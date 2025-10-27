Meski Poin Lebih Banyak dari 2024, Acosta Kecewa dengan Musimnya

Meskipun mengawali musim MotoGP 2025 dengan sulit, Pedro Acosta kini dengan nyaman melampaui perolehan poin tahun lalu.

Acosta mencetak 215 poin musim lalu, yang memiliki 20 putaran, dengan sembilan podium di Grand Prix dan Sprint Race, membawanya ke posisi keenam klasemen Tech3.

Tahun ini, di tim pabrikan KTM, ia telah mencetak 260 poin setelah 20 putaran, berada di posisi kelima klasemen (dengan dua putaran tersisa) dan telah meraih delapan podium.

Itu termasuk dua podium di Grand Prix Malaysia akhir pekan ini.

“Meskipun podiumnya lebih sedikit, poin saya lebih banyak daripada tahun lalu, untuk tahun ini sepertinya saya lebih konsisten,” kata Acosta, yang baru naik podium tahun ini pada putaran ke-12 di Brno.

"Bahkan sejak jeda musim panas, kami tidak kehilangan banyak poin, katakanlah, atau kami tidak kehilangan banyak peluang.

"Oke, memang tidak menyenangkan mengalami kecelakaan di Hungaria saat Sprint, tidak menyenangkan rantai lepas di Misano, dan tidak menyenangkan mengalami kerusakan ban di Jepang.

"Tapi bagaimanapun juga, ini bukan musim yang menyenangkan. Menurut saya, kami tidak berkompetisi tanpa tujuan. Untuk itu, itu bukan target saya di sini."

Saat kompatriotnya, Fermin Aldeguer dan Raul Fernandez, telah meraih kemenangan MotoGP pertama mereka dalam beberapa putaran terakhir, mantan juara Moto3 dan Moto2 Acosta masih menunggu gilirannya di kelas premier.

“Tetapi memang benar bahwa saya menemukan banyak hal yang sebelumnya saya lewatkan, seperti konsistensi dan pemahaman tentang arti MotoGP, dalam paket lengkap ini,” lanjut Acosta. “Saya pikir ini juga penting.

“Maksud saya, semua orang di MotoGP mengalami tahun-tahun yang sulit. Saya ingat Joan [Mir] di Moto2 atau Alex [Marquez] bahkan di LCR. Semua orang membutuhkan momen-momen sulit ini untuk menjadi selangkah lebih baik.”

Hasil runner-up hari Minggu untuk Alex Marquez adalah kelima kalinya Acosta finis kedua dalam balapan MotoGP.

