Hasil Tes WorldSBK Aragon Hari Senin di Sirkuit MotorLand
Hasil lengkap tes WorldSBK Aragon pada hari Senin.
Nicolo Bulega dari Ducati memuncaki tes WorldSBK Aragon, Senin, di depan pemuncak klasemen Toprak Razgatlioglu.
Sudah satu bulan sejak putaran terakhir World Superbike di Balaton Park, yang ketiga balapannya dimenangi Razgatlioglu.
Dan di tengah libur panjang, sebagian pembalap hadir di Aragon untuk tes pada hari Senin, yang diikuti juga beberapa pembalap World Supersport.
Kejuaraan akan dilanjutkan awal September di Magny Cours.
Tes WorldSBK Aragon - Laptime Lengkap Hari Senin
|Pos
|Pembalap
|Motor
|Laptime
|1
|Nicolo Bulega
|Ducati
|1m48.829s
|2
|Toprak Razgatlioglu
|BMW
|1m49.374s
|3
|Sam Lowes
|Ducati
|1m49.517s
|4
|Alvaro Bautista
|Ducati
|1m49.681s
|5
|Xavi Vierge
|Honda
|1m50.046s
|6
|Michael van der Mark
|BMW
|1m50.073s
|7
|Garrett Gerloff
|Kawasaki
|1m50.1114s
|8
|Sergio Garcia
|Honda
|1m51.218s
|9
|Jeremy Alcoba
|Kawasaki SSP
|1m55.039s
|10
|Ondrej Vostatek
|Ducati SSP
|1m55.113s
|11
|Marcel Schrotter
|Ducati SSP
|1m55.242s
|12
|Corantin Perolari
|Honda SSP
|1m55.620s
|13
|Ana Carrasco
|Honda SSP
|1m57.497s