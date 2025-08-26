Hasil Tes WorldSBK Aragon Hari Senin di Sirkuit MotorLand

Hasil lengkap tes WorldSBK Aragon pada hari Senin.

Nicolo Bulega
Nicolo Bulega

Nicolo Bulega dari Ducati memuncaki tes WorldSBK Aragon, Senin, di depan pemuncak klasemen Toprak Razgatlioglu.

Sudah satu bulan sejak putaran terakhir World Superbike di Balaton Park, yang ketiga balapannya dimenangi Razgatlioglu.

Dan di tengah libur panjang, sebagian pembalap hadir di Aragon untuk tes pada hari Senin, yang diikuti juga beberapa pembalap World Supersport.

Kejuaraan akan dilanjutkan awal September di Magny Cours.

Tes WorldSBK Aragon - Laptime Lengkap Hari Senin

PosPembalapMotorLaptime
1Nicolo BulegaDucati1m48.829s
2Toprak RazgatliogluBMW1m49.374s
3Sam LowesDucati1m49.517s
4Alvaro BautistaDucati1m49.681s
5Xavi ViergeHonda1m50.046s
6Michael van der MarkBMW1m50.073s
7Garrett GerloffKawasaki1m50.1114s
8Sergio GarciaHonda1m51.218s
9Jeremy AlcobaKawasaki SSP1m55.039s
10Ondrej VostatekDucati SSP1m55.113s
11Marcel SchrotterDucati SSP1m55.242s
12Corantin PerolariHonda SSP1m55.620s
13Ana CarrascoHonda SSP1m57.497s

Hasil Tes WorldSBK Aragon Hari Senin di Sirkuit MotorLand
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

