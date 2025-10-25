Moto3 Malaysia 2025: Alamansa Kalahkan Furosato untuk Pole

Kualifikasi Moto3 Malaysia 2025 menjadi ajang pertarungan antara dua pembalap Honda, dengan David Alamansa mengungguli Taiyo Furosato untuk pole position keduanya musim ini.

Di posisi kedelapan dan kesembilan saat bendera finis, Alamansa dan Furosato menjadi pembalap terakhir yang masih aktif di trek, di mana Leopard milik Alamansa menjadikan motor Honda Team Asia di depannya sebagai penanda.

Tanpa slipstream, keduanya memperbaiki performa dengan Furosato yang mencapai garis finis dengan laptime terbaik, tapi upaya polenya dipatahkan Alamansa dengan selisih 0,094 deitk.

Juara 2025 dan pemenang balapan Australia, Jose Antonio Rueda, menjadi yang tercepat pada hari Jumat dan memimpin timesheets di menit-menit akhir. Upaya terbaiknya cukup untuk menempatkannya di posisi ketiga.

Guido Pini adalah pendatang baru terbaik untuk Liqui Moly Dynavolt Intact GP - dan pebalap tersebut melaju paling baik setelah melewati Q1, tetapi ia mengh akhir sesi, bersama dengan Brian Uriarte dan Maximo Quiles, yang menghambat pembalap Joel Kelso dalam mencatat lap terbaiknya.

Uriarte, yang tampil mengesankan dengan langsung lolos ke Q2 setelah menempati posisi ketiga pada hari Jumat di akhir pekan balapan keduanya, kembali lagi untuk menggantikan David Munoz di Liqui Moly Dynavolt Intact GP.

Kecelakaan kualifikasi tidak menghentikan juara Red Bull Rookies Cup 2025 itu, yang berhasil bangkit untuk posisi kelima.

Alvaro Carpe finis di posisi keenam dengan motor Red Bull KTM Ajo kedua setelah membayangi rekan setimnya, sementara Valentin Perrone naik ke posisi ketujuh setelah lolos dari Q1, menebus start yang lambat dengan motor Red Bull KTM Tech3.

Quiles hanya tercepat ke-15 pada hari Jumat, tetapi terhindar dari kunjungan Q1 setelah Jacob Roulstone mundur, naik satu peringkat, dan masuk ke Q2. Pembalap rookie ini berhasil mengekor di belakang Rueda di trek dan finis di posisi kedelapan.

Angel Piqueras harus terhambat oleh sebuah kecelakaan, saat ia berada di posisi kesembilan untuk Frinsa - MT Helmets - MSI. Kelso melengkapi sepuluh besar untuk LevelUP - MTA.

Moto3 Malaysia 2025 - Sepang - Hasil Kualifikasi Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap 1 David Almansa SPA Leopard Racing (Honda) 2m 09.846s 2 Taiyo Furusato JPN Honda Team Asia (Honda) +0.094s 3 Jose Antonio Rueda SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +0.230s 4 Guido Pini ITA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) +0.308s 5 Brian Uriarte SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) +0.393s 6 Alvaro Carpe SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +0.450s 7 Valentin Perrone ARG Red Bull KTM Tech3 (KTM) +0.451s 8 Maximo Qulies SPA Power Electronics Aspar Team (KTM) +0.505s 9 Angel Piqueras SPA FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM) +0.581s 10 Luca Lunetta ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) +0.835s 11 Joel Kelso AUS LEVELUP - MTA (KTM) +0.845s 12 Adrian Fernandez SPA Leopard Racing (Honda) +0.871s 13 Ryusei Yamanaka JPN FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM) +1.251s 14 Hakim Danish MAL Aeon Credit SIC Racing MSI +1.641s 15 Scott Ogden GBR CIP Green Power (KTM) +1.693s 16 Eddie O'Shea GBR GRYD - MLav Racing (Honda) +1.744s 17 Ruche Moodley RSA DENSSI Racing - BOE (KTM) +1.954s 18 Matteo Bertelle ITA LEVELUP - MTA (KTM) +3.810s Q1 19 Nicola Carraro ITA Rivacold Snipers Team (Honda) 2m 11.901s 20 Marco Morelli ARG GRYD - MLav Racing (Honda) 2m 11.920s 21 Joel Esteban SPA Power Electronics Aspar Team (KTM) 2m 12.027s 22 Riccardo Rossi ITA Rivacold Snipers Team (Honda) 2m 12.099s 23 Stefano Nepa ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) 2m 12.365s 24 Tatchakorn Buasri THA Honda Team Asia (Honda) 2m 12.586s 25 Noah Dettwiler SWI CIP Green Power (KTM) 2m 18.742s 26 Cormac Buchanan NZL DENSSI Racing - BOE (KTM) No Time 27 Jacob Roulstone AUS Red Bull KTM Tech3 (KTM) DNS

Setelah memuncaki Q1 dan sesi FP2 sebelumnya, Ryusei Yamanaka berhasil finis di posisi ke-13, mendahului wildcard tambahan untuk akhir pekan, sementara Hakim Danish mendapatkan kesempatan debut Moto3 di kandang sendiri bersama Aeon Credit SIC Racing MSI.

Danish, seperti halnya Uriarte, telah menjadi pembalap Junior GP dan Red Bull Rookies Cup tahun ini, dan memanfaatkan pengalamannya di Sepang untuk juga mengamankan posisi Q2, yang membawanya ke posisi ke-14.

Scott Ogden adalah pembalap Inggris teratas di posisi ke-15 untuk CIP Green Power, tepat di depan pebalap MLav Eddie O’Shea, yang langsung lolos ke Q2 untuk pertama kalinya, di posisi ke-16.

Keluar dari pit di menit-menit akhir membuat Matteo Bertelle tidak punya banyak waktu untuk sesi kualifikasi kedua, dengan kecelakaan di menit-menit akhir yang membuatnya finis di posisi ke-18 dan terakhir di Q2.

Jacob Roulstone telah dinyatakan mundur untuk sisa akhir pekan Moto3 Malaysia setelah mengalami patah tulang tangan kiri saat terjatuh saat Latihan.

