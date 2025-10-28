Pelajaran yang Harus Dipetik dari Insiden Mengerikan Moto3 Malaysia

Dorongan untuk meningkatkan keselamatan dalam motorsport tidak boleh pernah surut, betapapun majunya bidang ini. Itulah pemikiran yang muncul di benak setelah tabrakan mengerikan antara dua pembalap Minggu lalu sebelum Grand Prix Moto3 Malaysia.

Saat artikel ini ditulis, juara dunia Moto3 Jose Antonio Rueda sedang menjalani pemulihan di sebuah rumah sakit di Kuala Lumpur, setelah diduga mengalami patah tulang pergelangan tangan, memar, dan gegar otak parah.

Tim Ajo KTM-nya melaporkan pada Minggu malam bahwa ia tidak mengalami cedera serius.

Kondisi pembalap Swiss Noah Dettwiller kritis tetapi stabil, setelah operasi pada hari Senin, menurut tim CIP-nya. Setelah menerima perawatan di lintasan, ia diterbangkan ke rumah sakit - begitu pula Rueda - untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Tim CIP KTM-nya, dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Minggu, menyebutnya sebagai "pejuang sejati".

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Meskipun terdapat laporan yang saling bertentangan mengenai sifat cederanya, belum ada pernyataan resmi yang disampaikan oleh MotoGP kepada pers.

Insiden ini tidak biasa, karena terjadi pada sighting lap menuju grid jauh sebelum balapan dijadwalkan dimulai. Rekaman video yang disiarkan di saluran dunia yang disediakan oleh Dorna Sports menunjukkan Rueda menabrak bagian belakang Dettwiler yang sedang melambat di lintasan lurus antara Tikungan 3 dan Tikungan 4 di Sepang.

Kekerasan dalam insiden tersebut sungguh menghantui, apalagi mengingat ini terjadi pada seorang pembalap berusia 19 dan 20 tahun. Juara dunia MotoGP dua kali, Francesco Bagnaia, merasa marah karena penyelenggara memutuskan untuk tetap menggelar Moto3 setelah kejadian ini.

“Sangat sulit untuk berkonsentrasi,” ujarnya pada hari Minggu. "Saya mungkin lemah, tapi saya tidak akan pernah mengerti mengapa mereka membiarkan pembalap Moto3 balapan setelah melihat apa yang baru saja terjadi pada dua rekan mereka. Itu tidak ideal, itu sudah pasti.

"Untungnya, saya bukan orang yang harus membuat keputusan seperti itu. Dalam banyak situasi, para pembalap memiliki kepekaan yang pasti tidak dimiliki oleh mereka yang mengelola kejuaraan."

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Insiden ini mengingatkan kita pada kecelakaan mengerikan yang dialami pembalap 250cc Reinhold Roth di Grand Prix Yugoslavia 1990. Ia bertabrakan dengan backmarker melaju lambat di kecepatan penuh dan mengalami cedera yang mengubah hidupnya. Insiden ini, hingga saat ini, masih sering ditampilkan di seluruh dunia dalam pengarahan keselamatan pembalap.

Dan inilah alasan utama mengapa para Steward FIM bersikap kurang ramah terhadap pembalap yang ketahuan melaju terlalu lambat di jalur balap. Moto3 secara tradisional memiliki masalah dengan hal ini di sesi kualifikasi, yang menyebabkan hukuman yang lebih berat dijatuhkan.

Saat kualifikasi kelas Moto3 di Sepang, Brian Uriarte dikenai penurunan grid sembilan posisi karena melaju lambat di jalur balap setelah mencatatkan lap terbaiknya. Itu adalah pelanggaran pertamanya.

Standar dan sistem marshalling telah meningkat drastis sejak saat itu, tetapi insiden Moto3 hari Minggu lalu menjadi pengingat bahwa masih ada langkah-langkah pencegahan yang dapat diterapkan demi keselamatan.

Insiden antara Rueda dan Dettwiler sendiri masih perlu diselidiki, dengan penyebab sebenarnya belum diketahui. Ada laporan yang belum dikonfirmasi bahwa KTM Detwiller mengalami masalah teknis, yang mengakibatkan kecepatannya jauh lebih lambat dibandingkan pengendara di sekitarnya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Rekaman onboard dari motor Rueda menunjukkan Angel Piqueras, pebalap MT Helmets, memberi isyarat dengan tangan kirinya, yang tampaknya merupakan peringatan kepada pebalap di belakangnya tentang Dettwiler yang melambat.

