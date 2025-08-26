Alvaro Bautista Umumkan Tim Baru untuk Musim WorldSBK 2026

Alvaro Bautista dipastikan meninggalkan tim Aruba.it Racing Ducati kemarin (Senin, 25 Agustus) ketika Iker Lecuona diumumkan sebagai rekan setim Nicolo Bulega untuk musim 2026.

Pembalap Spanyol itu akan menggantikan Danilo Petrucci di tim Barni, setelah Petrucci sebelumnya diumumkan akan pindah ke tim pabrikan BMW musim depan untuk menggantikan Toprak Razgatlioglu yang akan hijrah ke MotoGP.

Bautista, yang belum memenangkan balapan di tahun 2025, masih bersaing untuk memperebutkan posisi ketiga klasemen pembalap, posisi yang saat ini dipegang oleh Petrucci yang unggul 16 poin dari Bautista.

“Saya ingin berterima kasih kepada Barni atas kepercayaan dan ketertarikannya kepada saya,” ujar Bautista saat mengumumkan kepindahannya ke Barni untuk tahun 2026.

“Segera setelah pengumuman bahwa saya akan bebas untuk musim 2026, beliau menghubungi saya tanpa ragu dan itu sangat berarti bagi saya.

“Saya senang tetap berada di keluarga Ducati, yang telah meraih kesuksesan bersama saya, dan saya yakin bersama Barni kita dapat meraih hasil yang luar biasa.”

"Tim ini terus berkembang dari musim ke musim, dan kesepakatan ini merupakan langkah selanjutnya. Kami harus bekerja keras karena saya akan bekerja dengan orang-orang baru, tetapi saya yakin karena saya melihat motivasi dan semangat kompetitif yang luar biasa dalam diri Barni.

"Saya ingin menunjukkan bahwa saya masih bisa menang. Dua tahun terakhir tidaklah mudah karena peraturan baru, tetapi sekarang dengan Panigale V4 baru dan dukungan Ducati, kami akan memiliki semua yang kami butuhkan untuk menjadi kompetitif.

"Tujuan kami adalah mencapai level tertinggi kami dan dari sana, kami akan membidik lebih tinggi dan lebih tinggi lagi."

Marco Barnabo, Team Principal Barni Spark, menambahkan: "Kami bangga menyambut Alvaro [Bautista] ke tim kami untuk musim depan. Bagi tim privateer, memiliki juara dunia tiga kali merupakan sumber kepuasan yang luar biasa dan menunjukkan kredibilitas serta kedalaman tim yang kokoh.

“Tantangan penting menanti kami, tetapi justru inilah yang mendorong kami untuk terus berkembang.

“Alvaro masih membuktikan kemampuannya hingga saat ini dan kami yakin ia akan mampu memberikan kontribusi fundamental bagi kami untuk terus berkembang.

"Kita harus ingat bahwa berkat dukungan dari mereka yang percaya dan berinvestasi kepada kami, seperti mitra kami Spark Serbia, sponsor kami DTO, Bardahl, Spider, Gommauto Ambrosiana, PSP, dan Iride, serta semua sponsor teknis, kami dapat membuktikan kemampuan kami.

"Terima kasih khusus juga kami sampaikan kepada Ducati, yang memungkinkan kami memiliki paket yang kompetitif."

Pengumuman Bautista pindah ke Barni muncul setelah Jonathan Rea mengumumkan keputusan pensiun dari balap full-time.

Rea, yang saat ini balap untuk Pata Yamaha, diyakini tertarik dengan kursi di Barni sebelum ia pensiun.