MotoGP Malaysia 2025: Alex Marquez Berpesta, Pecco Masalah Teknis

Alex Marquez merayakan pencapaian runner-up gelar kejuaraan dunia MotoGP pada hari Sabtu dengan sempurna dengan memenangkan Grand Prix Malaysia 2025 di Sepang.

Pembalap Gresini Ducati melewati pemenang Sprint Francesco Bagnaia di lap 2 dan tidak pernah memimpin.

Bagnaia yang memudar kemudian kalah kedua dari Pedro Acosta, yang dengan cemerlang menentang kesengsaraan ban KTM baru-baru ini, sebelum bintang pabrik Ducati tiba-tiba duduk dan mulai melaju dengan hanya 3 putaran lagi.

Entah itu terkait dengan ban belakangnya (mungkin tusukan) atau masalah mekanis, keluarnya Bagnaia menyerahkan tempat podium terakhir kepada Joan Mir dari Honda, yang kedua musim ini.

Terlepas dari jarak 20 putaran ganda dan suhu yang lebih panas, sebagian besar pengendara bertaruh untuk tetap menggunakan ban belakang yang lembut dari Sprint, daripada pindah ke medium.

Michelin memperingatkan sebelum balapan bahwa perangkat lunak dapat menempuh jarak jauh, tetapi hanya dengan manajemen konsumsi karet yang signifikan.

Bagian depan sedang adalah pilihan yang lebih menarik, dipilih oleh sembilan pembalap, terutama Bagnaia, meskipun pelari terdepan lainnya tetap lembut.

Bagnaia kembali mengambil holeshot dari tiang tetapi setelah kehilangan keunggulan ke Marquez, dia segera sibuk menahan Acosta.

Bintang pabrik Ducati melewati badai awal, menstabilkan keunggulan Marquez di 0,8 detik. Tetapi keuntungan yang diharapkan dari front menengah tidak pernah terwujud.

Mir yang berlari melewati Aldeguer sejak awal dan kemudian terlibat dalam pertarungan besar dengan Fabio Quartararo di posisi keempat, yang diklaim oleh pembalap Honda di babak tengah.

Marquez dan rekan setimnya Fermin Aldeguer berlomba dalam corak khusus untuk merayakan gelar penyegelan runner-up dan rookie of the year, masing-masing, di Sprint.

Namun, Aldeguer, yang kalah ketiga di Sprint karena penalti tekanan ban, jatuh dari posisi ketujuh di grand prix. Miguel Oliveira, Raul Fernandez dan Pol Espargaro juga tertangkap.

Marco Bezzecchi hanya bisa mengelola kesebelas untuk Aprilia, yang berarti dia hanya mendapatkan keuntungan kecil pada Bagnaia dalam pertarungan untuk ketiga secara keseluruhan.

Augusto Fernandez membawa pulang prototipe Yamaha V4 di urutan ke-18 selama penampilan wild-card keduanya.

Meskipun balapan MotoGP dimulai tepat waktu, Moto2 Grand Prix telah dipindahkan ke akhir hari karena penundaan yang disebabkan oleh kecelakaan serius pada putaran penampakan Moto3 Grand Prix.

Sekarang akan ada libur akhir pekan sebelum musim 2025 berakhir dengan putaran back-to-back di Portimao dan Valencia.

MotoGP Malaysia 2025 - Sepang - Hasil Balapan Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap 1 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) 20 Laps 2 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +2.676s 3 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +8.048s 4 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) +8.580s 5 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +11.556s 6 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +13.060s 7 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +15.299s 8 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +18.738s 9 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +18.932s 10 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* +19.256s 11 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) +19.824s 12 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +22.234s 13 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +23.509s 14 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +25.201s 15 Somkiat Chantra THA Idemitsu Honda LCR (RC213V)* +34.110s 16 Lorenzo Savadori ITA Aprilia Factory (RS-GP25) +36.115s 17 Michele Pirro ITA Ducati Test Rider (GP25) +43.914s 18 Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4) +47.060s 19 Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) +77.942s Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) DNF Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24)* DNF Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25) DNF Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) DNF

* Rookie

