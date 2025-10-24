Moto3 Malaysia 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Sepang

Hasil lengkap latihan Jumat Moto3 Malaysia 2025 di Sirkuit Sepang, putaran ke-20 dari 22.

Jose Antonio Rueda, Moto3, 2025
Jose Antonio Rueda, Moto3, 2025
Jose Antonio Rueda menegaskan kecepatannya dengan memimpin sesi Practice untuk Moto3 Malaysia 2025 dari Sirkuit Sepang, di mana ia masih memuncaki timesheets meski dikuntit sekumpulan pembalap yang mencari derek.

Sesi Practice ditunda karena kontaminasi lintasan - dengan Stewards membersihkan oli dari lintasan, dengan kondisi yang sudah lebih sulit daripada sesi pagi setelah hujan turun saat FP1 MotoGP.

Begitu berada di lintasan, pebalap Rueda yang membela Red Bull KTM Ajo langsung melesat, dan sang juara baru selalu mampu menjawab setiap tantangan di puncak catatan waktu, finis dengan catatan waktu terbaik 2 menit 11,152 detik.

Rekan setim rookie Alvaro Carpe memanfaatkan kesempatan di grup untuk menyusul di posisi kedua terbaik di belakangnya, hanya 0,035 detik lebih lambat.

Dalam penampilan keduanya di kelas ini, pebalap pengganti Brian Uriarte tampil mengesankan, dengan posisi treknya yang membuatnya naik ke posisi ketiga untuk tim Dynavolt.

Pemimpin sesi pertama Angel Piqueras berada di posisi keempat untuk MT Helmets, di depan David Almansa di posisi kelima untuk Leopard sebagai Honda teratas.

Taiyo Furusato terus berada di posisi keenam seiring performanya di hari pembukaan terus membaik untuk Honda Team Asia, dengan posisi ketujuh diraih oleh Joel Kelso untuk LevelUp - MTA.

Jacob Roulstone terjatuh di tikungan keempat, tetapi ia berhasil meraih posisi kedelapan untuk Red Bull KTM Tech3.

Luca Lunetta terus menunjukkan peningkatan performa di garis finis di posisi kesembilan untuk SIC58 Squadra Corse, di putaran yang emosional bagi tim, sementara Scott Ogden naik ke posisi kesepuluh yang lebih aman untuk CIP Green Power menjelang akhir sesi.

Moto3 Malaysia 2025 - Sepang - Hasil Sesi Practice

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/Gap
1Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (KTM)2m 11.152s
2Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.035s
3Brian UriarteSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.050s
4Angel PiquerasSPAFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)+0.112s
5David AlmansaSPALeopard Racing (Honda)+0.121s
6Taiyo FurusatoJPNHonda Team Asia (Honda)+0.131s
7Joel KelsoAUSLEVELUP - MTA (KTM)+0.297s
8Jacob RoulstoneAUSRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.360s
9Luca LunettaITASIC58 Squadra Corse (Honda)+0.471s
10Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+0.512s
11Hakim DanishMALAeon Credit SIC Racing MSI+0.668s
12Matteo BertelleITALEVELUP - MTA (KTM)+0.678s
13Eddie O'SheaGBRGRYD - MLav Racing (Honda)+0.727s
14Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+0.733s
15Maximo QuliesSPAPower Electronics Aspar Team (KTM)+0.764s
16Guido PiniITALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.780s
17Nicola CarraroITARivacold Snipers Team (Honda)+0.783s
18Joel EstebanSPAPower Electronics Aspar Team (KTM)+0.882s
19Ryusei YamanakaJPNFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)+0.966s
20Riccardo RossiITARivacold Snipers Team (Honda)+0.983s
21Tatchakorn BuasriTHAHonda Team Asia (Honda)+1.161s
22Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+1.183s
23Marco MorelliARGGRYD - MLav Racing (Honda)+1.323s
24Cormac BuchananNZLDENSSI Racing - BOE (KTM)+1.389s
25Ruche MoodleyRSADENSSI Racing - BOE (KTM)+1.814s
26Noah DettwilerSWICIP Green Power (KTM)+2.012s
27Stefano NepaITASIC58 Squadra Corse (Honda)+2.379s

Pembalap wildcard Hakim Danish berhasil memanfaatkan pengetahuan lokal dan waktunya di trek untuk melesat ke posisi kesebelas, di depan Matteo Bertelle dengan motor LevelUp kedua.

