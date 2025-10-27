Morbidelli: "Tidak Ada yang Penting" setelah Insiden Moto3 Malaysia

Hasil terbaik Franco Morbidelli MotoGP sejak Misano dibayangi kekhawatiran atas cedera yang dialami pembalap Moto3 Jose Antonio Rueda dan Noah Dettwiler di Sepang.

Pembalap VR46 Ducati itu meraih posisi keempat di Grand Prix Malaysia hari Minggu, nyaris meraih podium pertamanya sejak Qatar.

Namun, fokusnya teralihkan setelah Rueda dan Dettwiler terlibat dalam tabrakan mengerikan di Sighting lap Moto3, membuat kedua pembalap dilarikan ke rumah sakit.

“Balapan yang solid setelah akhir pekan yang sulit di Australia, tetapi sekarang kekhawatiran utama saya adalah pada dua pembalap yang mengalami kecelakaan di awal hari,” kata Morbidelli.

“Saya sangat khawatir dengan apa yang terjadi. Semoga semuanya baik-baik saja, atau sebaik mungkin.”

Morbidelli mengaku bahwa insiden tersebut membuatnya sulit fokus menjelang balapannya sendiri, di mana ia sempat turun dari posisi ketiga ke posisi keenam di awal balapan sebelum akhirnya berhasil mengejar hingga terpaut 0,6 detik dari Joan Mir.

“Tidak ada yang benar-benar berarti dibandingkan dengan apa yang sedang dialami para pembalap ini saat ini. Kita semua harus menunggu dan berharap yang terbaik,” ujarnya.

Perkembangan resmi kemudian mengonfirmasi bahwa Rueda, yang menabrak bagian belakang motor Dettwiler dengan kecepatan tinggi, “sudah sadar dan siaga, dengan dugaan patah tulang tangan dan sejumlah memar.”

“Dan Noah? Belum ada kabar,” tambah Morbidelli. “Jose baik-baik saja, jadi saya senang. Mari kita tunggu kabar terbaru dari Noah.”

Tim CIP Dettwiler kemudian mengonfirmasi bahwa pembalap berusia 20 tahun itu masih dalam kondisi serius dan "perlu menjalani beberapa operasi."

Rekan setim Morbidelli, Fabio di Giannantonio, menyuarakan kekhawatirannya setelah finis di posisi keenam di Grand Prix.

"Saya sungguh berharap para pembalap Moto3 baik-baik saja," kata di Giannantonio. "Hal-hal seperti ini seharusnya tidak pernah terjadi dalam olahraga kami, dan ini selalu sulit.

"Doa, pikiran, dan harapan saya menyertai mereka sekarang."

