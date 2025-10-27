Alex Marquez Ungkap Keliru akan Menang Mudah di GP Malaysia

Alex Marquez mengakui kesalahannya dengan "mengharapkan segalanya terlalu mudah" menjelang Grand Prix MotoGP Malaysia yang akhirnya ia menangkan.

Pembalap Gresini itu tampil cepat di Sepang pada tes pra-musim pada bulan Februari, dan memasuki putaran ke-20 akhir pekan ini sebagai favorit untuk menantang kemenangan.

Marquez mengakui ia mengharapkan hal yang sama, tetapi ia terjebak dalam situasi sulit di hari Jumat di mana ia mengalami kecelakaan dua kali, sementara tekanan untuk mengamankan posisi kedua di klasemen mengondisikan performanya di Sprint Race.

Tanpa itu, pada hari Minggu, ia mendominasi Grand Prix Malaysia dengan selisih lebih dari dua detik untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini.

“Memang benar saya membuat kesalahan akhir pekan ini, karena mengira segalanya akan terlalu mudah,” ujarnya.

“Kemudian, ketika Anda memulai akhir pekan dengan kecelakaan di FP1, kecelakaan lagi di sesi latihan, lalu kami memasuki Q2 di P9 dan sedikit di batasnya.

“Itu cukup rumit. Kondisi dan perasaan dengan motor berubah cukup banyak dibandingkan dengan Februari di sini.

“Aspal, kondisi dari trek, sangat berbeda. Jadi, selangkah demi selangkah, kami membalikkan keadaan dengan cukup baik.

“Kemarin saya tidak berkendara dengan bebas di atas motor. Saya terlalu banyak berpikir untuk finis di posisi kedua dalam kejuaraan dan tidak menyerang Pecco [Bagnaia] di saat yang seharusnya saya lakukan.

“Hari ini, rencananya jelas. Kami sedikit memperbaiki feeling saat pemanasan, dan kemudian saya dengan cerdik menyusun rencana untuk menyerang Pedro [Acosta] di lap pertama, Pecco di lap kedua, lalu mengendalikan ban hingga akhir balapan. Balapan yang sempurna.”

Pencapaian bersejarah untuk Marquez bersaudara

Posisi runner-up Alex Marquez di klasemen melengkapi tahun bersejarah bagi keluarga Marquez, karena Marc dan Alex menjadi kakak-beradik pertama yang finis di posisi 1-2 klasemen.

Ia menyamakan pencapaian ini dengan gelarnya di Moto3 dan Moto2 karena ia "hampir merasa nyaman" untuk musim 2023 sebelum kesempatan untuk bergabung dengan Gresini dari LCR Honda datang.

“Serupa, karena memang posisi kedua, tapi bukan hal yang biasa bagi saya,” ujarnya. “Perjalanan saya di MotoGP tidak mudah sejak awal. Saya memulai tahun 2020 dengan sangat baik dengan dua podium sebagai rookie di Repsol Honda.

“Namun pindah ke LCR, saya kesulitan di sana selama dua tahun. Saya hampir merasa nyaman di tahun 2023.

“Hanya sedikit keberuntungan atau semacamnya, saya mendapat kesempatan di Gresini.

“Jadi, karena alasan itu, ini sungguh istimewa. Saya yang kedua, pecundang pertama. Tapi pemenangnya adalah kakak saya, jadi rasanya berbeda.

"Jadi, itu hal yang sempurna. Ini istimewa dari tempat kami berdiri. Jadi, karena alasan itu, ini adalah posisi kedua yang sangat bagus."

