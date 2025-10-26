Tim CIP Memberikan Pembaruan Terkait Kondisi Noah Dettwiler

Tim CIP KTM mengatakan Noah Dettwiler akan membutuhkan "beberapa operasi" setelah kecelakaan di Moto3 Malaysia.

Noah Dettwiler. Credit: Gold and Goose.
Tim CIP KTM telah merilis informasi terbaru mengenai kondisi pebalapnya, Noah Dettwiler.

Pebalap Swiss berusia 20 tahun itu terlibat dalam kecelakaan dengan Jose Antonio Rueda di lap pengamatan menjelang balapan Moto3 di MotoGP Malaysia.

Kedua pebalap dilarikan ke rumah sakit dan start balapan ditunda lebih dari satu jam.

Di rumah sakit, Rueda – yang menabrak bagian belakang Dettwiler, yang sedang melaju pelan di pintu keluar tikungan ketiga, dalam insiden tersebut – didiagnosis mengalami gegar otak dan patah tulang tangan kanan.

Kabar terbaru dari tim CIP Green Power tidak merinci kondisi Dettwiler, tetapi menyatakan ia akan membutuhkan "beberapa operasi".

"Pagi ini, saat lap pengamatan di Sepang, pebalap kami, Noah Dettwiler, mengalami kecelakaan serius," demikian pernyataan CIP yang diunggah di Instagram pada hari Minggu (26 Oktober).

"Ia dibawa ke rumah sakit di Kuala Lumpur dan perlu menjalani beberapa operasi.

"Ia berada di tangan yang tepat, dan kami mohon Anda untuk menghormati privasinya. Kami tidak akan membagikan detail lebih lanjut saat ini.

"Noah adalah petarung sejati, dan seluruh tim CIP Green Power mendukungnya. Kami akan terus memberi kabar terbaru sesegera mungkin."

Meskipun pernyataan CIP tidak mengungkapkan detail kondisi Dettwiler, media berita Swiss, Blick, melaporkan bahwa ayah Dettwiler telah memberi tahu bahwa pembalap berusia 20 tahun itu mengalami beberapa kali henti jantung setelah kecelakaannya. 

Selain itu, limpa dan paru-parunya terluka dan kehilangan banyak darah, serta patah tulang terbuka di salah satu kakinya.

MotoGP Editor

