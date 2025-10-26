Klasemen MotoGP 2025 setelah Grand Prix Malaysia di Sirkuit Sepang

Pembaruan klasemen MotoGP 2025 setelah Grand Prix Malaysia hari Minggu di Sepang, putaran ke-20 dari 22.

Alex Marquez wins, 2025 Malaysian MotoGP
Setelah memastikan posisi runner-up MotoGP 2025 – di belakang sang kakak yang absen, Marc Marquez – pada hari Sabtu di Sepang, Alex Marquez meraih kemenangan di MotoGP Malaysia.

Tersingkirnya Francesco Bagnaia dari posisi ketiga di akhir balapan membuat Marco Bezzecchi dari Aprilia kembali naik ke posisi ketiga klasemen kejuaraan dunia – meskipun akhir pekan yang mengecewakan.

Bezzecchi kini unggul lima poin dari Bagnaia dengan dua putaran tersisa, tetapi Pedro Acosta dari KTM juga menjadi ancaman setelah finis runner-up yang luar biasa pada hari Minggu.

Acosta tertinggal 26 poin dari Bagnaia, dengan maksimal 74 poin yang bisa diperebutkan.

Sementara itu, Franco Morbidelli kembali merebut keunggulan atas rekan setimnya di VR46, Fabio di Giannantonio, untuk posisi keenam.

Klasemen MotoGP 2025 - Grand Prix Malaysia

Pos PembalapNATTim (Motor)PoinSelisih
1=Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP25)545 
2=Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)413(-132)
3^1Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)291(-254)
4˅1Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)286(-259)
5=Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)260(-285)
6^1Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)227(-318)
7˅1Fabio di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)226(-319)
8=Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*186(-359)
9=Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)182(-363)
10=Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)146(-399)
11=Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)134(-411)
12=Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)133(-412)
13=Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)128(-417)
14=Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)106(-439)
15=Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)93(-452)
16=Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*79(-466)
17=Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)72(-473)
18=Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)68(-477)
19=Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)63(-482)
20=Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)36(-509)
21=Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP25)34(-511)
22=Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)23(-522)
23=Takaaki NakagamiJPNIdemitsu Honda LCR (RC213V)10(-535)
24=Lorenzo SavadoriITAAprilia Factory (RS-GP25)8(-537)
25=Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1 V4)8(-537)
26=Somkiat ChantraTHAIdemitsu Honda LCR (RC213V)*7(-538)

^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama seperti putaran sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.
* Rookie

