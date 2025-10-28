Jack Miller Jelaskan Kesulitannya di Grand Prix Malaysia

Setelah mengamankan start baris depan dan hampir meraih podium Sprint di putaran kandangnya, MotoGP Australia, Jack Miller menghadapi realita pahit setelah finis di posisi ke-14 di kedua balapan di Sepang.

Pembalap Pramac Yamaha itu sudah melihat tanda-tanda peringatan saat pemanasan Minggu pagi, ketika uji coba dengan ban belakang medium menunjukkan terlalu berisiko untuk balapan.

“Saya mencoba Medium - itu bukan pilihan yang tepat,” aku Miller setelahnya. “Jadi, kembali ke rencana awal untuk balapan. Ban soft akan menjadi pilihan utama, kami hanya perlu menyesuaikannya.”

Semua pembalap akhirnya memilih ban belakang Soft, meskipun kuartet Yamaha memiliki opsi berbeda untuk depan: Miller dan Fabio Quartararo memilih ban lunak, sementara Alex Rins dan Miguel Oliveira lebih menyukai ban medium.

Penundaan balapan Moto2 hingga setelah MotoGP, karena insiden Moto3, mungkin telah membantu para pembalap Yamaha, yang biasanya lebih kesulitan dengan ban Pirelli.

Meskipun demikian, meskipun Quartararo finis di posisi kelima yang lebih baik dari perkiraan (+11 detik), Rins dan Miller tertinggal sepuluh detik lebih jauh di belakang di posisi ke-13 dan ke-14.

“Saya berusaha mengendalikan ban sebaik mungkin, dengan sangat hati-hati di awal balapan untuk memastikan saya bisa sampai di akhir dan semoga masih ada yang tersisa di saku saya,” kata Miller.

"Tapi saya punya masalah yang sama dengan orang-orang di sekitar saya. Rins berada di posisi yang sama dengan saya, berusaha keras hampir sepanjang balapan, meskipun sepertinya dia sedikit lebih unggul di tikungan keluar.

"Saya hanya menunggu waktu, berharap itu akan kembali ke arah saya."

Meskipun pembalap Australia itu mempertahankan kecepatan yang konsisten, masalah ban berputar terbukti merugikan.

“Kami membuat beberapa kemajuan dari grup di depan kami,” lanjut Miller. “Tetapi ketika saya mencoba untuk mulai memacu di tiga lap terakhir, ia berputar sangat banyak di lintasan lurus. Saya harus melakukan perpindahan gigi pendek di setiap gigi, hampir seluruhnya.

“Jadi saya memilih untuk tetap melaju di tempat kami berada, daripada mengalami masalah lagi di lintasan. Jadi kami menyelesaikannya, semoga mendapatkan umpan balik yang baik, dan semoga kami lebih kompetitif di Portimao.”

Team Director Pramac, Gino Borsoi, mengatakan hasil tersebut mencerminkan keterbatasan Yamaha dalam hal traksi dan kecepatan tertinggi.

“Balapan itu sangat sulit, terutama bagi Miller, yang tidak dapat menemukan cengkeraman yang cukup untuk tampil baik saat keluar tikungan,” kata Borsoi. “Dan di lintasan lurus, seperti biasa ketika Anda berada dalam grup, kami sedikit kehilangan kecepatan tertinggi.

“Pada akhirnya, ia berlari sesuai dengan target yang kami tetapkan.”

Balapan rekan satu tim Miller, Miguel Oliveira, secara efektif berakhir dengan kecelakaan pada pertengahan balapan, tapi ia bisa kembali melanjutkan balapan untuk finis ke-19.

"Hal yang sama terjadi seperti hari Sabtu – kecelakaan kecil di bagian depan tanpa peringatan," kata Oliveira. "Saya pikir hari ini, dengan ban depan medium, semuanya akan lebih baik, tetapi sulit untuk mengatur cengkeramannya.

"Saya berkendara dengan nyaman meskipun menghadapi kesulitan, tetapi tidak banyak yang bisa kami lakukan. Ambisinya bisa lebih tinggi, tetapi hari ini yang terbaik yang bisa kami lakukan adalah finis di samping dua pembalap Yamaha lainnya."

Borsoi menambahkan: "Sekarang kami menuju Portimão, dan saya harap balapan kandangnya memberinya dorongan yang dibutuhkannya untuk meraih hasil yang baik, karena dia memang pantas mendapatkannya."

Grand Prix Portugal akan menjadi penampilan MotoGP kandang terakhir Oliveira sebelum pindah ke WorldSBK pada tahun 2026.

