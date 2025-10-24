Moto3 Malaysia 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Sepang
Hasil lengkap latihan Jumat Moto3 Malaysia 2025 di Sirkuit Sepang, putaran ke-20 dari 22.
Jose Antonio Rueda menegaskan kecepatannya dengan memimpin sesi Practice untuk Moto3 Malaysia 2025 dari Sirkuit Sepang, di mana ia masih memuncaki timesheets meski dikuntit sekumpulan pembalap yang mencari derek.
Sesi Practice ditunda karena kontaminasi lintasan - dengan Stewards membersihkan oli dari lintasan, dengan kondisi yang sudah lebih sulit daripada sesi pagi setelah hujan turun saat FP1 MotoGP.
Begitu berada di lintasan, pebalap Rueda yang membela Red Bull KTM Ajo langsung melesat, dan sang juara baru selalu mampu menjawab setiap tantangan di puncak catatan waktu, finis dengan catatan waktu terbaik 2 menit 11,152 detik.
Rekan setim rookie Alvaro Carpe memanfaatkan kesempatan di grup untuk menyusul di posisi kedua terbaik di belakangnya, hanya 0,035 detik lebih lambat.
Dalam penampilan keduanya di kelas ini, pebalap pengganti Brian Uriarte tampil mengesankan, dengan posisi treknya yang membuatnya naik ke posisi ketiga untuk tim Dynavolt.
Pemimpin sesi pertama Angel Piqueras berada di posisi keempat untuk MT Helmets, di depan David Almansa di posisi kelima untuk Leopard sebagai Honda teratas.
Taiyo Furusato terus berada di posisi keenam seiring performanya di hari pembukaan terus membaik untuk Honda Team Asia, dengan posisi ketujuh diraih oleh Joel Kelso untuk LevelUp - MTA.
Jacob Roulstone terjatuh di tikungan keempat, tetapi ia berhasil meraih posisi kedelapan untuk Red Bull KTM Tech3.
Luca Lunetta terus menunjukkan peningkatan performa di garis finis di posisi kesembilan untuk SIC58 Squadra Corse, di putaran yang emosional bagi tim, sementara Scott Ogden naik ke posisi kesepuluh yang lebih aman untuk CIP Green Power menjelang akhir sesi.
Moto3 Malaysia 2025 - Sepang - Hasil Sesi Practice
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|1
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|2m 11.152s
|2
|Alvaro Carpe
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.035s
|3
|Brian Uriarte
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.050s
|4
|Angel Piqueras
|SPA
|FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.112s
|5
|David Almansa
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.121s
|6
|Taiyo Furusato
|JPN
|Honda Team Asia (Honda)
|+0.131s
|7
|Joel Kelso
|AUS
|LEVELUP - MTA (KTM)
|+0.297s
|8
|Jacob Roulstone
|AUS
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.360s
|9
|Luca Lunetta
|ITA
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+0.471s
|10
|Scott Ogden
|GBR
|CIP Green Power (KTM)
|+0.512s
|11
|Hakim Danish
|MAL
|Aeon Credit SIC Racing MSI
|+0.668s
|12
|Matteo Bertelle
|ITA
|LEVELUP - MTA (KTM)
|+0.678s
|13
|Eddie O'Shea
|GBR
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+0.727s
|14
|Adrian Fernandez
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.733s
|15
|Maximo Qulies
|SPA
|Power Electronics Aspar Team (KTM)
|+0.764s
|16
|Guido Pini
|ITA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.780s
|17
|Nicola Carraro
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+0.783s
|18
|Joel Esteban
|SPA
|Power Electronics Aspar Team (KTM)
|+0.882s
|19
|Ryusei Yamanaka
|JPN
|FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.966s
|20
|Riccardo Rossi
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+0.983s
|21
|Tatchakorn Buasri
|THA
|Honda Team Asia (Honda)
|+1.161s
|22
|Valentin Perrone
|ARG
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+1.183s
|23
|Marco Morelli
|ARG
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+1.323s
|24
|Cormac Buchanan
|NZL
|DENSSI Racing - BOE (KTM)
|+1.389s
|25
|Ruche Moodley
|RSA
|DENSSI Racing - BOE (KTM)
|+1.814s
|26
|Noah Dettwiler
|SWI
|CIP Green Power (KTM)
|+2.012s
|27
|Stefano Nepa
|ITA
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+2.379s
Pembalap wildcard Hakim Danish berhasil memanfaatkan pengetahuan lokal dan waktunya di trek untuk melesat ke posisi kesebelas, di depan Matteo Bertelle dengan motor LevelUp kedua.
