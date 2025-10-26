Jose Antonio Rueda "Terjaga dan Sadar" saat Kondisinya Diungkapkan

Kabar terbaru mengenai kondisi Jose Antonio Rueda di MotoGP Malaysia mengonfirmasi bahwa ia "terjaga dan sadar".

Jose Antonio Rueda. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Kabar terbaru mengenai kondisi Juara Dunia Moto3 yang baru dinobatkan, Jose Antonio Rueda, telah muncul di MotoGP Malaysia.

Rueda terlibat dalam kecelakaan saat lap pengamatan dengan pebalap CIP KTM, Noah Dettwiler, sebelum balapan Moto3, yang tertunda hampir satu jam dan akhirnya dimenangkan oleh Taiyo Furusato dari Honda Team Asia.

Rueda dan Dettwiler dilarikan ke rumah sakit setelah insiden tersebut. Penundaan untuk memulai kembali balapan ternyata cukup lama, untuk memberi waktu bagi helikopter medis kembali ke sirkuit.

Kedua pebalap dilaporkan sadar setelah kecelakaan tersebut oleh MotoGP, yang kini telah mengeluarkan kabar terbaru, dengan menyatakan bahwa pebalap Spanyol tersebut "sadar dan waspada", tetapi diduga mengalami patah tulang tangan dan beberapa memar.

 

Tim Red Bull KTM Ajo yang menaungi Rueda menambahkan dalam unggahan X mereka bahwa ia masih dalam pemantauan dan mengalami "gegar otak parah".

"[Rueda] dinilai tidak mengalami cedera serius di kepala atau badannya, meskipun mengalami gegar otak parah akibat benturan tersebut," demikian pernyataan Red Bull KTM Ajo.

"Ia masih dalam pemantauan, menunggu pemeriksaan lebih lanjut pada tangan dan lengannya."

Namun, penyiar Spanyol DAZN juga melaporkan sebelum balapan MotoGP bahwa Rueda – yang dinobatkan sebagai Juara Dunia Moto3 di Grand Prix Indonesia dan yang akan naik ke Moto2 pada tahun 2026 bersama tim KTM Ajo yang sama tempat ia meraih kemenangan di kelas ringan – "baik-baik saja, tetapi sangat kesakitan".

Sebuah kiriman di X (sebelumnya Twitter) dari DAZN juga memuat informasi bahwa tes yang telah dilakukan pada Rueda setelah kecelakaan menunjukkan hasil positif.

