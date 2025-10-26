Pol Espargaro Meminta Maaf atas Kecelakaan Pertama Marini di 2025

Pembalap pengganti KTM, Pol Espargaro, mengatakan ia "sangat menyesal" terlibat dalam kecelakaan MotoGP pertama Luca Marini tahun ini di sprint Grand Prix Malaysia 2025.

Pebalap penguji KTM ini menggantikan Maverick Vinales yang cedera di Tech3 dan telah menunjukkan kecepatan yang impresif.

Melakukan kualifikasi di posisi ke-12 pada hari Sabtu di Sepang, Pol Espargaro berhasil meraih poin hingga akhirnya bersenggolan dengan Luca Marini dari Honda yang membuatnya turun ke posisi ke-11 saat bendera finis.

Kecelakaan Marini ini menandai kecelakaan pertamanya di musim MotoGP 2025, yang menurut Espargaro "sangat disayangkan" karena sprint-nya hingga saat itu merupakan "kebahagiaan murni".

"Tidak apa-apa," katanya. "Di akhir balapan, saya puas, karena saya tidak mengincar apa pun.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Saya hanya berusaha untuk secepat mungkin, mencoba mengumpulkan data dan berkontribusi kembali kepada tim.

"Itu saja. Hasilnya tidak penting. Saya di sini bukan untuk memberikan hasil.

"Jadi, apa pun yang terjadi, saya senang, dan jika saya bisa bertarung dengan mereka, itu lebih baik lagi.

"Bisa melawan Marco [Bezzecchi], Marini, mereka sangat kuat, sangat cepat, dan ini sungguh membahagiakan.

"Sayang sekali saya menjadi bagian dari kecelakaan pertama Luca. Saya turut prihatin.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Dia mencoba menyalip saya, dan kecepatannya kurang, jadi ketika saya menutup racing line, saya tidak bisa melihatnya.

"Jadi, terjadi kontak. Saya kehilangan empat posisi di sana.

"Hal-hal seperti ini memang biasa terjadi dalam balapan. Kami sudah saling bertemu dan semuanya baik-baik saja. Mari kita lihat apakah besok kami bisa mengumpulkan poin yang lebih baik."

Para steward FIM menempatkan tabrakan antara keduanya di Tikungan 14 dalam penyelidikan, tetapi dengan cepat memutuskan tidak perlu ada tindakan lebih lanjut.

KTM mengakhiri hari Sabtu dengan podium, setelah Pedro Acosta naik ke posisi ketiga menyusul penalti waktu untuk Fermin Aldeguer dari Gresini karena pelanggaran tekanan ban.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT