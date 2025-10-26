MotoGP Malaysia 2025: Alex Marquez Berpesta, Pecco Masalah Teknis

Hasil balapan MotoGP Malaysia 2025 di Sirkuit Sepang, putaran ke-20 dari 22.

Alex Marquez merayakan pencapaian runner-up gelar kejuaraan dunia MotoGP pada hari Sabtu dengan sempurna dengan memenangkan Grand Prix Malaysia 2025 di Sepang.

Pembalap Gresini Ducati melewati pemenang Sprint Francesco Bagnaia di lap 2 dan tidak pernah memimpin.

Bagnaia yang memudar kemudian kalah kedua dari Pedro Acosta, yang dengan cemerlang menentang kesengsaraan ban KTM baru-baru ini, sebelum bintang pabrik Ducati tiba-tiba duduk dan mulai melaju dengan hanya 3 putaran lagi.

Entah itu terkait dengan ban belakangnya (mungkin tusukan) atau masalah mekanis, keluarnya Bagnaia menyerahkan tempat podium terakhir kepada Joan Mir dari Honda, yang kedua musim ini.

Terlepas dari jarak 20 putaran ganda dan suhu yang lebih panas, sebagian besar pengendara bertaruh untuk tetap menggunakan ban belakang yang lembut dari Sprint, daripada pindah ke medium.

Michelin memperingatkan sebelum balapan bahwa perangkat lunak dapat menempuh jarak jauh, tetapi hanya dengan manajemen konsumsi karet yang signifikan.

Bagian depan sedang adalah pilihan yang lebih menarik, dipilih oleh sembilan pembalap, terutama Bagnaia, meskipun pelari terdepan lainnya tetap lembut.

Bagnaia kembali mengambil holeshot dari tiang tetapi setelah kehilangan keunggulan ke Marquez, dia segera sibuk menahan Acosta.

Bintang pabrik Ducati melewati badai awal, menstabilkan keunggulan Marquez di 0,8 detik. Tetapi keuntungan yang diharapkan dari front menengah tidak pernah terwujud.

Mir yang berlari melewati Aldeguer sejak awal dan kemudian terlibat dalam pertarungan besar dengan Fabio Quartararo di posisi keempat, yang diklaim oleh pembalap Honda di babak tengah.

Marquez dan rekan setimnya Fermin Aldeguer berlomba dalam corak khusus untuk merayakan gelar penyegelan runner-up dan rookie of the year, masing-masing, di Sprint.

Namun, Aldeguer, yang kalah ketiga di Sprint karena penalti tekanan ban, jatuh dari posisi ketujuh di grand prix. Miguel Oliveira, Raul Fernandez dan Pol Espargaro juga tertangkap.

Marco Bezzecchi hanya bisa mengelola kesebelas untuk Aprilia, yang berarti dia hanya mendapatkan keuntungan kecil pada Bagnaia dalam pertarungan untuk ketiga secara keseluruhan.

Augusto Fernandez membawa pulang prototipe Yamaha V4 di urutan ke-18 selama penampilan wild-card keduanya.

Meskipun balapan MotoGP dimulai tepat waktu, Moto2 Grand Prix telah dipindahkan ke akhir hari karena penundaan yang disebabkan oleh kecelakaan serius pada putaran penampakan Moto3 Grand Prix.

Sekarang akan ada libur akhir pekan sebelum musim 2025 berakhir dengan putaran back-to-back di Portimao dan Valencia.

MotoGP Malaysia 2025 - Sepang - Hasil Balapan

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/Gap
1Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)20 Laps
2Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+2.676s
3Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+8.048s
4Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)+8.580s
5Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+11.556s
6Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+13.060s
7Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+15.299s
8Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+18.738s
9Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+18.932s
10Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*+19.256s
11Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)+19.824s
12Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+22.234s
13Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+23.509s
14Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+25.201s
15Somkiat ChantraTHAIdemitsu Honda LCR (RC213V)*+34.110s
16Lorenzo SavadoriITAAprilia Factory (RS-GP25)+36.115s
17Michele PirroITADucati Test Rider (GP25)+43.914s
18Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1 V4)+47.060s
19Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)+77.942s
 Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)DNF
 Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*DNF
 Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)DNF
 Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)DNF

* Rookie

