MotoGP Malaysia 2025: Alex Marquez Berpesta, Pecco Masalah Teknis
Hasil balapan MotoGP Malaysia 2025 di Sirkuit Sepang, putaran ke-20 dari 22.
Alex Marquez merayakan pencapaian runner-up gelar kejuaraan dunia MotoGP pada hari Sabtu dengan sempurna dengan memenangkan Grand Prix Malaysia 2025 di Sepang.
Pembalap Gresini Ducati melewati pemenang Sprint Francesco Bagnaia di lap 2 dan tidak pernah memimpin.
Bagnaia yang memudar kemudian kalah kedua dari Pedro Acosta, yang dengan cemerlang menentang kesengsaraan ban KTM baru-baru ini, sebelum bintang pabrik Ducati tiba-tiba duduk dan mulai melaju dengan hanya 3 putaran lagi.
Entah itu terkait dengan ban belakangnya (mungkin tusukan) atau masalah mekanis, keluarnya Bagnaia menyerahkan tempat podium terakhir kepada Joan Mir dari Honda, yang kedua musim ini.
Terlepas dari jarak 20 putaran ganda dan suhu yang lebih panas, sebagian besar pengendara bertaruh untuk tetap menggunakan ban belakang yang lembut dari Sprint, daripada pindah ke medium.
Michelin memperingatkan sebelum balapan bahwa perangkat lunak dapat menempuh jarak jauh, tetapi hanya dengan manajemen konsumsi karet yang signifikan.
Bagian depan sedang adalah pilihan yang lebih menarik, dipilih oleh sembilan pembalap, terutama Bagnaia, meskipun pelari terdepan lainnya tetap lembut.
Bagnaia kembali mengambil holeshot dari tiang tetapi setelah kehilangan keunggulan ke Marquez, dia segera sibuk menahan Acosta.
Bintang pabrik Ducati melewati badai awal, menstabilkan keunggulan Marquez di 0,8 detik. Tetapi keuntungan yang diharapkan dari front menengah tidak pernah terwujud.
Mir yang berlari melewati Aldeguer sejak awal dan kemudian terlibat dalam pertarungan besar dengan Fabio Quartararo di posisi keempat, yang diklaim oleh pembalap Honda di babak tengah.
Marquez dan rekan setimnya Fermin Aldeguer berlomba dalam corak khusus untuk merayakan gelar penyegelan runner-up dan rookie of the year, masing-masing, di Sprint.
Namun, Aldeguer, yang kalah ketiga di Sprint karena penalti tekanan ban, jatuh dari posisi ketujuh di grand prix. Miguel Oliveira, Raul Fernandez dan Pol Espargaro juga tertangkap.
Marco Bezzecchi hanya bisa mengelola kesebelas untuk Aprilia, yang berarti dia hanya mendapatkan keuntungan kecil pada Bagnaia dalam pertarungan untuk ketiga secara keseluruhan.
Augusto Fernandez membawa pulang prototipe Yamaha V4 di urutan ke-18 selama penampilan wild-card keduanya.
Meskipun balapan MotoGP dimulai tepat waktu, Moto2 Grand Prix telah dipindahkan ke akhir hari karena penundaan yang disebabkan oleh kecelakaan serius pada putaran penampakan Moto3 Grand Prix.
Sekarang akan ada libur akhir pekan sebelum musim 2025 berakhir dengan putaran back-to-back di Portimao dan Valencia.
MotoGP Malaysia 2025 - Sepang - Hasil Balapan
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|1
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|20 Laps
|2
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+2.676s
|3
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+8.048s
|4
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|+8.580s
|5
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+11.556s
|6
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+13.060s
|7
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+15.299s
|8
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+18.738s
|9
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+18.932s
|10
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)*
|+19.256s
|11
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|+19.824s
|12
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+22.234s
|13
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+23.509s
|14
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+25.201s
|15
|Somkiat Chantra
|THA
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)*
|+34.110s
|16
|Lorenzo Savadori
|ITA
|Aprilia Factory (RS-GP25)
|+36.115s
|17
|Michele Pirro
|ITA
|Ducati Test Rider (GP25)
|+43.914s
|18
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4)
|+47.060s
|19
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+77.942s
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|DNF
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|DNF
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
|DNF
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|DNF
* Rookie