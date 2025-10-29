Veda Ega Pratama Dirumorkan Menuju Moto3 di Musim 2026

Setelah finis di posisi kedua dari Brian Uriarte di Red Bull Rookies Cup musim ini, Veda Ega Pratama - yang akan berusia 17 tahun November ini - telah memenuhi syarat untuk berkompetisi di Grand Prix tanpa batasan usia 18 tahun tahun depan.

Proses finalisasi masa depan Veda, yang telah didukung oleh program pembalap Astra Honda Racing Team di Indonesia, hampir menjadi formalitas. Sky Sport Italia kini melaporkan bahwa pemuda Indonesia ini akan naik ke Moto3 bersama Honda Team Asia tahun depan.

Veda akan ditemani oleh rivalnya di kejuaraan, Uriarte, yang akan menjalani musim penuh pertamanya di Moto3 tahun depan bersama Red Bull KTM Ajo - setelah menghabiskan paruh akhir tahun 2025 menggantikan David Munoz yang cedera di tim Dynavolt Intact GP - serta Hakim Danish yang finis ketiga di Red Bull Rookies cup, yang juga sudah mengumumkan promosi tahun depan bersama tim MSi Moto3.

Taiyo Furosato ke Moto2?

Taiyo Furusato, 2025, Moto3, Malaysian GP, Sepang © Gold & Goose

Rumor promosi Veda sejalan dengan masa depan pembalap Jepang Taiyo Furostato. Setelah kemenangan Moto3 pertamanya di Sepang, promosi Furosato ke Moto2 bersama Honda Team Asia makin mendekati kenyataan.

Belum ada pernyataan resmi yang dirilis, tetapi negosiasi tampaknya telah selesai, Sky Sport Italia melaporkan: Furusato akan membalap di Moto2 bersama Honda Team Asia, dan Pratama akan direkrut sebagai penggantinya di Moto3.

Masa depan pembalap Honda Team Asia lainnya, Tatchakorn Buasri di Moto3 dan Mario Suryo Aji di Moto2, masih belum jelas.

Namun, Aji tampaknya akan tetap bersama tim, kembali berbagi garasi dengan Furosato tahun depan setelah keduanya menjadi rekan satu tim di Honda Team Asia Moto3 pada tahun 2022 dan 2023.