Eddie O’Shea langsung lolos ke Q2 untuk pertama kalinya bagi tim MLav Racing, bergabung dengan Adrian Fernandez di slot terakhir dengan motor Leopard kedua.
Maximo Quiles memilih untuk keluar lebih awal dan sendirian untuk putaran terakhirnya, sebuah langkah yang tidak membuahkan hasil bagi pembalap Aspar tersebut, membuat rookie remaja tersebut hanya beruntung di posisi ke-15, di depan Guido Pini, yang melanjutkan persaingannya dengan Carpe dari FP1.
Ada dua pembalap yang terjatuh di sesi tersebut, dengan Roulstone dan rekan setimnya Valentin Perrone (ke-22) keduanya keluar di posisi yang sama.
Sesi FP1 sebelumnya menampilkan Piqueras yang langsung melesat, diikuti Roulstone di posisi kedua dan Kelso di posisi ketiga. Riccardo Rossi melanjutkan peningkatan performanya dari posisi keempat sebelum turun ke posisi ke-20 dalam sesi latihan krusial, di depan Rueda.
Uriarte menunjukkan potensi di awal posisi ketujuh, kembali membalap di Liqui Moly Dynavolt Intact GP, menggantikan David Munoz yang cedera, sementara pembalap wildcard Denmark juga tampil impresif di posisi kedelapan dalam debutnya di kejuaraan.
Carpe adalah rookie teratas di FP1 dengan posisi kesepuluh. Joel Esteban berada di posisi ke-20 di FP1 dan ke-18 di sesi latihan saat ia melanjutkan balapan di Aspar, menggantikan Dennis Foggia.
Moto3 Malaysia 2025 - Sepang - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|1
|Angel Piqueras
|SPA
|FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)
|2m 10 979s
|2
|Jacob Roulstone
|AUS
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.052s
|3
|Joel Kelso
|AUS
|LEVELUP - MTA (KTM)
|+0.106s
|4
|Riccardo Rossi
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+0.138s
|5
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.175s
|6
|David Almansa
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.310s
|7
|Brian Uriarte
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.331s
|8
|Hakim Danish
|MAL
|Aeon Credit SIC Racing MSI
|+0.338s
|9
|Adrian Fernandez
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.373s
|10
|Alvaro Carpe
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.390s
|11
|Luca Lunetta
|ITA
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+0.646s
|12
|Marco Morelli
|ARG
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+0.704s
|13
|Ryusei Yamanaka
|JPN
|FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.707s
|14
|Scott Ogden
|GBR
|CIP Green Power (KTM)
|+0.841s
|15
|Valentin Perrone
|ARG
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+1.015s
|16
|Nicola Carraro
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+1.042s
|17
|Eddie O'Shea
|GBR
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+1.100s
|18
|Guido Pini
|ITA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+1.195s
|19
|Maximo Qulies
|SPA
|Power Electronics Aspar Team (KTM)
|+1.297s
|20
|Joel Esteban
|SPA
|Power Electronics Aspar Team (KTM)
|+1.330s
|21
|Noah Dettwiler
|SWI
|CIP Green Power (KTM)
|+1.713s
|22
|Ruche Moodley
|RSA
|DENSSI Racing - BOE (KTM)
|+1.724s
|23
|Taiyo Furusato
|JPN
|Honda Team Asia (Honda)
|+1.797s
|24
|Cormac Buchanan
|NZL
|DENSSI Racing - BOE (KTM)
|+1.818s
|25
|Tatchakorn Buasri
|THA
|Honda Team Asia (Honda)
|+1.953s
|26
|Matteo Bertelle
|ITA
|LEVELUP - MTA (KTM)
|+2.344s
|27
|Stefano Nepa
|ITA
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+2.821s