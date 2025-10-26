Klasemen MotoGP 2025 setelah Grand Prix Malaysia di Sirkuit Sepang

Setelah memastikan posisi runner-up MotoGP 2025 – di belakang sang kakak yang absen, Marc Marquez – pada hari Sabtu di Sepang, Alex Marquez meraih kemenangan di MotoGP Malaysia.

Tersingkirnya Francesco Bagnaia dari posisi ketiga di akhir balapan membuat Marco Bezzecchi dari Aprilia kembali naik ke posisi ketiga klasemen kejuaraan dunia – meskipun akhir pekan yang mengecewakan.

Bezzecchi kini unggul lima poin dari Bagnaia dengan dua putaran tersisa, tetapi Pedro Acosta dari KTM juga menjadi ancaman setelah finis runner-up yang luar biasa pada hari Minggu.

Acosta tertinggal 26 poin dari Bagnaia, dengan maksimal 74 poin yang bisa diperebutkan.

Sementara itu, Franco Morbidelli kembali merebut keunggulan atas rekan setimnya di VR46, Fabio di Giannantonio, untuk posisi keenam.

Klasemen MotoGP 2025 - Grand Prix Malaysia Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Poin Selisih 1 = Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP25) 545 2 = Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) 413 (-132) 3 ^1 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) 291 (-254) 4 ˅1 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) 286 (-259) 5 = Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) 260 (-285) 6 ^1 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) 227 (-318) 7 ˅1 Fabio di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) 226 (-319) 8 = Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24)* 186 (-359) 9 = Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 182 (-363) 10 = Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25) 146 (-399) 11 = Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) 134 (-411) 12 = Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 133 (-412) 13 = Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) 128 (-417) 14 = Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 106 (-439) 15 = Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) 93 (-452) 16 = Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* 79 (-466) 17 = Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 72 (-473) 18 = Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) 68 (-477) 19 = Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 63 (-482) 20 = Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) 36 (-509) 21 = Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP25) 34 (-511) 22 = Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 23 (-522) 23 = Takaaki Nakagami JPN Idemitsu Honda LCR (RC213V) 10 (-535) 24 = Lorenzo Savadori ITA Aprilia Factory (RS-GP25) 8 (-537) 25 = Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4) 8 (-537) 26 = Somkiat Chantra THA Idemitsu Honda LCR (RC213V)* 7 (-538)

^X Pembalap naik X posisi di klasemen.

= Posisi pembalap sama seperti putaran sebelumnya.

˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.

* Rookie

