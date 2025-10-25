Bezzecchi Jelaskan Masalah Utamanya dengan Ban Baru di Sepang

Pembalap Aprilia Marco Bezzecchi mengaku kesulitan di Grand Prix MotoGP Malaysia 2025 karena setiap kali ia menggunakan ban baru, "rasanya ban itu tidak ada".

Pebalap Italia itu memasuki akhir pekan Sepang dengan serangkaian sprint beruntun dan menjadi favorit kuat untuk mempertahankan tekanan pada Ducati di akhir musim.

Namun, Marco Bezzecchi gagal langsung masuk Q2 pada hari Jumat di Malaysia dan hanya mampu finis di posisi ke-14. Ini menandai kegagalan pertamanya di Q2 sejak Grand Prix Aragon awal Juni lalu.

Bezzecchi berhasil mengejar ketertinggalan di sprint untuk finis di posisi ketujuh saat bendera finis, tetapi ia naik satu posisi karena penalti waktu yang diterima Fermin Aldeguer.

Merenungkan Sprint Race-nya, Bezzecchi mengakui ia tahu akhir pekan Sepang akan sulit, dan menyalahkan Aprilia yang tidak bisa mengganti ban baru.

"Sayang sekali saya melewatkan putaran kualifikasi," ujarnya kepada Sky Italy. "Tapi saya tidak mengeluh. Saya tahu kami akan kesulitan di sini, dan kami sedang mengerjakan banyak hal yang akan berguna di masa mendatang.

"Sepanjang akhir pekan, ketika saya memasang ban baru, rasanya seperti ban itu tidak ada. Saya tidak bisa menemukan cengkeraman ekstra yang dimiliki semua pembalap di awal balapan.

"Tapi saya rasa saya bisa sedikit lebih baik di balapan [utama]."

Ia menambahkan kemudian, ketika berbicara kepada media Inggris: “Yah, bukan yang terbaik, tapi banyak peningkatan, terutama di sprint.

“Jadi, pada akhirnya, hampir puas. Tentu saja, setelah dari Phillip Island dan Mandalika di mana kami cukup cepat, di sini kami sedikit lebih kesulitan.

“Tapi kami juga telah memahami banyak hal yang akan membantu kami untuk masa depan. Jadi, sprint hari ini tidak terlalu buruk.

“Saya bisa merebut banyak posisi dan saya menikmati pertarungan, dengan banyak overtake. Meraih beberapa poin mulai dari posisi ke-14 tidak terlalu buruk.”

Dengan kemenangan Francesco Bagnaia dalam sprint 10 lap pada hari Sabtu di Sepang, poinnya kini sama dengan Bezzecchi dalam perebutan posisi ketiga.

