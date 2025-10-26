Moto3 Malaysia 2025: Furosato Menangi Balapan yang Dibayangi Insiden Mengerikan

Hasil Moto3 Malaysia 2025 dari Sirkuit Sepang, Malaysia, putaran ke-20 dari 22.

Taiyo Furusato, 2025, Moto3, Malaysian GP, Sepang
Taiyo Furusato, 2025, Moto3, Malaysian GP, Sepang
© Gold & Goose

Moto3 Malaysia 2025 mengalami penundaan selama 90 menit setelah kecelakaan mengerikan yang melibatkan juara 2025 Jose Antonio Rueda yang menabrak bagian belakang Noah Dettwiler, yang tampaknya menghadapi masalah motor, di sighting lap.

Race direction dengan cepat melaporkan kedua pembalap dalam kondisi "sadar". Mereka dibawa ke rumah sakit setempat dengan helikopter, dan helikopter perlu menunggu lebih lama untuk kembali ke lintasan.

Setelah prosedur start cepat, David Almansa yang start dari posisi pole dengan cepat disalip Taiyo Furusato di tikungan pertama, dari posisi kedua di grid setelah keduanya menjadi satu-satunya pembalap yang mampu memperbaiki performa di lap cepat terakhir kualifikasi.

Furosato mampu menjauh saat para pembalap di belakangnya berebut posisi. Setelah tahun lalu finis kedua di Malaysia, pembalap Honda Team Asia itu menjaga ketenangannya selama sepuluh lap yang dipersingkat untuk unggul satu lap dan memimpin di garis finis untuk meraih kemenangan Moto3 pertamanya, dengan selisih 2,259 detik. 

Hal ini semakin mengesankan mengingat situasi dan menyelesaikan perubahan haluan yang signifikan di Sepang setelah memulai akhir pekan di luar dua puluh besar.

Dengan apa yang terjadi, perayaan podium dapat dimengerti diredam, dengan sampanye yang ditutup rapat. Hiroshi Aoyama tampak emosional saat mengangkat trofi tim, kemenangan pertama Honda Team Asia sejak Kaito Toba memenangkan balapan pembuka Qatar di Moto3 pada tahun 2019.

Setelah semua perebutan di belakangnya, Angel Piqueras yang melintasi garis finis di posisi kedua - Adrian Fernandez sempat melakukan overtake terakhir pada pebalap Frinsa - MT Helmets - MSI di tikungan kesembilan, tetapi ia terlalu agresif dan melebar, sehingga Piqueras kembali menyalip pebalap KTM tersebut dan membuat pebalap Leopard tersebut menyelesaikan podium di posisi ketiga.

David Almansa tampak akan jatuh dalam balapan, membuatnya tersingkir dari persaingan podium, tetapi melakukan penyelamatan gemilang untuk tetap bertahan dan finis di posisi keempat di belakang rekan setimnya - pertarungan antara keduanya saat di depan membantu Furusato meraih keunggulan.

Sebuah dorongan di akhir balapan membuat Ryusei Yamanaka naik ke posisi kelima dengan motor MT Helmets kedua, memanfaatkan momentum dengan berkendara yang mulus di tengah serangkaian manuver cepat yang terjadi di sekitar pebalap Jepang tersebut.

Setelah memudar di awal, Alvaro Carpe juga maju ke depan di putaran terakhir, untuk menempati posisi keenam dalam grup yang sama, pendatang baru teratas dan satu-satunya peserta Red Bull KTM yang tersisa.

Maximo Quiles adalah penyelamatan besar pertama di awal balapan. Di tikungan kesembilan, ia terjatuh dari motor dengan kaki terjulur ke udara. Guido Pini menyalip di bawahnya. Rekan rookie-nya itu tampaknya hampir mustahil untuk menarik motornya kembali ke atas untuk menghindari pembalap Italia itu menyalip, sehingga ia dapat melanjutkan balapan.

Pebalap Aspar tersebut mengalami drama lebih lanjut, memaksa Brian Uriarte yang saat itu berada di posisi keempat melebar, dan finis di posisi yang sama saat ia memulai balapan di garis finis, yaitu di posisi ketujuh, setelah sempat berada di posisi kedua.

Scott Ogden mengincar posisi keempat dalam rombongan, tetapi harus puas dengan posisi kedelapan di lap terakhir yang menegangkan untuk CIP Green Power. Hasil terbaik keduanya musim ini, tetapi bisa dibilang performa balapan terkuatnya di musim yang sulit ini.

Uriarte, yang baru menjalani balapan keduanya di Moto3, menggantikan David Munoz yang cedera di Liqui Moly Dynavolt Intact GP, langsung lolos ke Q2 dan lolos kualifikasi di posisi kelima, tetapi mendapat penalti grid sembilan posisi atas aksinya di kualifikasi. Ia bahkan sempat finis di posisi keempat setelah berselisih dengan Quiles di lap terakhir.

Valentin Perrone melengkapi sepuluh besar untuk Red Bull KTM Tech3.

Moto3 Malaysia 2025 - Sepang - Hasil Balapan Lengkap

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/Gap
1Taiyo FurusatoJPNHonda Team Asia (Honda)10 Laps
2Angel PiquerasSPAFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)+2.259s
3Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+2.625s
4David AlmansaSPALeopard Racing (Honda)+4.167s
5Ryusei YamanakaJPNFRINSA -MT Helmets - MSI (KTM)+4.338s
6Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+4.429s
7Maximo QuliesSPAPower Electronics Aspar Team (KTM)+4.496s
8Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+4.678s
9Brian UriarteSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+4.729s
10Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+6.309s
11Luca LunettaITASIC58 Squadra Corse (Honda)+6.633s
12Joel KelsoAUSLEVELUP - MTA (KTM)+6.960s
13Marco MorelliARGGRYD - MLav Racing (Honda)+8.065s
14Nicola CarraroITARivacold Snipers Team (Honda)+8.238s
15Eddie O'SheaGBRGRYD - MLav Racing (Honda)+11.612s
16Guido PiniITALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+11.807s
17Joel EstebanSPAPower Electronics Aspar Team (KTM)+19.512s
18Riccardo RossiITARivacold Snipers Team (Honda)+19.592s
19Ruche MoodleyRSADENSSI Racing - BOE (KTM)+19.890s
20Matteo BertelleITALEVELUP - MTA (KTM)+19.891s
21Tatchakorn BuasriTHAHonda Team Asia (Honda)+20.048s
22Stefano NepaITASIC58 Squadra Corse (Honda)+20.262s
23Hakim DanishMALAeon Credit SIC Racing MSIDNF
24Cormac BuchananNZLDENSSI Racing - BOE (KTM)DNF
25Noah DettwilerSWICIP Green Power (KTM)DNS
26Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (KTM)DNS
27Jacob RoulstoneAUSRed Bull KTM Tech3 (KTM)DNS

Pembalap Red Bull Rookies Cup dan Junior GP, Hakim Danish, seperti Uriarte, telah diberi kesempatan untuk menunjukkan bakatnya di Moto3, berkat wildcard bersama Aeon Credit SIC Racing MSI.

Pembalap tuan rumah tersebut berada di grup terdepan ketika mengalami kerusakan motor, tetapi tetap mendapat tepuk tangan meriah dari para penggemar tuan rumah saat ia berjalan di trek setelah balapan.

