Hasil Tes WorldSBK Aragon Hari Senin di Sirkuit MotorLand

Nicolo Bulega dari Ducati memuncaki tes WorldSBK Aragon, Senin, di depan pemuncak klasemen Toprak Razgatlioglu.

Sudah satu bulan sejak putaran terakhir World Superbike di Balaton Park, yang ketiga balapannya dimenangi Razgatlioglu.

Dan di tengah libur panjang, sebagian pembalap hadir di Aragon untuk tes pada hari Senin, yang diikuti juga beberapa pembalap World Supersport.

Kejuaraan akan dilanjutkan awal September di Magny Cours.

Tes WorldSBK Aragon - Laptime Lengkap Hari Senin Pos Pembalap Motor Laptime 1 Nicolo Bulega Ducati 1m48.829s 2 Toprak Razgatlioglu BMW 1m49.374s 3 Sam Lowes Ducati 1m49.517s 4 Alvaro Bautista Ducati 1m49.681s 5 Xavi Vierge Honda 1m50.046s 6 Michael van der Mark BMW 1m50.073s 7 Garrett Gerloff Kawasaki 1m50.1114s 8 Sergio Garcia Honda 1m51.218s 9 Jeremy Alcoba Kawasaki SSP 1m55.039s 10 Ondrej Vostatek Ducati SSP 1m55.113s 11 Marcel Schrotter Ducati SSP 1m55.242s 12 Corantin Perolari Honda SSP 1m55.620s 13 Ana Carrasco Honda SSP 1m57.497s