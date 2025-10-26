Bagnaia Pertanyakan Keputusan Balapan Moto3 setelah Kecelakaan Serius

Juara dunia MotoGP dua kali, Francesco Bagnaia, mengkritik keputusan Dorna untuk tetap menggelar balapan Moto3, setelah dua pembalap dilarikan ke rumah sakit akibat tabrakan mengerikan.

Juara dunia Moto3 Jose Antonio Rueda dan pembalap Swiss Noah Dettwiler terlibat dalam tabrakan mengerikan di lap pengamatan dari pitlane ke grid pada Minggu pagi di Grand Prix Malaysia.

Dettwiler terlihat melaju pelan di jalur balap dengan KTM CIP-nya ketika Rueda, yang melaju kencang, menabrak bagian belakang motor pembalap Swiss tersebut.

Ada laporan yang belum dikonfirmasi bahwa Dettwiler mungkin mengalami masalah teknis pada KTM-nya.

Kedua pembalap membutuhkan perawatan medis di lintasan sebelum dilarikan ke rumah sakit. Hal ini menyebabkan penundaan yang cukup lama pada jadwal Grand Prix hari Minggu.

Rueda sejak itu dilaporkan mengalami dugaan patah tulang dan beberapa memar, tetapi kondisinya tidak serius.

Sementara itu, kondisi Dettwiler masih belum diketahui. Namun tim memberikan update yang cukup mengkhawatirkan.

Bintang MotoGP mengkritik penanganan kecelakaan Moto3 yang mengerikan

Balapan Moto3 akhirnya dimulai dan berlangsung selama 10 putaran, dengan Taio Furusato dari Jepang menang untuk Honda Team Asia.

Namun, Pecco Bagnaia dari Ducati tidak setuju bahwa melanjutkan balapan Moto3 adalah keputusan yang tepat setelah insiden serius tersebut.

“Pertama-tama, saya turut prihatin dengan Rueda dan Dettwiler, yang jelas-jelas tidak dalam kondisi terbaik,” ujarnya kepada Sky Italy.

“Berita resmi telah keluar mengenai Rueda dan dia baik-baik saja, kecuali pergelangan tangan dan beberapa memar, tetapi semuanya baik-baik saja.

“Tidak ada berita resmi mengenai Dettwiler, kami hanya berharap dia dalam kondisi sebaik mungkin. Harus saya akui, itu sangat mengkhawatirkan.

“Mari kita katakan bahwa memulai hari seperti ini bukanlah cara terbaik.

“Terutama memikirkan bahwa beberapa pembalap Moto3 harus memulai Sprint Race 10 putaran, setelah melihat kecelakaan seperti itu, menurut saya bukanlah situasi terbaik. Semoga semuanya baik-baik saja.”

Bagnaia juga cukup vokal menanggapi situasi serupa pada tahun 2021, ketika kualifikasi dilanjutkan di Grand Prix Italia setelah insiden fatal yang menimpa Jason Dupasquier.

Pembalap lain yang tidak senang dengan situasi ini adalah Marco Bezzecchi, yang merasa kurangnya informasi yang diberikan kepada para pembalap MotoGP sebelum balapan 20 lap dimulai tidaklah cukup.

“Sangat sulit bagi saya untuk berkonsentrasi,” ujarnya. “Sangat sulit untuk kembali ke motor setelah apa yang terjadi di Moto3. Tidak adil jika kami kembali ke motor tanpa informasi apa pun tentang apa yang terjadi.

“Kami melihat helikopter lepas landas dengan dua pembalap. Kami pantas mendapatkan informasi.”

Alex Rins dari Yamaha juga mempertanyakan keputusannya untuk balapan, menulis di Twitter: "Saya tidak tahu apakah keputusan kami hari ini tepat. Saya mengirimkan seluruh kekuatan saya untuk Jose Antonio, Noah, dan keluarga mereka."

