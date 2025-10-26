Moto3 Malaysia 2025: Furosato Menangi Balapan yang Dibayangi Insiden Mengerikan

Moto3 Malaysia 2025 mengalami penundaan selama 90 menit setelah kecelakaan mengerikan yang melibatkan juara 2025 Jose Antonio Rueda yang menabrak bagian belakang Noah Dettwiler, yang tampaknya menghadapi masalah motor, di sighting lap.

Race direction dengan cepat melaporkan kedua pembalap dalam kondisi "sadar". Mereka dibawa ke rumah sakit setempat dengan helikopter, dan helikopter perlu menunggu lebih lama untuk kembali ke lintasan.

Setelah prosedur start cepat, David Almansa yang start dari posisi pole dengan cepat disalip Taiyo Furusato di tikungan pertama, dari posisi kedua di grid setelah keduanya menjadi satu-satunya pembalap yang mampu memperbaiki performa di lap cepat terakhir kualifikasi.

Furosato mampu menjauh saat para pembalap di belakangnya berebut posisi. Setelah tahun lalu finis kedua di Malaysia, pembalap Honda Team Asia itu menjaga ketenangannya selama sepuluh lap yang dipersingkat untuk unggul satu lap dan memimpin di garis finis untuk meraih kemenangan Moto3 pertamanya, dengan selisih 2,259 detik.

Hal ini semakin mengesankan mengingat situasi dan menyelesaikan perubahan haluan yang signifikan di Sepang setelah memulai akhir pekan di luar dua puluh besar.

Dengan apa yang terjadi, perayaan podium dapat dimengerti diredam, dengan sampanye yang ditutup rapat. Hiroshi Aoyama tampak emosional saat mengangkat trofi tim, kemenangan pertama Honda Team Asia sejak Kaito Toba memenangkan balapan pembuka Qatar di Moto3 pada tahun 2019.

Setelah semua perebutan di belakangnya, Angel Piqueras yang melintasi garis finis di posisi kedua - Adrian Fernandez sempat melakukan overtake terakhir pada pebalap Frinsa - MT Helmets - MSI di tikungan kesembilan, tetapi ia terlalu agresif dan melebar, sehingga Piqueras kembali menyalip pebalap KTM tersebut dan membuat pebalap Leopard tersebut menyelesaikan podium di posisi ketiga.

David Almansa tampak akan jatuh dalam balapan, membuatnya tersingkir dari persaingan podium, tetapi melakukan penyelamatan gemilang untuk tetap bertahan dan finis di posisi keempat di belakang rekan setimnya - pertarungan antara keduanya saat di depan membantu Furusato meraih keunggulan.

Sebuah dorongan di akhir balapan membuat Ryusei Yamanaka naik ke posisi kelima dengan motor MT Helmets kedua, memanfaatkan momentum dengan berkendara yang mulus di tengah serangkaian manuver cepat yang terjadi di sekitar pebalap Jepang tersebut.

Setelah memudar di awal, Alvaro Carpe juga maju ke depan di putaran terakhir, untuk menempati posisi keenam dalam grup yang sama, pendatang baru teratas dan satu-satunya peserta Red Bull KTM yang tersisa.

Maximo Quiles adalah penyelamatan besar pertama di awal balapan. Di tikungan kesembilan, ia terjatuh dari motor dengan kaki terjulur ke udara. Guido Pini menyalip di bawahnya. Rekan rookie-nya itu tampaknya hampir mustahil untuk menarik motornya kembali ke atas untuk menghindari pembalap Italia itu menyalip, sehingga ia dapat melanjutkan balapan.

Pebalap Aspar tersebut mengalami drama lebih lanjut, memaksa Brian Uriarte yang saat itu berada di posisi keempat melebar, dan finis di posisi yang sama saat ia memulai balapan di garis finis, yaitu di posisi ketujuh, setelah sempat berada di posisi kedua.

Scott Ogden mengincar posisi keempat dalam rombongan, tetapi harus puas dengan posisi kedelapan di lap terakhir yang menegangkan untuk CIP Green Power. Hasil terbaik keduanya musim ini, tetapi bisa dibilang performa balapan terkuatnya di musim yang sulit ini.

Uriarte, yang baru menjalani balapan keduanya di Moto3, menggantikan David Munoz yang cedera di Liqui Moly Dynavolt Intact GP, langsung lolos ke Q2 dan lolos kualifikasi di posisi kelima, tetapi mendapat penalti grid sembilan posisi atas aksinya di kualifikasi. Ia bahkan sempat finis di posisi keempat setelah berselisih dengan Quiles di lap terakhir.

Valentin Perrone melengkapi sepuluh besar untuk Red Bull KTM Tech3.

Moto3 Malaysia 2025 - Sepang - Hasil Balapan Lengkap Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap 1 Taiyo Furusato JPN Honda Team Asia (Honda) 10 Laps 2 Angel Piqueras SPA FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM) +2.259s 3 Adrian Fernandez SPA Leopard Racing (Honda) +2.625s 4 David Almansa SPA Leopard Racing (Honda) +4.167s 5 Ryusei Yamanaka JPN FRINSA -MT Helmets - MSI (KTM) +4.338s 6 Alvaro Carpe SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +4.429s 7 Maximo Qulies SPA Power Electronics Aspar Team (KTM) +4.496s 8 Scott Ogden GBR CIP Green Power (KTM) +4.678s 9 Brian Uriarte SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) +4.729s 10 Valentin Perrone ARG Red Bull KTM Tech3 (KTM) +6.309s 11 Luca Lunetta ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) +6.633s 12 Joel Kelso AUS LEVELUP - MTA (KTM) +6.960s 13 Marco Morelli ARG GRYD - MLav Racing (Honda) +8.065s 14 Nicola Carraro ITA Rivacold Snipers Team (Honda) +8.238s 15 Eddie O'Shea GBR GRYD - MLav Racing (Honda) +11.612s 16 Guido Pini ITA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) +11.807s 17 Joel Esteban SPA Power Electronics Aspar Team (KTM) +19.512s 18 Riccardo Rossi ITA Rivacold Snipers Team (Honda) +19.592s 19 Ruche Moodley RSA DENSSI Racing - BOE (KTM) +19.890s 20 Matteo Bertelle ITA LEVELUP - MTA (KTM) +19.891s 21 Tatchakorn Buasri THA Honda Team Asia (Honda) +20.048s 22 Stefano Nepa ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) +20.262s 23 Hakim Danish MAL Aeon Credit SIC Racing MSI DNF 24 Cormac Buchanan NZL DENSSI Racing - BOE (KTM) DNF 25 Noah Dettwiler SWI CIP Green Power (KTM) DNS 26 Jose Antonio Rueda SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) DNS 27 Jacob Roulstone AUS Red Bull KTM Tech3 (KTM) DNS

Pembalap Red Bull Rookies Cup dan Junior GP, Hakim Danish, seperti Uriarte, telah diberi kesempatan untuk menunjukkan bakatnya di Moto3, berkat wildcard bersama Aeon Credit SIC Racing MSI.

Pembalap tuan rumah tersebut berada di grup terdepan ketika mengalami kerusakan motor, tetapi tetap mendapat tepuk tangan meriah dari para penggemar tuan rumah saat ia berjalan di trek setelah balapan.

