Michelin: "Pecco Melihat Lampu Peringatan" setelah Kebocoran Ban

Piero Taramasso dari Michelin mengungkapkan bahwa peringatan di dasbor membantu Francesco Bagnaia mengetahui adanya kebocoran ban kecil di MotoGP Malaysia hari Minggu.

Pecundang di posisi pole sekaligus pemenang Sprint itu berada di posisi kedua di belakang Alex Marquez ketika ia tampaknya menabrak serpihan serat karbon, yang menyebabkan ban belakangnya robek.

“Pecco merasakan sesuatu yang aneh dalam pengendalian motornya, dan kemudian di putaran [berikutnya] ia melihat lampu peringatan di dasbor menunjukkan tekanan ban belakang rendah,” kata Taramasso.

Bagnaia mencoba menyesuaikan gaya balapnya dan melanjutkan balapan selama beberapa putaran, tetapi karena cengkeraman ban yang semakin memburuk, ia harus masuk pit pada putaran ke-18 dari 20 putaran.

“Ketika ia masuk ke pit dan kami memeriksa tekanan ban, tekanannya 0,74 di bagian belakang. Jadi cukup rendah.

“Kami langsung melihat lubang besar di tengah ban. Ini pasti serpihan karbon karena ukurannya cukup besar dan potongannya sangat tajam.

“Ini sangat jarang, kami jarang melihatnya.

“Ini hanya nasib buruk dan saya turut prihatin untuk Pecco karena ia mengendalikan ban dengan baik dan pada akhirnya, tentu saja, ia mampu memacu lebih kencang dibandingkan pembalap lain.”

2025 Malaysian MotoGP lap times: Podium plus Bagnaia

Laptime Bagnaia mulai melambat setelah Lap 11, dan pebalap pabrikan Ducati itu mengatakan ia pertama kali merasakan ada yang salah pada Lap 13, ketika ia disalip oleh Pedro Acosta.

“Rasanya aneh, karena saya banyak mengendalikan ban sejak awal, persis di balapan seperti yang saya lakukan di Barcelona tahun lalu, tahun 2024, ketika saya membiarkan pembalap lain mendahului dan tiba di saat-saat terakhir balapan,” ujarnya.

“Saya hanya mencoba melakukan hal yang sama, tetapi kemudian Pedro menyalip saya, saya mulai jauh lebih kesulitan. Saya tidak bisa membuka gas penuh hingga gigi 5, dan kemudian saya harus berhenti.”

Bagnaia mengambil pendekatan berbeda dari rivalnya di depan karena memilih ban depan Medium daripada Soft.

“Meskipun di tikungan saya sedikit kehilangan kendali, saya sangat kuat dalam pengereman,” ujarnya tentang pilihan ban depannya. “Tapi saya tidak tahu apakah saya akan tiba di bagian akhir balapan dengan potensi yang lebih besar daripada ban lunak.”

Bintang pabrikan Ducati ini bersikap pragmatis terhadap ban bocor tersebut, setelah beruntung bisa lolos dari mesin yang berasap dalam perjalanan menuju kemenangan Grand Prix sebelumnya di Motegi.

“Saya beruntung di Motegi,” ujarnya.

