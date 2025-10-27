Keputusan Ban MotoGP Malaysia Jadi Bumerang untuk Dua Unggulan

Luca Marini and Marco Bezzecchi both blamed their tyre choice for their tough Malaysian MotoGP races.

Pemilihan ban belakang sudah diperkirakan akan menjadi faktor penting dalam menentukan hasil di MotoGP Malaysia, karena ban belakang Soft bisa mengalami penurunan performa yang signifikan di paruh akhir balapan, sementara opsi Medium jauh lebih lambat tetapi lebih konsisten.

Pada akhirnya, semua pembalap di grid memilih ban belakang Soft, tetapi terdapat beberapa pilihan berbeda untuk ban depan, karena beberapa pembalap memilih kompon Medium, alih-alih kompon Soft yang lebih populer.

Salah satu pembalap tersebut adalah Luca Marini, yang finis di urutan kedelapan dan setelahnya mengatakan bahwa balapannya hancur sejak putaran pertama ketika sebuah kesalahan di tikungan keempat membuatnya kehilangan posisi di trek.

"Saya melakukan start yang sangat baik," ujar Marini kepada MotoGP.com setelah balapan di Sepang, "tetapi kemudian di tikungan keempat saya tidak memasukkan gigi kedua, saya tetap di gigi ketiga, sehingga Joan [Mir] dan Johann [Zarco] menyalip saya lagi.

"Lalu saya terjebak di belakang Zarco, dan dia melakukan balapan yang fantastis karena dia menutup semua celah, tidak membiarkan saya menyalip di mana pun.

"Dia pintar membiarkan pembalap di depan menjauh untuk mendapatkan udara segar di depan sehingga dia bisa mengendalikan tekanan ban depan seperti ini, dan juga suhu mesin.

"Saya sendiri mencoba menyalipnya di setiap putaran dan saya terjebak di belakangnya, tetapi setelah enam atau tujuh putaran, suhu semuanya meningkat drastis. Itu adalah balapan yang sangat sulit."

Marini menambahkan bahwa opsi ban depan alternatifnya kemungkinan menjadi salah satu faktor kesulitan yang ia hadapi di Sepang.

“Mungkin saya salah memilih ban depan karena, terutama dengan suhu trek yang panas ini, ban depan Medium tidak berfungsi dengan baik, grip tepinya kurang baik dan tidak bisa menikung,” jelas pembalap Honda HRC tersebut. “Jadi, di setiap tikungan saya selalu mengalami understeer.

"Sangat sulit untuk dikendarai, saya tidak nyaman. Jadi, hal ini sedikit mempengaruhi hasil akhir balapan saya."

Bezzecchi “tidak bisa menyalip”

Keputusan Marini untuk ban depan kompon medium juga diambil oleh dua pembalap lain di grid, terutama Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi, meskipun Alex Rins, Augusto Fernandez, Lorenzo Savadori, Michele Pirro, dan Raul Fernandez juga membuat pilihan yang sama.

Bagnaia mengalami kebocoran ban belakang di lap ke-12 yang mengganggu paruh akhir balapan dan akhirnya harus berhenti di lap ke-18. Namun, sebelumnya ia sempat berada di posisi kedua di depan Pedro Acosta dengan selisih sekitar satu detik dari Alex Marquez.

Di sisi lain, Bezzecchi mengalami situasi yang sama persis seperti Marini, karena ia berada tepat di luar 10 besar hampir sepanjang balapan. 

Bez tampak kesulitan melaju saat akhirnya finis di posisi ke-11 setelah menyalip Zarco di akhir balapan dan menyusul Fermin Aldeguer serta Bagnaia yang telah disebutkan sebelumnya yang harus berhenti.

“Balapan ini sangat sulit,” pungkas Bezzecchi kepada MotoGP.com.

“Harus saya akui, kemarin feeling saya sedikit lebih baik, tapi hari ini dengan kondisi yang lebih panas, kami memutuskan untuk menggunakan ban depan kompon medium yang menurut kami merupakan pilihan terbaik mengingat suhunya.

“Tapi saya tidak bisa menggunakannya sebaik mungkin dan sayangnya saya tidak bisa menyalip, saya tidak bisa berkendara dengan mulus.

“Jadi, saya langsung mendapat masalah di balapan dan itu sangat sulit untuk balapan kali ini.

“Saya sangat menyesal untuk ini, karena saya pikir kami pantas mendapatkan sedikit lebih, tapi sepanjang akhir pekan kami berjuang keras sehingga kami mencapai hasil maksimal dan sekarang kami memikirkan balapan berikutnya.”

