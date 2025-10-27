Michelin Konfirmasi Penyebab Bagnaia Tersingkir dari GP Malaysia

Michelin telah mengonfirmasi bahwa Francesco Bagnaia terpaksa mundur dari Grand Prix MotoGP Malaysia karena "lubang di tengah" ban belakang lunaknya.

Pembalap pabrikan Ducati ini memulihkan performa buruknya akhir pekan ini di Sepang, dengan meraih pole position setelah lolos dari Q1 dan mendominasi Sprint Race hari Sabtu.

Kemenangan pada Grand Prix 20 lap sudah diantisipasi, meskipun ia tampak terhambat di awal balapan setelah sempat memimpin karena pilihan ban depan medium-nya.

Kecepatannya kemudian membaik, menyamai pemenang balapan Alex Marquez, sebelum akhirnya tertinggal dari pembalap Gresini tesebut, dan kemudian disalip Pedro Acosta dari KTM pada lap ke-13.

Kecepatan Bagnaia semakin memburuk sejak saat itu, sebelum ia melambat pada lap ke-18 karena masalah teknis.

Michelin kini telah mengonfirmasi bahwa bannya bocor.

"Kami mendeteksi adanya lubang di tengah ban belakang," ujar bos Michelin, Piero Taramasso, kepada media Italia.

"Pecco merasa motornya mulai berperilaku aneh. Ketika ia masuk, kami memeriksa dan melihat tekanannya antara 0,6 dan 0,7 bar."

Taramasso menduga ban Bagnaia bocor akibat debries, meskipun Ducati belum mengonfirmasi hal ini.

Sebelum Bagnaia tersingkir dari balapan, Pol Espargaro, Miguel Oliveira, dan Raul Fernandez telah mengalami kecelakaan.

“Kami menemukan lubang yang disebabkan oleh serpihan karbon, sesuatu di trek,” tambahnya.

“Sangat disayangkan karena ia melaju dengan baik, mengelola awal balapan dengan baik, dan masih memiliki sisa bahan bakar.

“Selama satu dari dua putaran, ia merasa agak aneh. Kemudian tekanan ban menurun drastis di putaran berikutnya.

“Kami perlu menganalisis data untuk melihat seberapa besar kehilangan tenaganya. Namun, dalam dua putaran, ia langsung menyadari ada yang tidak beres dan harus pensiun.”

Bagnaia berada di posisi ketiga saat ia mundur dari balapan, yang kemudian mengangkat Joan Mir dari Honda ke podium.

Pembalap Ducati itu kini berada di posisi keempat klasemen, tertinggal lima poin dari Marco Bezzecchi dari Aprilia, yang dengan susah payah finis ke-11 pada hari Minggu di Sepang.

Bagnaia, berbicara kepada Sky Italy, mengatakan ia merasakan ban bocor sejak Lap 12, tetapi awalnya ia mengira ia tidak menangani ban belakangnya dengan benar.

"Sayangnya, tahun ini kami sedikit kurang beruntung, dan inilah yang terjadi, ban belakang saya bocor," ujarnya.

"Sayangnya, kami melihat dari data bahwa ban bocor terjadi pada lap ke-12, dan dari lap ke lap, ban tersebut kehilangan tekanan.

"Sejujurnya, saya pikir saya tidak mampu menangani ban belakang dengan baik karena tiba-tiba saya mulai merasa cengkeramannya sangat rendah, atau setidaknya semakin parah dari lap ke lap."

"Dan itu bertepatan dengan saat saya mulai mengalami penurunan. Jadi, ini sedikit nasib buruk; sayangnya, ini balapan, dan itu bisa terjadi."