Eddie O’Shea langsung lolos ke Q2 untuk pertama kalinya bagi tim MLav Racing, bergabung dengan Adrian Fernandez di slot terakhir dengan motor Leopard kedua.

Maximo Quiles memilih untuk keluar lebih awal dan sendirian untuk putaran terakhirnya, sebuah langkah yang tidak membuahkan hasil bagi pembalap Aspar tersebut, membuat rookie remaja tersebut hanya beruntung di posisi ke-15, di depan Guido Pini, yang melanjutkan persaingannya dengan Carpe dari FP1.

Ada dua pembalap yang terjatuh di sesi tersebut, dengan Roulstone dan rekan setimnya Valentin Perrone (ke-22) keduanya keluar di posisi yang sama.

Sesi FP1 sebelumnya menampilkan Piqueras yang langsung melesat, diikuti Roulstone di posisi kedua dan Kelso di posisi ketiga. Riccardo Rossi melanjutkan peningkatan performanya dari posisi keempat sebelum turun ke posisi ke-20 dalam sesi latihan krusial, di depan Rueda.

Uriarte menunjukkan potensi di awal posisi ketujuh, kembali membalap di Liqui Moly Dynavolt Intact GP, menggantikan David Munoz yang cedera, sementara pembalap wildcard Denmark juga tampil impresif di posisi kedelapan dalam debutnya di kejuaraan.

Carpe adalah rookie teratas di FP1 dengan posisi kesepuluh. Joel Esteban berada di posisi ke-20 di FP1 dan ke-18 di sesi latihan saat ia melanjutkan balapan di Aspar, menggantikan Dennis Foggia.

Moto3 Malaysia 2025 - Sepang - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/Gap
1Angel PiquerasSPAFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)2m 10 979s
2Jacob RoulstoneAUSRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.052s
3Joel KelsoAUSLEVELUP - MTA (KTM)+0.106s
4Riccardo RossiITARivacold Snipers Team (Honda)+0.138s
5Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.175s
6David AlmansaSPALeopard Racing (Honda)+0.310s
7Brian UriarteSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.331s
8Hakim DanishMALAeon Credit SIC Racing MSI+0.338s
9Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+0.373s
10Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.390s
11Luca LunettaITASIC58 Squadra Corse (Honda)+0.646s
12Marco MorelliARGGRYD - MLav Racing (Honda)+0.704s
13Ryusei YamanakaJPNFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)+0.707s
14Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+0.841s
15Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+1.015s
16Nicola CarraroITARivacold Snipers Team (Honda)+1.042s
17Eddie O'SheaGBRGRYD - MLav Racing (Honda)+1.100s
18Guido PiniITALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+1.195s
19Maximo QuliesSPAPower Electronics Aspar Team (KTM)+1.297s
20Joel EstebanSPAPower Electronics Aspar Team (KTM)+1.330s
21Noah DettwilerSWICIP Green Power (KTM)+1.713s
22Ruche MoodleyRSADENSSI Racing - BOE (KTM)+1.724s
23Taiyo FurusatoJPNHonda Team Asia (Honda)+1.797s
24Cormac BuchananNZLDENSSI Racing - BOE (KTM)+1.818s
25Tatchakorn BuasriTHAHonda Team Asia (Honda)+1.953s
26Matteo BertelleITALEVELUP - MTA (KTM)+2.344s
27Stefano NepaITASIC58 Squadra Corse (Honda)+2.821s
