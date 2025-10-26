Moto3 Malaysia 2025: Update Kondisi Jose Antonio Rueda dan Noah Detwiller setelah Kecelakaan Sighting Lap

Update: Balapan Moto3 Malaysia 2025 selesai digelar dengan jarak yang dipersingkat menjadi 10 lap.

Tidak ada berita resmi lebih lanjut yang dikeluarkan mengenai kondisi Jose Antonio Rueda dan Noah Dettwiler sejak mereka dibawa ke rumah sakit dengan helikopter.

Tiga pembalap teratas - Taiyo Furusato, Angel Pigueras dan Adrian Fernandez - tidak menyemprotkan sampanye di podium.

Balapan MotoGP berlangsung selanjutnya.

Pembaruan lebih lanjut tentang Rueda dan Dettwiler akan diposting di sini.

Jadwal baru: Grand Prix Moto3 dimulai pada pukul 13:45 waktu setempat, 1 jam dan 45 menit lebih lambat dari yang direncanakan. Penundaan itu untuk memungkinkan helikopter medis kembali ke sirkuit. Balapan Moto3 akan dikurangi menjadi sepuluh putaran.

Balapan Moto2 sekarang telah dipindahkan ke akhir hari, dimulai pukul 4:30 sore. MotoGP saat ini dijadwalkan untuk dimulai, seperti yang direncanakan, pada pukul 3:00 sore waktu setempat, antara Moto3 dan Moto2.

13:45 Moto3 - 10 laps.

15:00 MotoGP - 20 laps.

16:30 Moto2 - 17 laps.

Rueda, Dettwiler "dibawa ke rumah sakit setempat melalui helikopter": Pesan terbaru dari Direktur Medis MotoGP adalah sebagai berikut: "Pengendara #99 dan #55 dibawa ke rumah sakit setempat melalui helikopter".

Gambar TV mengkonfirmasi sebuah helikopter yang berangkat dari sirkuit. Balapan tidak dapat berlangsung sampai helikopter medis kembali, atau pengganti tersedia.

Berita awal: Start Moto3 Malaysia 2025 telah ditunda setelah tabrakan yang menakutkan antara juara dunia yang baru dinobatkan Jose Antonio Rueda dan Noah Detttwiler pada putaran penampakan di Sepang.

Dettwiler melaju perlahan, di tepi trek, ketika bintang Red Bull KTM Ajo Rueda berlari ke belakang mesin CIP dengan kecepatan tinggi di pintu keluar Tikungan 3.

Ada saran bahwa Dettwiler mungkin memiliki masalah teknis.

Perawatan saat ini sedang berlangsung di sisi trek. Siaran pesan awal pada siaran langsung menyatakan:

"Info Direktur Medis | #99 Rueda dan #55 Dettwiler sadar".

Para pembalap Moto3 yang tersisa dikirim kembali ke pit, karena keparahan insiden tersebut.

Jarak balapan Moto3 akan dikurangi dari 15 menjadi 10 putaran, meskipun waktu mulai yang direvisi masih akan diumumkan.

Lamanya penundaan berarti Moto2 Grand Prix (karena dimulai pada pukul 1:15 siang) juga dapat direvisi. Balapan MotoGP dijadwalkan pada pukul 3:00 sore.

Rueda - yang meraih kemenangan kesepuluh musim ini akhir pekan lalu di Phillip Island - lolos di barisan luar barisan depan, dengan Dettwiler ke-21.

