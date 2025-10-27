Joan Mir Merasa Beruntung Bisa Naik Podium di GP Malaysia

Joan Mir mengatakan dia "beruntung" bisa naik podium di MotoGP Malaysia setelah "salah satu balapan tersulit dalam hidup saya".

Joan Mir, 2025 MotoGP Malaysian Grand Prix, podium. Credit: Gold and Goose.
Podium di MotoGP Malaysia menandai tingkat podium 50 persen bagi Joan Mir flyaway Asia 2025, tetapi ia mengakui bahwa ia "beruntung" finis di tiga besar.

Mir bertarung di awal balapan dengan salah satu favorit pra-balapan, Fermin Aldeguer, sebelum menyalipnya – yang kemudian terjatuh di Tikungan 15 – dan kemudian menyalip Franco Morbidelli dan Fabio Quartararo untuk naik ke posisi keempat.

Tersingkirnya Francesco Bagnaia karena ban bocor pada Lap 18 kemudian memberi Mir posisi terakhir di podium yang tidak ia lepaskan sebelum finis.

Meskipun ia melakukan banyak overtake sepanjang Grand Prix 20 lap, Joan Mir mengatakan bahwa manajemen ban adalah kunci balapan.

“Ini mungkin salah satu balapan tersulit dalam hidup saya, dalam hal manajemen,” ujarnya dalam konferensi pers pascabalapan.

“Memang benar kami beruntung dengan masalah Pecco [Francesco Bagnaia], tetapi keberuntungan seperti ini baru Anda dapatkan ketika Anda sedang berjuang untuk itu.

“Saya pikir semuanya rumit karena ketika Anda mengikuti seseorang, suhu ban depan naik, lalu Anda mulai kesulitan untuk berhenti, Anda lebih banyak berbelok dengan ban belakang, konsumsi ban meningkat, dan kemudian Anda tidak sampai di bagian akhir balapan dengan ban yang baik.

“Seluruh balapan adalah tentang itu, memikirkan hal itu sepanjang waktu, mencoba mengelola ban, tekanan, dan berusaha untuk menjadi cepat.”

Bahkan tanpa pertarungan awal, Mir tidak mungkin bisa lebih baik dari posisi ketiga, akunya.

"Posisi terbaik yang bisa kami raih hari ini adalah posisi ini karena kedua pembalap di depan [Alex Marquez dan Pedro Acosta, yang masing-masing finis pertama dan kedua] memiliki kemampuan yang lebih baik hari ini, meskipun saya sempat sedikit kesulitan di lap pertama dengan lebih banyak pembalap karena saya sedikit lebih tertinggal di paruh pertama balapan.

"Pertarungannya-nya bagus, tetapi bahkan tanpa itu, kecepatan saya tidak sebanding dengan mereka."

Semua pebalap memilih ban belakang Soft pada hari Minggu. Opsi Medium, yang memungkinkan manajemen ban lebih sedikit, jelas bukan pilihan, jelas Mir.

“Saya mencoba ban belakang Medium tiga kali akhir pekan ini,” kata pebalap Honda HRC Castrol tersebut.

“Saya kembali memberikan kesempatan pagi ini [Pemanasan], dan untuk motor kami, saya pikir untuk semua orang, ban itu tidak berfungsi.

“Jadi, kami tidak bisa memberikan kesempatan untuk ban belakang Medium untuk balapan ini.”

Mir kini berada di posisi ke-15 klasemen pembalap MotoGP, unggul 14 poin dari Ai Ogura dan 13 poin di belakang Enea Bastianini, dengan dua putaran tersisa di Portimao (7–9 November) dan Valencia (14–16 November).

