah mendukung saya.

“Saya juga ingin berterima kasih kepada Barni Spark Racing Team atas tiga tahun di World Superbike dan atas dukungan mereka yang telah membantu saya bergabung dengan tim pabrikan, yang memang menjadi target saya.”

Head of BMW Motorrad Motorsport, Sven Blusch, menambahkan: “Kami sangat senang menyambut Danilo Petrucci ke dalam keluarga BMW Motorrad Motorsport kami pada tahun 2026. Kami yakin dapat melanjutkan kisah sukses kami di WorldSBK bersama Danilo.

“Kepindahannya ke BMW Motorrad Motorsport lebih dari sekadar kontrak baru – ini merupakan pengakuan atas kerja kerasnya sepanjang kariernya.

“Danilo telah meraih lebih dari sekadar tempatnya sebagai pebalap pabrikan, dan kami yakin bahwa semangat dan keterampilannya akan membantu memimpin tim kami menuju masa depan.

"Kariernya yang impresif di berbagai disiplin motorsport merupakan bukti bakat dan kemampuannya untuk tampil di kondisi yang paling menantang.

“Danilo tidak hanya unggul di lintasan tetapi juga telah memenangkan hati para penggemar dengan karakter dan keasliannya yang unik.

"Dia adalah pejuang sejati yang pantang menyerah, dan sikap positifnya tidak hanya menginspirasi timnya, tetapi juga semua orang yang mengikutinya.

"Kami menantikan tantangan dan kesuksesan di masa depan, dan kami bangga akan segera memiliki 'Petrux' sebagai anggota keluarga BMW Motorrad Motorsport kami."

Sosok rekan satu tim Petrucci belum dikonfirmasi saat ini, Michael van der Mark yang memiliki kursi saat ini mengalami musim yang buruk dengan tertinggal di posisi ke-15 klasemen, dan posisinya terancam oleh bintang Moto2 Aron Canet.