Video onboard Rueda jelas menunjukkan Detwiller berlari pelan dan duduk. Namun, entah mengapa, Rueda tidak dapat bereaksi dengan cepat. Jika Dettwiler memang mengalami masalah teknis, tidak ada rekaman yang dirilis yang menunjukkan ia mencoba memberi isyarat.

Baik Rueda, maupun tim Ajo maupun CIP, belum memberikan versi resmi kejadian tersebut. Hal itu akan terungkap nanti. Namun, yang jelas adalah bahwa serangkaian keadaan yang tidak menguntungkanlah yang menyebabkan insiden ini.

Namun, hal itu sebenarnya bisa dihindari, dan MotoGP kini harus bereaksi.

Perubahan kecil agar sighting lap lebih aman

Sighting lap bukanlah momen kompetisi, tetapi trek balap langsung dalam kapasitas apa pun tetaplah berbahaya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Selama akhir pekan Grand Prix San Marino, pebalap MotoGP Jack Miller didenda setelah berkendara dengan arah yang salah di sirkuit dalam upaya untuk bermurah hati menawarkan sarung tangan balapnya kepada beberapa penggemar selama putaran pendinginan.

Momen kebaikan (meskipun sembrono) itulah yang membuatnya didenda €2000, setelah pengawas Steward FIM menganggapnya melanggar pasal 1.21.22 buku peraturan MotoGP: "Pembalap tidak boleh mengendarai sepeda motor mereka ke arah yang berlawanan dari sirkuit, baik di trek maupun di jalur pit, kecuali melakukannya di bawah arahan seorang petugas."

Para pembalap jalan terlihat memacu dengan kecepatan tinggi di cooling down. Namun, masuk akal, aturan keselamatan trek masih berlaku.

Di tahun-tahun sebelumnya, MotoGP telah berupaya untuk membuat momen trek non-kompetitif lebih aman. Setelah banyak insiden di akhir sesi ketika pebalap melakukan latihan start, zona khusus diberlakukan untuk mengurangi risiko.

Sighting lap seharusnya tidak menimbulkan risiko, tetapi Grand Prix Malaysia tahun ini menjadi pengingat yang jelas bahwa kemungkinannya tidak pernah nol persen. Meskipun grid di Moto3 telah menyusut dalam beberapa musim terakhir akibat beberapa kecelakaan fatal di level Moto3/Supersport 300 pada tahun 2021, masih terdapat 26 motor di trek ketika kecelakaan Rueda/Dettwiler terjadi.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Cara sederhana untuk menghindari hal ini di masa mendatang adalah lap pengamatan dengan kecepatan terkontrol. Ini dapat dilakukan dengan bantuan safety car BMW, yang dapat memimpin balapan di sekitar lap untuk memastikan tidak ada fluktuasi kecepatan dari motor di sekitar.

Delta waktu lap sederhana dapat diterapkan, dengan pelanggaran apa pun mengakibatkan penalti berat, seperti start di pitlane.

Atau, mungkin pembalap dapat diturunkan berdasarkan urutan grid dalam kelompok yang terdiri dari tiga pembalap, dipisahkan oleh waktu tertentu untuk memberi ruang dan lap pengamatan dapat diselesaikan dengan aman.

Moto3 accident at the 2025 Malaysian Grand Prix © Gold and Goose

Para purist akan berargumen bahwa balapan itu berbahaya dan para pembalap seharusnya bisa berpikir sendiri. Namun, melindungi pembalap harus selalu menjadi prioritas, terlepas dari betapa berbedanya balapan di masa lalu bagi beberapa orang yang tidak punya pengalaman.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Salah satu argumen yang muncul setelah insiden ini berpusat pada sesi pemanasan. Pada tahun 2023, MotoGP menghapus sesi pemanasan 10 menit untuk kelas Moto2 dan Moto3 demi parade pembalap kelas utama.

Selain dianggap mengurangi tontonan trek bagi penggemar di hari Minggu, hal itu juga menghilangkan unsur keselamatan bagi kelas bawah. Meskipun mungkin hanya menyediakan sedikit tontonan televisi, sesi pemanasan adalah kesempatan pertama bagi para pembalap untuk memeriksa motor mereka, yang kemungkinan besar telah dibongkar dan diperbaiki pada malam sebelumnya setelah kualifikasi.

