Klasemen MotoGP 2025 setelah Grand Prix Malaysia di Sirkuit Sepang
Pembaruan klasemen MotoGP 2025 setelah Grand Prix Malaysia hari Minggu di Sepang, putaran ke-20 dari 22.
Setelah memastikan posisi runner-up MotoGP 2025 – di belakang sang kakak yang absen, Marc Marquez – pada hari Sabtu di Sepang, Alex Marquez meraih kemenangan di MotoGP Malaysia.
Tersingkirnya Francesco Bagnaia dari posisi ketiga di akhir balapan membuat Marco Bezzecchi dari Aprilia kembali naik ke posisi ketiga klasemen kejuaraan dunia – meskipun akhir pekan yang mengecewakan.
Bezzecchi kini unggul lima poin dari Bagnaia dengan dua putaran tersisa, tetapi Pedro Acosta dari KTM juga menjadi ancaman setelah finis runner-up yang luar biasa pada hari Minggu.
Acosta tertinggal 26 poin dari Bagnaia, dengan maksimal 74 poin yang bisa diperebutkan.
Sementara itu, Franco Morbidelli kembali merebut keunggulan atas rekan setimnya di VR46, Fabio di Giannantonio, untuk posisi keenam.
Klasemen MotoGP 2025 - Grand Prix Malaysia
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Poin
|Selisih
|1
|=
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP25)
|545
|2
|=
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|413
|(-132)
|3
|^1
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|291
|(-254)
|4
|˅1
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|286
|(-259)
|5
|=
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|260
|(-285)
|6
|^1
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|227
|(-318)
|7
|˅1
|Fabio di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|226
|(-319)
|8
|=
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|186
|(-359)
|9
|=
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|182
|(-363)
|10
|=
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
|146
|(-399)
|11
|=
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|134
|(-411)
|12
|=
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|133
|(-412)
|13
|=
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|128
|(-417)
|14
|=
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|106
|(-439)
|15
|=
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|93
|(-452)
|16
|=
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)*
|79
|(-466)
|17
|=
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|72
|(-473)
|18
|=
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|68
|(-477)
|19
|=
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|63
|(-482)
|20
|=
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|36
|(-509)
|21
|=
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|34
|(-511)
|22
|=
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|23
|(-522)
|23
|=
|Takaaki Nakagami
|JPN
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)
|10
|(-535)
|24
|=
|Lorenzo Savadori
|ITA
|Aprilia Factory (RS-GP25)
|8
|(-537)
|25
|=
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4)
|8
|(-537)
|26
|=
|Somkiat Chantra
|THA
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)*
|7
|(-538)
^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama seperti putaran sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.
* Rookie