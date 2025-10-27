Yamaha V4 Butuh "Hal Lain" setelah MotoGP Malaysia yang Sulit

Augusto Fernandez mengatakan prototipe V4 baru Yamaha membutuhkan "hal berbeda" setelah penampilan wild card yang sulit di MotoGP Malaysia.

Melakoni Grand Prix keduanya setelah debut di Misano pada bulan September, YZR-M1 versi V4 menunjukkan perkembangan yang cukup baik, tetapi masih tertinggal dari kecepatan M1 Inline dan mesin V4 rivalnya.

Fernandez terpaut +25,412 detik dari pemenang di Sprint dan +47,060 detik di Grand Prix. Di Misano, selisihnya masing-masing adalah +27,893 detik dan +61,504 detik.

Defisit dari pembalap Yamaha paling lambat yang menggunakan mesin Inline adalah +7,7 detik (Alex Rins) di Sprint sepuluh putaran dan 21,9 detik (Jack Miller) di grand prix dua putaran.

Lap times: Malaysian MotoGP Sprint podium, plus Yamaha riders

Mesin V4, yang juga belum mencapai potensi maksimalnya, tetap berada di posisi terbawah grafik top speed, mencatatkan kecepatan terbaik 329,2 km/jam, dibandingkan dengan 341,7 km/jam milik Pedro Acosta dari KTM.

Top Speed tertinggi pembalap Inline4 Yamaha berkisar antara 333,3 km/jam (Fabio Quartararo) dan 336,4 km/jam (Jack Miller).

“Akhir pekan yang sulit bagi kami,” kata Fernandez. “Kami memulai akhir pekan lebih buruk daripada finis di Misano, jadi rasanya kami harus mulai lagi menemukan apa yang kami butuhkan untuk menemukan kembali dasar balapan.

“Hal positifnya adalah dengan semua upaya yang telah kami lakukan, kami sekarang berada di titik yang sama dengan finis di Misano.

“Jadi saya kesulitan di titik yang sama, dan teman-teman, setelah menganalisis semua data sepanjang akhir pekan, kami mengalami masalah yang sama di Misano.

“Kami bisa bilang sisi positifnya hanya ini, karena kami punya arah yang jelas untuk diikuti setidaknya untuk tes berikutnya dan balapan berikutnya di Valencia.

“Tapi kami butuh komponen, kami butuh sesuatu yang lain. Karena kami sudah melakukan semua yang kami bisa dengan apa yang kami punya, dari segi [setting].

“Jadi setidaknya kami punya arah untuk diambil, tapi kami butuh para insinyur sekarang untuk mengerjakan hal-hal baru dan mengikuti arahan ini.”

Setelah kualifikasi di posisi ke-23 sekaligus terakhir, Fernandez menghabiskan sebagian besar balapan dengan bersaing ketat dengan pembalap penguji Ducati, Michele Pirro, yang menyalipnya di lap-lap terakhir.

Penampilan wild card V4 pembalap penguji Yamaha berikutnya dijadwalkan di balapan penutup musim di Valencia, yang dilanjutkan dengan tes pasca-musim.