Jika Dettwiler memang mengalami masalah teknis (dan, sekali lagi, ini belum dikonfirmasi), maka itu terjadi pada motor yang terakhir kali ia kendarai 24 jam sebelumnya saat kualifikasi. Tentu saja, tidak ada jaminan bahwa masalah tidak akan muncul bahkan setelah sesi warm-up, sementara masalah out-lap juga masih bisa terjadi.

Namun, jika ada sesi pemanasan pada hari Minggu, kemungkinan besar masalah yang dilaporkan akan muncul saat itu, dan apa yang terjadi pada lap pengamatan akan dapat dihindari. Para pembalap juga akan lebih waspada, karena ini adalah sesi langsung.

Balap motor memang berbahaya bahkan di saat-saat terbaik sekalipun. Namun, dalam beberapa hal, sekarang bahkan lebih berbahaya lagi. Musim 2025 berlangsung selama 22 ronde. Malaysia adalah ronde ke-20 dan yang keempat dalam lima minggu sejak paddock meninggalkan Eropa dan tiba di Jepang pada awal Oktober. Sejak liburan musim panas, ada dua Grand Prix setiap tiga minggu.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Keglamoran eksterior motorsport dengan cepat sirna bagi para mekanik yang bekerja keras di sirkuit, yang bekerja keras dan melelahkan sepanjang hari untuk menjaga mesin Grand Prix tetap berfungsi dengan baik. Ini bukan berarti bahwa masalah yang dialami Dettwiler disebabkan oleh kesalahan manusia. Namun, ada pertimbangan yang lebih luas bahwa manusia dan mesin akan semakin rapuh seiring waktu.

Penghapusan sesi pemeriksaan sistem vital, yang merupakan pemanasan, pada dasarnya memudahkan masalah yang sebenarnya dapat dihindari untuk terlewatkan.

Komunikasi krisis MotoGP tidak cukup baik

Selain dari perspektif keselamatan, MotoGP juga harus belajar menangani insiden-insiden ini dengan lebih baik.

Menyiarkan insiden secara langsung ketika kondisi para pebalap tidak diketahui selalu mengerikan; jangan pernah lupa bahwa hanya karena seorang pebalap dilaporkan sadar di lokasi kejadian bukan berarti mereka tidak dalam bahaya.

Penyiar akan berargumen bahwa hal itu dilakukan untuk menunjukkan apa yang telah terjadi agar lebih jelas. Namun, mereka selalu melupakan sisi kemanusiaan dari situasi serius seperti ini.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Setelah kecelakaan itu ditayangkan secara langsung, insiden itu memasuki ranah media sosial yang tak henti-hentinya. Dan kejadian itu terulang kembali di layar keluarga korban.

Yang paling menjengkelkan dari hal ini adalah kurangnya informasi resmi yang kemudian dibagikan oleh MotoGP. Baru pada saat balapan Moto2 yang tertunda, pihak penyelenggara kejuaraan merilis kabar terbaru resmi tentang Rueda - sebuah cuitan yang dengan cepat terkubur oleh komentar teks langsung dari pihak penyelenggara Moto2.

Tidak ada komentar resmi dari pihak penyelenggara kejuaraan tentang Dettwiler. Komentar itu datang beberapa jam kemudian dari tim.

Sementara itu, sebuah publikasi melaporkan informasi yang diklaim berasal dari ayah Dettwiler, sementara petugas medis MotoGP, Dr. Angel Charte, memberikan informasi terbaru kepada beberapa penyiar televisi, yang kemudian disebarkan bersama informasi lain yang saling bertentangan.

Hal ini juga membuat sejumlah pembalap MotoGP tidak senang, karena mereka tidak memiliki informasi tentang apa yang terjadi sebelum harus turun ke lapangan dan menghadapi balapan sendiri.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Menyimpan informasi di era digital adalah tugas yang sulit. Namun, MotoGP harus berusaha lebih baik untuk menyatukan pesan-pesannya dan memastikan bahwa, dalam situasi serius, mereka memegang kendali penuh atas setiap informasi terbaru.

Article continues below ADVERTISEMENT